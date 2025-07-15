LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti: 2 dijela, bez cijevi

LatteGo je sustav za mlijeko koji se najbrže čisti jer ima samo 2 dijela, nema cijevi i može se očistiti za samo 10 sekundi ispiranjem pod mlazom vode ili u perilici posuđa. Philips ne nudi automatsko čišćenje jer ono zahtijeva dodatno čišćenje.