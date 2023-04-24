Traži pojmove

  Pronađite ga. Gledajte ga. Uživajte.
    LED 4K TV

    65PUS7008/12

    Pronađite ga. Gledajte ga. Uživajte.

    Bez obzira na sadržaje u kakvima uživate, ovaj će ih odzivni pametni televizor brzo pronaći. Od starih omiljenih naslova do novih izdanja, možete se opustiti dok televizor pretražuje sve velike usluge za usmjeravanje sadržaja! Moći ćete uživati u živopisnoj slici i prožimajućem zvuku.

    LED 4K TV

    Pronađite ga. Gledajte ga. Uživajte.

    4K TV

    • TV od 164 cm (65")
    • Podržava glavne HDR formate
    • Philips Smart TV
    Iznimno oštra slika. Živopisan prikaz.

    Bez obzira na sadržaj, ovaj 4K LED TV donosi svijetlu, iznimno oštru sliku sa živopisnim bojama. Osim toga, televizor je kompatibilan sa svim glavnim HDR formatima – tako da ćete moći vidjeti više detalja, čak i u tamnim i svijetlim područjima, dok usmjeravate HDR sadržaj.

    Izvrstan TV. Bez napora. Philips pametni televizor.

    Brzo ćete pronaći sadržaj uz naš novi pametni televizor. Uživate u seriji? Možete nastaviti gledati izravno s početnog zaslona. Ako tražite nešto novo, možete pretražiti kategorije kao što su akcija ili drama i vidjeti prijedloge s najpopularnijih usluga za usmjeravanje – sve na jednom mjestu.

    Tanki televizor. Opremljen za budućnost.

    Tražite televizor koji se uklapa u vašu prostoriju? Zaslon koji je gotovo bez okvira na ovom 4K pametnom televizoru uklopit će se u bilo koji interijer, a tanke, mat crne noge daju mu dojam da lebdi u zraku. Ambalaža i umeci napravljeni su od recikliranog kartona i papira.

    Odličan za igranje. VRR i malo kašnjenje ulaznog signala na bilo kojoj konzoli.

    HDMI 2.1 omogućuje vam da najbolje iskoristite svoju konzolu, uz brzu igru i uglađenu grafiku. Tu je i podrška za VRR, dok se postavka za malo kašnjenje aktivira automatski kad uključite konzolu.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      65  inča
      Dijagonala zaslona (u cm)
      164  cm
      Zaslon
      4K Ultra HD LED
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Izvorna brzina osvježavanja
      60  Hz
      Program za obradu slike
      Pixel Precise Ultra HD
      Napredne značajke slike
      • HDR10
      • HLG (Hybrid Log Gamma)
      • Kompatibilnost s HDR10+

    • Rezolucija zaslona

      Rezolucija – brzina osvježavanja
      • 576p – 50 Hz
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 720p – 50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz
      • 2560 x 1440 – 60 Hz
      • 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz

    • Tjuner / Prijem / Prijenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Reprodukcija videozapisa
      • PAL
      • SECAM
      Vodič kroz programe*
      Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
      Indikator jačine signala
      Da
      Teletekst
      Hipertekst od 1000 stranica
      HEVC podrška
      Da

    • Smart TV

      OS
      Smart TV s poboljšanim OS-om

    • Smart TV značajke

      Korisnička interakcija
      • SimplyShare
      • Zrcaljenje zaslona
      Interaktivna televizija
      HbbTV
      SmartTV aplikacije*
      • Youtube
      • Trgovina tvrtke Philips
      • Amazon Prime video
      • Netflix
      Glasovni pomoćnik*
      • Radi s uslugom Alexa
      • Radi s uslugom Google Home

    • Multimedijske aplikacije

      Formati reprodukcije videozapisa
      • Datoteke: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      Formati reprodukcije glazbe
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (v2 do v9.2)
      • WMA-PRO (v9 i v10)
      • FLAC
      Podrška za formate titlova
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Formati reprodukcije slike
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • HEIF

