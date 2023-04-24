Druge stavke u pakiranju
- Daljinski upravljač
- 2 x AAA baterije
- Stalak za stol
- Kabel za napajanje
- Kratke upute za korisnike
- Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama
65PUS7008/12
Pronađite ga. Gledajte ga. Uživajte.
Bez obzira na sadržaje u kakvima uživate, ovaj će ih odzivni pametni televizor brzo pronaći. Od starih omiljenih naslova do novih izdanja, možete se opustiti dok televizor pretražuje sve velike usluge za usmjeravanje sadržaja! Moći ćete uživati u živopisnoj slici i prožimajućem zvuku.Saznajte više
Ovaj proizvod više nije dostupan
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Bez obzira na sadržaj, ovaj 4K LED TV donosi svijetlu, iznimno oštru sliku sa živopisnim bojama. Osim toga, televizor je kompatibilan sa svim glavnim HDR formatima – tako da ćete moći vidjeti više detalja, čak i u tamnim i svijetlim područjima, dok usmjeravate HDR sadržaj.
Brzo ćete pronaći sadržaj uz naš novi pametni televizor. Uživate u seriji? Možete nastaviti gledati izravno s početnog zaslona. Ako tražite nešto novo, možete pretražiti kategorije kao što su akcija ili drama i vidjeti prijedloge s najpopularnijih usluga za usmjeravanje – sve na jednom mjestu.
Tražite televizor koji se uklapa u vašu prostoriju? Zaslon koji je gotovo bez okvira na ovom 4K pametnom televizoru uklopit će se u bilo koji interijer, a tanke, mat crne noge daju mu dojam da lebdi u zraku. Ambalaža i umeci napravljeni su od recikliranog kartona i papira.
HDMI 2.1 omogućuje vam da najbolje iskoristite svoju konzolu, uz brzu igru i uglađenu grafiku. Tu je i podrška za VRR, dok se postavka za malo kašnjenje aktivira automatski kad uključite konzolu.
Slika/zaslon
Rezolucija zaslona
Tjuner / Prijem / Prijenos
Smart TV
Smart TV značajke
Multimedijske aplikacije
Obrada
Zvuk
Mogućnost povezivanja
Podržane značajke za HDMI videozapise
EU energetska kartica
Snaga
Dodatna oprema
Dizajn
Dimenzije
