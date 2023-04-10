Traži pojmove

    Essential Nastavak s toplinskom četkom

    CP1882

    Zamjenska toplinska četka

    Toplinska četka suši kosu, smanjuje statički elektricitet i povećava volumen.

    Essential Nastavak s toplinskom četkom

    Gdje mogu kupiti ovaj rezervni dio?


    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti s vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Zamjenska toplinska četka

    Provjerite kompatibilnost u nastavku

    • Aparat za oblikovanje frizure
    • Bijela/ružičasta
    • Veličina: 38 mm

    Jednostavno obnovite proizvod originalnim dijelovima tvrtke Philips

    Povremeno je potrebno osvježiti proizvod, a to nikada nije bilo jednostavnije nego pomoću zamjenskih dijelova tvrtke Philips. A sve to uz zajamčenu kvalitetu tvrtke Philips.

    Tehničke specifikacije

    • Dio koji se može zamijeniti

      Odgovara proizvodima za njegu kose
      HP8660/40
