    Serija 2300 Automatski aparat za espresso

    EP2333/40

    Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave

    Uz jedan dodir uživajte u 4 napitka savršene kremaste pjene, arome i temperature. LatteGo automatski priprema svilenkasto glatku mliječnu pjenu za kavu s mlijekom, lako se postavlja i može se očistiti za samo 10 sekundi*.

    Serija 2300 Automatski aparat za espresso

    Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave

    LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti*

    • 4 napitka
    • LatteGo
    • Bijela
    Uživajte u 4 napitka jednim dodirom

    Uživajte u 4 napitka jednim dodirom

    Uživajte u 4 popularna recepta za kavu: od klasičnog espressa i obične crne kave do cappuccina sa savršenom pjenom, aromom i temperaturom. Dostupna je i vruća voda za čaj.

    LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti: 2 dijela, bez cijevi

    LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti: 2 dijela, bez cijevi

    LatteGo je sustav za mlijeko koji se najbrže čisti jer ima samo 2 dijela, nema cijevi i može se očistiti za samo 10 sekundi ispiranjem pod mlazom vode ili u perilici posuđa. Philips ne nudi automatsko čišćenje jer ono zahtijeva dodatno čišćenje.

    Do 5000 šalica** bez uklanjanja kamenca zahvaljujući filtru AquaClean

    Do 5000 šalica** bez uklanjanja kamenca zahvaljujući filtru AquaClean

    Zamjenom filtra kada to aparat naznači, nećete imati potrebu za uklanjanjem kamenca u aparatu za do 5000 šalica**, a ujedno ćete moći uživati u čistoj i pročišćenoj vodi.

    Jednostavne upute i inspiracija uz aplikaciju HomeID

    Jednostavne upute i inspiracija uz aplikaciju HomeID

    Otkrijte sve o svom potpuno automatskom aparatu za espresso i zakoračite u svijet neograničene inspiracije za recepte s kavom uz aplikaciju HomeID.

    Jednostavan odabir kave i prilagodba

    Jednostavan odabir kave i prilagodba

    Lako odaberite omiljene napitke zahvaljujući modernom dodirnom zaslonu s ikonama u boji. Podesite kavu kakvu želite uz funkciju My Coffee Choice: odaberite željenu jačinu i količinu te razinu mliječne pjene prema želji.

    40 % tiše uz tehnologiju SilentBrew, ista ukusna kava

    40 % tiše uz tehnologiju SilentBrew, ista ukusna kava

    Naša patentirana tehnologija SilentBrew smanjuje zvukove koje aparat proizvodi kako biste više uživali u iskustvu kuhanja aromatične kave. Uporabom izolacije zvuka i tihog mljevenja, naši aparati proizvode 40 % manje buke od prijašnjih modela i imaju certifikat Quiet Mark. 

    Bogat okus uz naš izdržljivi keramički mlinac

    Bogat okus uz naš izdržljivi keramički mlinac

    Izvucite puni okus iz kave uz naš keramički mlinac koji se teško troši. Izdržljivi keramički mlinac može se podesiti na 12 koraka, od sitnog do grubog mljevenja.

    Svilenkasto glatka pjena uz LatteGo za razne vrste mlijeka

    Svilenkasto glatka pjena uz LatteGo za razne vrste mlijeka

    Dodirom na tipku, LatteGo automatski priprema svilenkasto glatku mliječnu pjenu za kave s mlijekom, zahvaljujući moćnoj tehnologiji ciklonskog stvaranja pjene, čak i s vašim omiljenim biljnim alternativama mlijeku.

    Tehničke specifikacije

    • Opće specifikacije

      Izvor kave
      Svježa zrna
      Sudjelovanje korisnika
      Pritisak na gumb
      Vrsta proizvoda
      Automatski aparat za espresso
      Napitci
      Espresso, kava, cappuccino, vruća voda
      Prethodno programirani napici
      3
      Broj porcija
      2
      Tlak
      15 bara
      Ugrađeni mlinac
      Da
      Postavke mlinca
      12
      Kapacitet spremnika za zrna kave
      275 g
      Mliječna pjena
      Da
      Rješenje za mlijeko
      LatteGo
      Spremnik za mlijeko
      0,26 l
      Kapacitet spremnika za vodu
      1,8 l
      Profili
      Ne
      Primarni materijal
      Plastika
      Sekundarni materijal
      Metal
      Tehnologija
      LatteGo
      Sučelje
      Intuitivni dodirni zaslon
      Jamstvo
      2 godine
      Mogućnost povezivanja
      Ne
      Dijelovi perivi u perilici posuđa
      Da

    • Tehnički podaci

      Razred energetske učinkovitosti
      Razred A
      Snaga
      1500 W
      Napon
      230 V
      Frekvencija
      50 Hz
      Količina u pakiranju
      1

    • Sigurnosna značajka

      Mjerač vremena za automatsko isključivanje
      Da
      Sigurnosni certifikati
      Da

    • Masa i dimenzije

      Duljina proizvoda
      433 mm
      Širina proizvoda
      246 mm
      Visina proizvoda
      371 mm
      Masa proizvoda
      8 kg
      Duljina paketa
      491,5 mm
      Širina paketa
      287,5 mm
      Visina paketa
      487 mm
      Masa paketa
      10 – 12,5 kg

    • Kompatibilnost

      Dodatna oprema u kompletu 1
      Filtar AquaClean
      Dodatna oprema u kompletu 4
      LatteGo
      Povezani pribor 1
      • Tablete za uklanjanje ulja od kave
      • Mjerna žlica
      • Traka za provjeru tvrdoće vode
      Povezani pribor 2
      Sredstvo za uklanj. kamenca iz aparata za espresso
      Povezani pribor 3
      Četka za čišćenje
      Povezani pribor 4
      Sredstvo za podmazivanje sklopa za kuhanje tvrtke Philips

    • Trajnost

      Korisnički priručnik
      > 75 % reciklirani papir
      Ambalaža
      > 95 % reciklirani materijal

    • Država podrijetla

      Proizvedeno u
      Rumunjska

    • Energetska učinkovitost

      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      0,2 W
      Potrošnja energije isključenog uređaja
      n/a
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti na mreži
      n/a
      Vrijeme prije automatskog prebacivanja u stanje pripravnosti
      30 min
      Standard mjerenja
      EN 50564:2011

    • Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s globalnim vodećim automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2023.).
    • *Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

