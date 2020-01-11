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  • Snažno sušenje uz njegu
  • Snažno sušenje uz njegu
  • Snažno sušenje uz njegu
  • Snažno sušenje uz njegu
  • Snažno sušenje uz njegu
  • Snažno sušenje uz njegu
  • Snažno sušenje uz njegu
  • Snažno sušenje uz njegu
  • Snažno sušenje uz njegu
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  • Snažno sušenje uz njegu
  • Snažno sušenje uz njegu
  • Snažno sušenje uz njegu
  • Snažno sušenje uz njegu
  • Snažno sušenje uz njegu
  • Snažno sušenje uz njegu
  • Snažno sušenje uz njegu
  • Snažno sušenje uz njegu

Obustavljeno

EssentialSušilo za kosu

BHD002/00

4.9
| (186) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Snažno sušenje uz njegu
Sušilo za kosu Essential tvrtke Philips pruža vam snažno sušenje na 1600 W, no i njegu za vašu kosu, zahvaljujući postavci temperature ThermoProtect. Tri postavke temperature i brzine te mlaz hladnog zraka Cool Shot osiguravaju laku upotrebu.
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Snažno sušenje uz njegu

  • 1600 W

  • Postavka ThermoProtect

  • 3 postavke topline i brzine

Snaga sušenja od 1600 W

Snaga sušenja od 1600 W

Ovo sušilo za kosu snage 1600 W stvara optimalan protok zraka za prekrasne rezultate svakog dana.

Postavka temperature ThermoProtect

Postavka temperature ThermoProtect

Postavka temperature ThermoProtect pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.

Mlaznica od 20 mm za usmjeren protok zraka

Mlaznica od 20 mm za usmjeren protok zraka

Mlaznica usmjerava protok zraka za preciznije oblikovanje i dotjerivanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

186

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

11/01/2020

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

Sušilnik za lase

Sušilnik za lase ima funkcijo za hladno sušenje las, ki posuši lase na hiter in zdrav način. Priporočam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essential BHD004/00 Sušilnik za lase

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essential BHD004/00 Sušilnik za lase

16/05/2022

Česká republika

Česká republika

Rychlé vysušení

Moderní výkonný fén, vysuší vlasy za 2 minuty. Super je možnost volby teploty a rychlosti sušení. Pro kudrnaté vlasy dcerky je skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy, neponičí tvar účesu, naopak zvýrazní texturu vln. Neničí vlasy.

Prednosti

Výkonný fén, díky tomu jsou vlasy rychle vysušené. Nastavitelná teplota a síla větru. Skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy. Nevysušuje vlasy.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Spolehlivý vysoušeč vlasů Philips

nepřehřívá se poměr cena výkon je super určitě doporučuji

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 