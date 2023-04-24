Tanki televizor. Opremljen za budućnost.

Tražite televizor koji se uklapa u vašu prostoriju? Zaslon koji je gotovo bez okvira na ovom 4K pametnom televizoru uklopit će se u bilo koji interijer, a tanke, mat crne noge daju mu dojam da lebdi u zraku. Ambalaža i umeci napravljeni su od recikliranog kartona i papira.