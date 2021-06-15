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Obustavljeno

4500 seriesIzuzetno tanki LED televizor

32PHT4503/12

4.3

| (12) Recenzije | 82% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki LED televizor

Philips 4500 nadmašit će vaša očekivanja slikom visoke rezolucije po pristupačnoj cijeni. Svojim jednostavnim i elegantnim dizajnom uklopit će se u svaku prostoriju u vašem domu.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

s tehnologijom Pixel Plus HD

Izuzetno tanki LED televizor

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED televizor

  • Pixel Plus HD

Tanka, profinjena postolja dočaravaju lagan dizajn

Naše novo tanko postolje dizajnirano je da promijeni prostor ispod televizora gdje se obično nalazi postolje, pružajući više prožimajući doživljaj gledanja. Televizor koji na stabilnim temeljima ide ususret budućnosti.

Dva HDMI ulaza i Easylink za integriranu povezivost

Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

12

Recenzije

82%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

15/06/2021

Polska

Polska

Bardzo dobry

Cena do jakości jest zachowana! Mam już go z 3 lata i nie zawodzi. Polecam!

Prednosti

Szybko się urochamia

Mane

Zbiera kusz

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Datum upotrebe 2019-06-15

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Datum upotrebe 2019-06-15

03/05/2020

Polska

Polska

Provjereni kupac

Philips 32PHT4503

Tv kupiony z uwagi na niskie zużycie prądu 45W. Co do tv za takie pieniądze to obraz jest w porządku, ma dużo funkcji do poprawy obrazu. Co do dźwięku nie jest źle. Ma korektor wysokich i niskich tonów. Tv obsługuje avi, MP4,MP3, MKV. Pilot jest bardzo czuły. Można wyłączyć ekran jak się słucha muzyki lub radia. Co do minusów zbyt blisko USB i wejście antenowe.

Prednosti

Odtwarza bez problemu z USB. Cena. Uruchamia się max 8 sekund. Piękny obraz w trybie kino. Małe zużycie prądu

Mane

Mało miejsca między USB a antena. Trudno dostępne HDMI od spodu.

Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Datum upotrebe 2019-04-03

Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Datum upotrebe 2019-04-03

12/11/2019

Polska

Polska

Provjereni kupac

Ideał na długie jesienne i zimowe wieczory

Polecam wszystkim co mają zmiar kupić nowy telewizor. łatwy w obsłudze, możliwość ustawienia lub zawieszenia w dowolnym miejscu, piękne kolory, wiele ciekawych funkcji.

Prednosti

Prawie same zalety pod każdym wzdlędem, wizja, foonia i atrakcyjne opcje

Mane

Nie posiada.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Datum upotrebe 2018-10-12

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Datum upotrebe 2018-10-12

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

  5. Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.