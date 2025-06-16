Traži pojmove

Sjajan interaktivni zaslon s tehnologijom SmoothTouch

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Dodirni

Philips dodirni monitori nude inovativna i jednostavna rješenja za širok spektar primjena i profesija. Opremljeni Projected-Capacitive (P-Cap) touch tehnologijom, ovi interaktivni zasloni podržavaju do 10 dodirnih točaka i imaju naprednu IP65 zaštitu od kontakta, vode i prašine.

SmoothTouch

SmoothTouch zaslon za prirodan, gladak dodir s brzim odzivom

Ovaj monitor tvrtke Philips ima tehnologiju projiciranog kapacitivnog zaslona s dodirom u 10 točaka koja mu osigurava brz odziv. Možete potpuno iskoristiti nove mogućnosti aplikacija utemeljenih na dodiru te oživjeti starije aplikacije. Dodirujte i tipkajte s 10 prstiju ili igrajte uzbudljive interaktivne igre s prijateljima. Interaktivno surađujte s kolegama na poslu ili u školi te povećajte produktivnost i učinkovitost.

Full HD zaslon formata 16:9

Full HD zaslon formata 16:9 za oštre slike bogate pojedinostima

Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.

SmartContrast

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.

LowBlue Mode za privlačnu produktivnost

Istraživanja su pokazala da, jednako kao što ultraljubičasto zračenje može oštetiti oči, kratkovalno plavo svjetlo LED zaslona može uzrokovati oštećenje očiju i s vremenom utjecati na vid. Razvijena za očuvanje zdravlja, postavka LowBlue Mode tvrtke Philips koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjenje štetnog kratkovalnog plavog svjetla.

Manje umaranje očiju uz tehnologiju Flicker-free

Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

VA zaslon osigurava prikaz sjajnih slika pri širokim kutovima gledanja

VA LED zasloni tvrtke Philips koriste naprednu tehnologiju okomitog poravnanja u više domena zahvaljujući kojoj postižu izuzetno visoke omjere statičkog kontrasta, što rezultira iznimno živopisnim slikama jarkih boja. Standardne uredske aplikacije prikazuju bez poteškoća, a naročito su pogodni za fotografije, pretraživanja interneta, filmove, igre i zahtjevnu grafičku obradu. Zahvaljujući optimiziranoj tehnologiji za upravljanje pikselima, osiguravaju izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što rezultira čistom slikom.

HDMI jamči univerzalnu digitalnu povezivost

Uređaj s podrškom za HDMI ima sav potreban hardver za prihvaćanje HDMI (High-Definition Multimedia Interface – multimedijsko sučelje visoke rezolucije) ulaznih signala. HDMI kabel omogućava reprodukciju vrlo kvalitetnih digitalnih video i audio signala koji se zajedno prenose jednim kabelom s računala ili bilo kojeg AV izvora (set-top box uređaja, DVD reproduktora, A/V prijemnika i kamkordera).

VESA stalak omogućava prilagodljivost postavljanja

Maloprodaja

Dodirni monitori tvrtke Philips savršen su izbor za potrebe vaše trgovine i maloprodajne potrebe. Povežite se sa svojim POS terminalom za jednostavno upravljanje zalihama, učinkovitije pomaganje kupcima, bolje iskustvo kupnje i još mnogo toga.

Informativne točke

Dodirni monitori tvrtke Philips donose dinamičnost i praktičnost u informativna okruženja, omogućavajući ljudima jednostavan pristup informacijama u zračnim lukama, trgovačkim centrima, željezničkim postajama, mjestima

Otpornost na vodu i prašinu

U okruženjima koja nisu baš savršena trebate monitor koji je dizajniran da izdrži prskanje vode i prašinu kojoj je izložen u svakodnevnom svijetu. Zasloni tvrtke Philips zadovoljavaju međunarodni razred zaštite IP za otpornost na vodu i prašinu. Mogu izdržati prskanje vode i prašinu kojoj su izloženi u svakodnevnom svijetu.

* Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
* Materijal i debljina rukavice: nitril (0,15 mm), pamuk (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
* Više pojedinosti o podršci funkcije dodira prema operacijskim sustavima potražite u korisničkom priručniku pod "SmoothTouch".
* Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2
* EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.
* NTSC područje na temelju CIE1931
* Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.
* Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.
