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Izuzetno tanki Full HD LED televizor
Uživajte u minimalističkom dizajnu čistih linija ovog bijelog televizora Philips 5600. Njegov tanki dizajn i konture savršeno će se uklopiti u vaš interijer. Uz Full HD kvalitetu slike ovaj je televizor idealan izbor za sve one koji žele jednostavnost.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Moderni, kompaktni, lagani i prijenosni. Televizor malog zaslona omogućuje vam praćenje omiljenog programa s bilo koje lokacije, bilo da ste u kuhinji ili kampirate s obitelji na otvorenom. Ovaj prijenosni televizor omogućuje vam da pratite vijesti, kao i najnovije rezultate u omiljenom sportu. Osmišljen je da bude tamo gdje je zabava!
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
Philips Pixel Plus HD Engine optimizira kvalitetu slike i omogućava reprodukciju čiste slike predivnog kontrasta. Bilo da gledate kabelsku televiziju ili videozapis s diska, moći ćete uživati u oštrijoj slici sa svjetlijim bijelim i tamnijim crnim nijansama.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
pictoradone
16/05/2019
România
Este un televizor bun, care dovedeste ca este Philips.
Imaginea este clara, culorile naturale, sunetul bun. Il am de un an si jumatate si nu am avut pana acum nici o problema cu el, desi schimb foarte des canalele.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Loredana24
07/05/2019
România
Acest produs oferă o calitate buna !
Acest televizor are o calitate buna ...îl recomand !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.