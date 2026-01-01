DisplayPort za prikaz zvuka i slike putem jednog dugog kabela

DisplayPort digitalna je veza između računala i monitora na kojoj ne dolazi do konverzija. Pruža veće mogućnosti od DVI standarda i u potpunosti podržava kabele duljine do 15 metara i brzinu prijenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući iznimnim radnim značajkama i nultoj latenciji, moći ćete uživati u najbržim prikazima i najvećim brzinama osvježavanja — što DisplayPort vezu čini najboljim izborom za opću namjenu, ali i najboljim izborom za igre i filmove, uređivanje videozapisa itd. Osim toga, zajamčena je i kompatibilnost s raznim adapterima.