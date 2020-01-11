2 godine jamstva
Obustavljeno
1600 W
Postavka ThermoProtect
3 postavke topline i brzine
Ovo sušilo za kosu snage 1600 W stvara optimalan protok zraka za prekrasne rezultate svakog dana.
Postavka temperature ThermoProtect pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.
Mlaznica usmjerava protok zraka za preciznije oblikovanje i dotjerivanje.
4.9
od 5
186
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Anjamax
11/01/2020
Slovenija
Provjereni kupac
Sušilnik za lase
Sušilnik za lase ima funkcijo za hladno sušenje las, ki posuši lase na hiter in zdrav način. Priporočam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential BHD004/00 Sušilnik za lase
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential BHD004/00 Sušilnik za lase
Silvace
16/05/2022
Česká republika
Rychlé vysušení
Moderní výkonný fén, vysuší vlasy za 2 minuty. Super je možnost volby teploty a rychlosti sušení. Pro kudrnaté vlasy dcerky je skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy, neponičí tvar účesu, naopak zvýrazní texturu vln. Neničí vlasy.
Prednosti
Výkonný fén, díky tomu jsou vlasy rychle vysušené. Nastavitelná teplota a síla větru. Skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy. Nevysušuje vlasy.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů
Megie
27/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Spolehlivý vysoušeč vlasů Philips
nepřehřívá se poměr cena výkon je super určitě doporučuji
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)