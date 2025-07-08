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Obustavljeno

5500 seriesIzuzetno tanki Full HD LED televizor

50PFT5503/12

4.4

| (26) Recenzije | 87% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki Full HD LED televizor

Veća jednostavnost na velikom zaslonu. Philips 5500 donosi Full HD rezoluciju, čist zvuk i odličan doživljaj gledanja. Jednostavno ga uključite i možete početi uživati u svojim emisijama, filmovima i igrama.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

s tehnologijom Pixel Plus HD

Izuzetno tanki Full HD LED televizor

  • 126 cm (50")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Dva HDMI ulaza i Easylink za integriranu povezivost

Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.

Full HD LED TV – briljantna LED slika nevjerojatnog kontrasta

Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

26

Recenzije

87%

osoba preporučuje ovaj proizvod

08/07/2025

România

România

Internet

Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?

Prednosti

Imagine ,claritate

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Datum upotrebe 2023-07-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Datum upotrebe 2023-07-07

27/10/2021

Polska

Polska

Świetny obraz w bardzo dobrej cenie

Nie posiada co prawda netflixa, YouTube i innych tego typu bajerow ale w moim przypadku akurat byłoby to zbedne. Bardzo wyraźny, nasycony kolorami obraz. Jednym słowem w takiej cenie bardzo solidny sprzet

Prednosti

Świetne barwy, funkcjonalność

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Datum upotrebe 2021-04-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Datum upotrebe 2021-04-27

22/03/2021

România

România

Dupa mai bine de un an de utilizare

Dupa mai bine de un an de utilizare, ma declar foarte multumit. Raportul pret/calitate - excelent!

Prednosti

raport pret/calitate

Mane

-

Ova recenzija je napravljena za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Datum upotrebe 2020-03-22

Ova recenzija je napravljena za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Datum upotrebe 2020-03-22

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Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

  5. Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.