Obustavljeno
Lako kreirajte predivne prirodne kovrče
Easy Natural Curler tvrtke Philips olakšava kreiranje predivnih kovrča čak i na stražnjoj strani glave. Njegov jedinstveni oblik tulipana i napredne ploče koje drže pramen kose tijekom oblikovanja, omogućavajući kreiranje kovrča u jednom jednostavnom potezu.
Oblik tulipana
Hvatanje pramena i kovrčanje u 1 potezu
Dizajn otporan na toplinu
Lagan i kompaktan
Easy Natural Curler tvrtke Philips ima jedinstveni oblik tulipana za kreiranje modernih, prirodnih kovrča bez napora.
Hvataljka i ploče za kovrčanje aparata Easy Natural Curler tvrtke Philips omogućavaju automatsko hvatanje i držanje pramena kose tijekom oblikovanja, tako da kovrčati možete u jednom potezu i samo jednom rukom.
Budući da su ploče za oblikovanje zaštićene od dodira, ne morate brinuti da ćete se slučajno opeći.
4.6
od 5
18
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
KlaudynkaaaCk
12/03/2016
Polska
Idealny produkt do każdego rodzaju włosów
Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Nelka
04/03/2016
Polska
Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże
Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Alika87
25/11/2015
Polska
Świetna !
Lokówka Philips Easy Natural jest po prostu wspaniała! Szybko, łatwo i bez poparzeń osiągamy efekt pięknych delikatnych fal. Mam dosyć krótkie włosy bo do linii żuchwy, a lokówka sobie z nimi poradziła nie robiąc ze mnie owcy jak to po wałkach czy papilotach. Każdy chwalił moją fryzurę i pytał jakiego cuda użyłam. Sprzęt szybko się nagrzewa i jest łatwy w użyciu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BHH777/00 Lokówka Easy Natural
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
Testirano 2014.