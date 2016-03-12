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Obustavljeno

Uvijač Easy Natural

BHH777/00

4.6

| (18) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod

Lako kreirajte predivne prirodne kovrče

Easy Natural Curler tvrtke Philips olakšava kreiranje predivnih kovrča čak i na stražnjoj strani glave. Njegov jedinstveni oblik tulipana i napredne ploče koje drže pramen kose tijekom oblikovanja, omogućavajući kreiranje kovrča u jednom jednostavnom potezu.

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Čak i na stražnjoj strani glave

Lako kreirajte predivne prirodne kovrče

  • Oblik tulipana

  • Hvatanje pramena i kovrčanje u 1 potezu

  • Dizajn otporan na toplinu

  • Lagan i kompaktan

Jedinstveno dizajniran za kreiranje predivnih prirodnih kovrča

Jedinstveno dizajniran za kreiranje predivnih prirodnih kovrča

Easy Natural Curler tvrtke Philips ima jedinstveni oblik tulipana za kreiranje modernih, prirodnih kovrča bez napora.

Automatska hvataljka za kovrčanje samo jednom rukom

Automatska hvataljka za kovrčanje samo jednom rukom

Hvataljka i ploče za kovrčanje aparata Easy Natural Curler tvrtke Philips omogućavaju automatsko hvatanje i držanje pramena kose tijekom oblikovanja, tako da kovrčati možete u jednom potezu i samo jednom rukom.

Štiti od slučajnih opekotina

Štiti od slučajnih opekotina

Budući da su ploče za oblikovanje zaštićene od dodira, ne morate brinuti da ćete se slučajno opeći.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

18

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

12/03/2016

Polska

Polska

Idealny produkt do każdego rodzaju włosów

Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BHH777/00 Lokówka Easy Natural

04/03/2016

Polska

Polska

Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże

Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BHH777/00 Lokówka Easy Natural

25/11/2015

Polska

Polska

Świetna !

Lokówka Philips Easy Natural jest po prostu wspaniała! Szybko, łatwo i bez poparzeń osiągamy efekt pięknych delikatnych fal. Mam dosyć krótkie włosy bo do linii żuchwy, a lokówka sobie z nimi poradziła nie robiąc ze mnie owcy jak to po wałkach czy papilotach. Każdy chwalił moją fryzurę i pytał jakiego cuda użyłam. Sprzęt szybko się nagrzewa i jest łatwy w użyciu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BHH777/00 Lokówka Easy Natural

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Testirano 2014.