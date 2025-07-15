Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
Uz jedan dodir uživajte u 4 napitka savršene kremaste pjene, arome i temperature. LatteGo automatski priprema svilenkasto glatku mliječnu pjenu za kavu s mlijekom, lako se postavlja i može se očistiti za samo 10 sekundi*.
LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti*
4 napitka
LatteGo
Bijela
Uživajte u 4 napitka jednim dodirom
Uživajte u 4 popularna recepta za kavu: od klasičnog espressa i obične crne kave do cappuccina sa savršenom pjenom, aromom i temperaturom. Dostupna je i vruća voda za čaj.
LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti: 2 dijela, bez cijevi
LatteGo je sustav za mlijeko koji se najbrže čisti jer ima samo 2 dijela, nema cijevi i može se očistiti za samo 10 sekundi ispiranjem pod mlazom vode ili u perilici posuđa. Philips ne nudi automatsko čišćenje jer ono zahtijeva dodatno čišćenje.
Do 5000 šalica** bez uklanjanja kamenca zahvaljujući filtru AquaClean
Zamjenom filtra kada to aparat naznači, nećete imati potrebu za uklanjanjem kamenca u aparatu za do 5000 šalica**, a ujedno ćete moći uživati u čistoj i pročišćenoj vodi.
Jednostavne upute i inspiracija uz aplikaciju HomeID
Otkrijte sve o svom potpuno automatskom aparatu za espresso i zakoračite u svijet neograničene inspiracije za recepte s kavom uz aplikaciju HomeID.
Jednostavan odabir kave i prilagodba
Lako odaberite omiljene napitke zahvaljujući modernom dodirnom zaslonu s ikonama u boji. Podesite kavu kakvu želite uz funkciju My Coffee Choice: odaberite željenu jačinu i količinu te razinu mliječne pjene prema želji.
40 % tiše uz tehnologiju SilentBrew, ista ukusna kava
Naša patentirana tehnologija SilentBrew smanjuje zvukove koje aparat proizvodi kako biste više uživali u iskustvu kuhanja aromatične kave. Uporabom izolacije zvuka i tihog mljevenja, naši aparati proizvode 40 % manje buke od prijašnjih modela i imaju certifikat Quiet Mark.
Bogat okus uz naš izdržljivi keramički mlinac
Izvucite puni okus iz kave uz naš keramički mlinac koji se teško troši. Izdržljivi keramički mlinac može se podesiti na 12 koraka, od sitnog do grubog mljevenja.
Svilenkasto glatka pjena uz LatteGo za razne vrste mlijeka
Dodirom na tipku, LatteGo automatski priprema svilenkasto glatku mliječnu pjenu za kave s mlijekom, zahvaljujući moćnoj tehnologiji ciklonskog stvaranja pjene, čak i s vašim omiljenim biljnim alternativama mlijeku.
Tehničke specifikacije
Opće specifikacije
Izvor kave
Svježa zrna
Sudjelovanje korisnika
Pritisak na gumb
Vrsta proizvoda
Automatski aparat za espresso
Napitci
Espresso, kava, cappuccino, vruća voda
Prethodno programirani napici
3
Broj porcija
2
Tlak
15 bara
Ugrađeni mlinac
Da
Postavke mlinca
12
Kapacitet spremnika za zrna kave
275 g
Mliječna pjena
Da
Rješenje za mlijeko
LatteGo
Spremnik za mlijeko
0,26 l
Kapacitet spremnika za vodu
1,8 l
Profili
Ne
Primarni materijal
Plastika
Sekundarni materijal
Metal
Tehnologija
LatteGo
Sučelje
Intuitivni dodirni zaslon
Jamstvo
2 godine
Mogućnost povezivanja
Ne
Dijelovi perivi u perilici posuđa
Da
Tehnički podaci
Razred energetske učinkovitosti
Razred A
Snaga
1500 W
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Količina u pakiranju
1
Sigurnosna značajka
Mjerač vremena za automatsko isključivanje
Da
Sigurnosni certifikati
Da
Masa i dimenzije
Duljina proizvoda
433 mm
Širina proizvoda
246 mm
Visina proizvoda
371 mm
Masa proizvoda
8 kg
Duljina paketa
491,5 mm
Širina paketa
287,5 mm
Visina paketa
487 mm
Masa paketa
10 – 12,5 kg
Kompatibilnost
Dodatna oprema u kompletu 1
Filtar AquaClean
Dodatna oprema u kompletu 4
LatteGo
Povezani pribor 1
Tablete za uklanjanje ulja od kave
Mjerna žlica
Traka za provjeru tvrdoće vode
Povezani pribor 2
Sredstvo za uklanj. kamenca iz aparata za espresso
Povezani pribor 3
Četka za čišćenje
Povezani pribor 4
Sredstvo za podmazivanje sklopa za kuhanje tvrtke Philips
Trajnost
Korisnički priručnik
> 75 % reciklirani papir
Ambalaža
> 95 % reciklirani materijal
Država podrijetla
Proizvedeno u
Rumunjska
Energetska učinkovitost
Potrošnja energije u stanju pripravnosti
0,2 W
Potrošnja energije isključenog uređaja
n/a
Potrošnja energije u stanju pripravnosti na mreži
n/a
Vrijeme prije automatskog prebacivanja u stanje pripravnosti