    • Obrada

      Snaga obrade
      Dvojezgreni

    • Zvuk

      Izlazna snaga (RMS)
      16 W
      Konfiguracija zvučnika
      2 zvučnika punog opsega od 8 W
      Kodek
      Dolby Digital MS12 V2.5
      Poboljšanje zvuka
      • A.I. Sound
      • Clear Dialogue
      • Dolby poboljšanje basova
      • Dolby ujednačavanje glasnoće
      • Noćni n. rada
      • A.I. EQ

    • Mogućnost povezivanja

      Broj HDMI veza
      3
      HDMI značajke
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže
      • Kontrola zvuka sustava
      • Stanje pripravnosti sustava
      • Reprodukcija jednim dodirom
      Broj USB ulaza
      2
      Bežično povezivanje
      Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, jednopojasni
      Ostali priključci
      • Common Interface Plus (CI+)
      • Servisni priključak
      • Satelitski priključak
      HDCP 2,3
      Da, na svim HDMI
      HDMI ARC
      Da (HDMI1)
      Značajke HDMI 2.1
      • eARC na HDMI 1
      • Podrška za eARC/ VRR/ ALLM
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC za Philips TV/SB
      • Vanjsko postavljanje putem korisničkog sučelja televizora

    • Podržane značajke za HDMI videozapise

      HDR
      • HDR10
      • HLG

    • EU energetska kartica

      Brojevi EPREL registracije
      1437548
      Energetska klasa za SDR
      E
      Potrošnja za SDR dok je napajanje uključeno
      85  kWh / 1000 h
      Energetska klasa za HDR
      G
      Potrošnja za HDR dok je napajanje uključeno
      135  kWh / 1000 h
      Potrošnja energije isključenog uređaja
      n.d.
      Stanje pripravnosti u mreži
      2,0  W
      Korištena tehnologija zaslona
      LED LCD

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      220 - 240 V, 50/60 Hz
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,3 W
      Značajke za uštedu energije
      • Programiranje automatskog isključivanja
      • Slika bez zvuka (za radio)
      • Eco način rada
      • Svjetlosni senzor
      Potrošnja energije isključenog uređaja
      N/A

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Daljinski upravljač
      • 2 x AAA baterije
      • Stalak za stol
      • Kabel za napajanje
      • Kratke upute za korisnike
      • Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama

    • Dizajn

      Boje televizora
      Mat crni okvir
      Dizajn postolja
      Mat crne tanke noge

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1447,0  mm
      Visina uređaja
      843,0  mm
      Dubina uređaja
      92,0  mm
      Masa proizvoda
      17,8  kg
      Širina uređaja (s postoljem)
      1447.0  mm
      Visina uređaja (s postoljem)
      864.0  mm
      Dubina uređaja (s postoljem)
      290.0  mm
      Masa uređaja (+ postolje)
      18.0  kg
      Širina kutije
      1600.0  mm
      Visina kutije
      995.0  mm
      Dubina kutije
      170.0  mm
      Masa zajedno s ambalažom
      22,6  kg
      Širina postolja
      760.0  mm
      Visina postolja
      21.0  mm
      Dubina postolja
      290.0  mm
      Udaljenost između 2 postolja
      760.0  mm
      Visina postolja do donjeg ruba televizora
      21.0  mm
      Kompatibilan s nosačem za montažu na zid
      400 x 300 mm

    • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
    • Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
    • Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
    • Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
    • Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
    • Usluga Amazon Prime dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.
    • Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na https://www.netflix.com
    • Usluga Rakuten TV dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.
    • Rad s uslugom Google Assistant moguć je samo u državama u kojima ju je Google omogućio.
    • Daljinski upravljač nema mikrofon; Google Asistant funkcionira s aplikacijom Google Home za mobilne uređaje ili putem zvučnika Google Home.
