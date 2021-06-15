Obustavljeno
Izuzetno tanki LED televizor
Philips 4500 nadmašit će vaša očekivanja slikom visoke rezolucije po pristupačnoj cijeni. Svojim jednostavnim i elegantnim dizajnom uklopit će se u svaku prostoriju u vašem domu.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
LED televizor
Pixel Plus HD
Naše novo tanko postolje dizajnirano je da promijeni prostor ispod televizora gdje se obično nalazi postolje, pružajući više prožimajući doživljaj gledanja. Televizor koji na stabilnim temeljima ide ususret budućnosti.
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
4.3
od 5
12
Recenzije
82%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Paziulas
15/06/2021
Polska
Bardzo dobry
Cena do jakości jest zachowana! Mam już go z 3 lata i nie zawodzi. Polecam!
Prednosti
Szybko się urochamia
Mane
Zbiera kusz
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum upotrebe 2019-06-15
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum upotrebe 2019-06-15
Henryk1234567890
03/05/2020
Polska
Provjereni kupac
Philips 32PHT4503
Tv kupiony z uwagi na niskie zużycie prądu 45W. Co do tv za takie pieniądze to obraz jest w porządku, ma dużo funkcji do poprawy obrazu. Co do dźwięku nie jest źle. Ma korektor wysokich i niskich tonów. Tv obsługuje avi, MP4,MP3, MKV. Pilot jest bardzo czuły. Można wyłączyć ekran jak się słucha muzyki lub radia. Co do minusów zbyt blisko USB i wejście antenowe.
Prednosti
Odtwarza bez problemu z USB. Cena. Uruchamia się max 8 sekund. Piękny obraz w trybie kino. Małe zużycie prądu
Mane
Mało miejsca między USB a antena. Trudno dostępne HDMI od spodu.
Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum upotrebe 2019-04-03
Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum upotrebe 2019-04-03
Tele widz
12/11/2019
Polska
Provjereni kupac
Ideał na długie jesienne i zimowe wieczory
Polecam wszystkim co mają zmiar kupić nowy telewizor. łatwy w obsłudze, możliwość ustawienia lub zawieszenia w dowolnym miejscu, piękne kolory, wiele ciekawych funkcji.
Prednosti
Prawie same zalety pod każdym wzdlędem, wizja, foonia i atrakcyjne opcje
Mane
Nie posiada.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum upotrebe 2018-10-12
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum upotrebe 2018-10-12
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.