Iskusite praktičnost Philips USB-C docking monitora s jednim kabelom koji pojednostavljuje postavljanje i povećava produktivnost. Produžite bateriju prijenosnog računala, povežite sve uređaje, koristite daisy chaining i punite telefon—uz uredan i organiziran radni prostor.

Standardna fotografija proizvoda Fotografija alternativnog proizvoda Fotografija proizvoda s prednje strane

VA zaslon

VA zaslon osigurava prikaz sjajnih slika pri širokim kutovima gledanja

VA LED zasloni tvrtke Philips koriste naprednu tehnologiju okomitog poravnanja u više domena zahvaljujući kojoj postižu izuzetno visoke omjere statičkog kontrasta, što rezultira iznimno živopisnim slikama jarkih boja. Standardne uredske aplikacije prikazuju bez poteškoća, a naročito su pogodni za fotografije, pretraživanja interneta, filmove, igre i zahtjevnu grafičku obradu. Zahvaljujući optimiziranoj tehnologiji za upravljanje pikselima, osiguravaju izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što rezultira čistom slikom.

DisplayHDR 400

DisplayHDR 400 za živopisniju i izvanrednu sliku

DisplayHDR 400 s VESA certifikatom predstavlja značajan napredak u odnosu na obične SDR zaslone. Za razliku od drugih monitora koji „podržavaju HDR”, pravi DisplayHDR 400 stvara nevjerojatnu svjetlinu, kontrast i boje. Uz globalno zatamnjenje i svjetlina od minimalno 400 nita, slika oživljava uz uočljivo naglašavanje dubljih, nijansiranih crnih. Stvara puniju paletu bogatih novih boja, pružajući vizualni doživljaj koji očarava osjetila.

Zaobljeni dizajn monitora

Zaobljeni dizajn monitora za prožimajući doživljaj

Stolni monitori pružaju osobni korisnički doživljaj, što vrlo dobro odgovara zaobljenom dizajnu. Zaobljeni zaslon na sredini stola pruža ugodan, a ipak suptilan efekt prikaza koji će vas zaokupiti.

Slika značajke

SmartKVM: za lako prebacivanje između izvora.

Za razliku od standardne ugrađene tipke KVM na monitoru, Smart KVM omogućuje prebacivanje između izvora pritiskom tipke na tipkovnici. Kad su svi uređaji pravilno povezani, korisnici mogu lako prebacivati između izvora tako da tri puta pritisnu tipku „Ctrl”.

Slika značajke

32:9 SuperWide zaslon dizajniran kao zamjena za konfiguracije s više zaslona

49-inčni 32:9 SuperWide zaslon rezolucije 5120 x 1440 dizajniran je kao zamjena za konfiguracije s više zaslona, za iznimno širok prikaz. Dojam je kao da imate dva 27-inčna 16:9 Quad HD zaslona jedan uz drugi. SuperWide monitori nude zaslonsku površinu dvaju monitora bez kompliciranog konfiguriranja.

Slika značajke

Podesiva web-kamera: za udobne videokonferencije.

Poboljšajte udobnost videokonferencija s pomoću ove značajke. Podešavanjem web-kamere prema naprijed i natrag za 30 stupnjeva, korisnici sada mogu udobno uspostavljati pozive i prisustvovati sastancima iz položaja koji im najviše odgovara.

Slika značajke

Web-kamera s autokadriranjem poboljšanim umjetnom inteligencijom: za dinamične videopozive.

Ova značajka poboljšana umjetnom inteligencijom savršena je za videokonferencije s više osoba. Kad se jedna ili više osoba pridruže prikazu web-kamere, značajka koju pokreće umjetna inteligencija omogućuje automatsko podešavanje i zumiranje kako bi svi članovi tima stali u kadar. Isto tako, kad sudionici napuste prikaz web-kamere, web-kamera poboljšana umjetnom inteligencijom izvršit će odgovarajuće podešavanje. To je čini idealnom za dugotrajne i timske sastanke.

Slika značajke

Kuka za slušalice: za prilagodljivo spremanje

Ova značajka omogućuje nenadmašno spremanje slušalica. Pažljivo povucite kuku koja se nalazi na bočnoj strani monitora: ova značajka osigurava uredan stol i pruža praktično rješenje za upravljanje kabelima u radnom prostoru.

USB-C Pro Priključna Stanica

USB-C Pro Priključna Stanica

Za profesionalce kojima treba najnaprednije rješenje, Philips je dizajnirao monitore s vertikalnim hibridnim dockingom. Omogućuje svestrano povezivanje, univerzalnu replikaciju portova i vrhunsku kvalitetu napajanja, prijenosa podataka te audio/video signala.

USB-C Dokiranje

USB-C Dokiranje

Najbolje rješenje, dizajnirano za korporacijska i uredska okruženja, je jedinstveni USB-C priključak koji kombinira USB-C, RJ45 i DP izlaz za veću praktičnost. Tako savršeno zamjenjujete vanjske, glomazne samostojeće priključke i uklanjate neuredne kabele sa stola, no osiguravate veliku povezivost.

Rješenje za svakoga

Hibridna veza

Dio naše Pro Docking linije, Philips monitori podržavaju i prijenosna računala koja se povezuju samo putem klasičnog USB-A. Hibridni monitori imaju ugrađenu USB docking stanicu s DisplayLink tehnologijom za univerzalnu replikaciju portova, omogućujući pristup uredskim perifernim uređajima poput tipkovnice, miša i RJ-45 Ethernet kabela putem jednog dual-mesh USB-C/A kabela.

* Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm
* Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
* NTSC područje na temelju CIE1976
* sRGB područje na temelju CIE 1931
* Za prijenos videozapisa putem USB-C notebook/uređaj mora podržavati način rada USB-C DP Alt
* Aktivnosti kao što su dijeljenje zaslona, usmjeravanje videozapisa i zvuka na internetu mogu utjecati na mrežne radne značajke. Ukupnu kvalitetu zvuka i slike određuju hardver, širina pojasa mreže i radne značajke mreže.
* Funkcija USB-C napajanja i punjenja zahtijeva da notebook/uređaj mora podržavati tehničke zahtjeve standarda USB-C Power Delivery. Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za notebook ili zatražite od proizvođača.
* Ako vam Ethernet veza djeluje sporo, otvorite izbornik na zaslonu i odaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzine do 1G.
* EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.
* Petogodišnje jamstvo dobrovoljno je ograničeno jamstvo proizvođača. Odnosi se samo na zemlje navedene na ovoj stranici: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Potrošačima se pruža uz njihova zakonska prava na temelju primjenjivih nacionalnih zakona i bez utjecaja na njih. Za nepotrošačke krajnje korisnike (poslovni/profesionalci) primjenjuju se samo ograničeni jamstveni uvjeti proizvođača.
* Boje zaslona smanjuju se na 8-bitne, maksimalna razlučivost HDMI-ja može biti 5120 x 1440 pri 75 Hz, a DisplayPorta 5120 x 1440 pri 120 Hz
* Namijenjen je prijenosnom računalu s DSC-om; u suprotnom maksimalna razlučivost ulaza i izlaza Thunderbolt 4 može biti 5120 x 1440 pri 60 Hz, 8-bitna boja zaslona i uz USB 3.2 Gen1.
* Imajte na umu da PowerSensor 2 radi samo s instaliranim operativnim sustavom Windows 11. Kad je PowerSensor 2 aktiviran, WAL znači Walk Away Lock, a WOA znači Wake On.
* Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.
* Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

