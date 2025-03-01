BT3665/15
Brzo i precizno podrezivanje
Brzo i precizno podrezivanje. Naše metalne oštrice koje se same oštre pružaju dodatnu snagu za maksimalnu preciznost dok podrezujete. Osim toga, uz 40 postavki duljine dobivate željenu preciznost.Saznajte više
Metalne oštrice koje se same oštre daju dodatnu snagu za maksimalnu preciznost podrezivanja i ostaju oštre kao prvog dana bez potrebe za podmazivanjem. Nekorozivne oštrice također olakšavaju čišćenje.
Trimer ima kotačić za precizan odabir između 40 postavki duljine u koracima od 0,5 mm, što vam pomaže dotjerati bradu što je moguće preciznije.
Napredni češljevi Lift& Trim podižu dlačice prema oštrici, hvatajući dlačice sa svakim prolaskom kako bi se postiglo učinkovito i ujednačeno podrezivanje.
Budući da je trimer 100 % periv, možete ga samo isprati pod vodom, čime se pojednostavljuje vaše iskustvo dotjerivanja.
Naša ergonomska drška Fine Line 360° omogućuje lako držanje aparata i rukovanje njime, pružajući vam udobnost i kontrolu potrebne za usavršenje izgleda.
Izdržljiva litijska baterija omogućuje do 80 minuta snažnog kontinuiranog podrezivanja.
Svjetlosni indikator informira vas o statusu baterije i je li uređaj potpuno napunjen, tako da ste uvijek spremni za sljedeće dotjerivanje.
