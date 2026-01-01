2 godine jamstva
Obustavljeno
220P4LPYES/00
P Line
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
PowerSensor je ugrađeni senzor za prepoznavanje korisnika koji odašilje i prima infracrvene signale koji nisu štetni radi određivanja nalazi li se korisnik ispred monitora te omogućava automatsko smanjenje svjetline monitora kada se korisnik udalji od stola, čime se troškovi za energiju smanjuju za do 80 posto i produžuje vijek trajanja monitora
DisplayPort digitalna je veza između računala i monitora na kojoj ne dolazi do konverzija. Pruža veće mogućnosti od DVI standarda i u potpunosti podržava kabele duljine do 15 metara i brzinu prijenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući iznimnim radnim značajkama i nultoj latenciji, moći ćete uživati u najbržim prikazima i najvećim brzinama osvježavanja — što DisplayPort vezu čini najboljim izborom za opću namjenu, ali i najboljim izborom za igre i filmove, uređivanje videozapisa itd. Osim toga, zajamčena je i kompatibilnost s raznim adapterima.
SmartErgoBase je postolje monitora koje osigurava ergonomsko postavljanje monitora i omogućuje uredno spremanje kabela. Postolje se može zakretati, naginjati i rotirati u razne kutove kako bi se osigurala maksimalna udobnost. Postolje podesive visine jači optimalnu razinu gledanja, čime se ublažava fizičko naprezanje tijekom dugog radnog dana, dok mogućnost urednog spremanja kabela osigurava uredan i profesionalan radni prostor.
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