ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Primarna slika

Obustavljeno

Zaobljeni LCD monitor s tehnolog. Ultra Wide-Color

278E9QJAB/00

4.3

| (29) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod

Predivne boje i vrhunski prožimajući doživljaj

Iskusite pravi prožimajući doživljaj uz zaobljene monitore tvrtke Philips. 27-inčni zaobljeni E line monitor pruža doista prožimajući doživljaj uz nevjerojatnu Full HD sliku. Tehnologija Ultra Wide-Color pruža kvalitetu boja koja oživljava sliku!

Pogledajte sve prednosti

Predivne boje i vrhunski prožimajući doživljaj

  • E Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tehnologija AMD FreeSync™ omogućuje uglađeni prikaz igre

Igranje ne smije podrazumijevati izbor između isprekidane slike ili izlomljenih kadrova. Zahvaljujući novom Philipsovom monitoru, ne mora niti biti. Uz tehnologiju AMD FreeSync™ osigurajte uglađenu reprodukciju slike bez smetnji pri gotovo svakoj brzini, kao i uglađeno brzo osvježavanje i izuzetno brz odziv.

Stapa se s prostorom zahvaljujući uskom okviru

Novi zasloni tvrtke Philips imaju iznimno uske rubove koji osiguravaju minimalnu neiskorištenu površinu i maksimalnu veličinu prikaza. Naročito su pogodni za vodoravno kombiniranje više zaslona ili formiranje velikih komponentnih zaslona za igre, grafički dizajn i profesionalne primjene; uz zaslone s iznimno tankim rubom imat ćete osjećaj kao da koristite jedan veliki zaslon.

LowBlue Mode za privlačnu produktivnost

Istraživanja su pokazala da, jednako kao što ultraljubičasto zračenje može oštetiti oči, kratkovalno plavo svjetlo LED zaslona može uzrokovati oštećenje očiju i s vremenom utjecati na vid. Razvijena za očuvanje zdravlja, postavka LowBlue Mode tvrtke Philips koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjenje štetnog kratkovalnog plavog svjetla.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

29

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

16/12/2019

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek ima odlične lastnosti

monitor je dober je dovolj velik ima zamene dober zvok

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom

Datum upotrebe 2019-08-16

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom

Datum upotrebe 2019-08-16

16/06/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý IPS monitor, za dobré peníze

Monitor je kvalitní konstrukce, mírně zamrzí plastový stojan, ovšem dle mého odhadu z fotek je uvnitř kovový (plast tedy slouží jen jako obal), Full HD, 75Hz, FullHD, skvělé a věrné barvy, nevyhovuje mi ovšem automatické upravení barev dle scény, přijde mi to trochu zbytečné a mírně zážitek kazící (nelze vypnout), je to znát například když si v AIDA64 uživatel zapne test monitoru a přepne na přechody barevné do černé barvy.

Prednosti

Lepší produkt než výrobce papírově uvádí (vyšší jas a frekvence), nulový backlight bleeding a glowing (maximálně ten běžný který se u IPS vyskytuje VŽDY!), design a future-proof konektory (D-SUB, HDMI a DP)

Mane

Automatická úprava barev, dle mě trochu zbytečné.

Ova recenzija je napravljena za 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Datum upotrebe 2020-05-16

Ova recenzija je napravljena za 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Datum upotrebe 2020-05-16

27/11/2019

Česká republika

Česká republika

Hezký,funguje tak jak má.

Zatím absolutní spokojenost.Design velice hezký.Nastavení jednoduché.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm

  2. Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  4. NTSC područje na temelju CIE1976

  5. sRGB područje na temelju CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvoda korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.

  7. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.