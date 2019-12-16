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Predivne boje i vrhunski prožimajući doživljaj
Iskusite pravi prožimajući doživljaj uz zaobljene monitore tvrtke Philips. 27-inčni zaobljeni E line monitor pruža doista prožimajući doživljaj uz nevjerojatnu Full HD sliku. Tehnologija Ultra Wide-Color pruža kvalitetu boja koja oživljava sliku!
E Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Igranje ne smije podrazumijevati izbor između isprekidane slike ili izlomljenih kadrova. Zahvaljujući novom Philipsovom monitoru, ne mora niti biti. Uz tehnologiju AMD FreeSync™ osigurajte uglađenu reprodukciju slike bez smetnji pri gotovo svakoj brzini, kao i uglađeno brzo osvježavanje i izuzetno brz odziv.
Novi zasloni tvrtke Philips imaju iznimno uske rubove koji osiguravaju minimalnu neiskorištenu površinu i maksimalnu veličinu prikaza. Naročito su pogodni za vodoravno kombiniranje više zaslona ili formiranje velikih komponentnih zaslona za igre, grafički dizajn i profesionalne primjene; uz zaslone s iznimno tankim rubom imat ćete osjećaj kao da koristite jedan veliki zaslon.
Istraživanja su pokazala da, jednako kao što ultraljubičasto zračenje može oštetiti oči, kratkovalno plavo svjetlo LED zaslona može uzrokovati oštećenje očiju i s vremenom utjecati na vid. Razvijena za očuvanje zdravlja, postavka LowBlue Mode tvrtke Philips koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjenje štetnog kratkovalnog plavog svjetla.
4.3
od 5
29
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Nor3cx
16/12/2019
Slovenija
Ta izdelek ima odlične lastnosti
monitor je dober je dovolj velik ima zamene dober zvok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom
Datum upotrebe 2019-08-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom
Datum upotrebe 2019-08-16
DunoCZ
16/06/2020
Česká republika
Skvělý IPS monitor, za dobré peníze
Monitor je kvalitní konstrukce, mírně zamrzí plastový stojan, ovšem dle mého odhadu z fotek je uvnitř kovový (plast tedy slouží jen jako obal), Full HD, 75Hz, FullHD, skvělé a věrné barvy, nevyhovuje mi ovšem automatické upravení barev dle scény, přijde mi to trochu zbytečné a mírně zážitek kazící (nelze vypnout), je to znát například když si v AIDA64 uživatel zapne test monitoru a přepne na přechody barevné do černé barvy.
Prednosti
Lepší produkt než výrobce papírově uvádí (vyšší jas a frekvence), nulový backlight bleeding a glowing (maximálně ten běžný který se u IPS vyskytuje VŽDY!), design a future-proof konektory (D-SUB, HDMI a DP)
Mane
Automatická úprava barev, dle mě trochu zbytečné.
Ova recenzija je napravljena za 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum upotrebe 2020-05-16
Ova recenzija je napravljena za 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum upotrebe 2020-05-16
franta57
27/11/2019
Česká republika
Hezký,funguje tak jak má.
Zatím absolutní spokojenost.Design velice hezký.Nastavení jednoduché.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm
Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
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Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.