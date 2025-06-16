* Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm

* Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

* NTSC područje na temelju CIE1976

* sRGB područje na temelju CIE 1931

* Za prijenos videozapisa putem USB-C notebook/uređaj mora podržavati način rada USB-C DP Alt

* Aktivnosti kao što su dijeljenje zaslona, usmjeravanje videozapisa i zvuka na internetu mogu utjecati na mrežne radne značajke. Ukupnu kvalitetu zvuka i slike određuju hardver, širina pojasa mreže i radne značajke mreže.

* Funkcija USB-C napajanja i punjenja zahtijeva da notebook/uređaj mora podržavati tehničke zahtjeve standarda USB-C Power Delivery. Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za notebook ili zatražite od proizvođača.

* Ako vam Ethernet veza djeluje sporo, otvorite izbornik na zaslonu i odaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzine do 1G.

* EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.

* Petogodišnje jamstvo dobrovoljno je ograničeno jamstvo proizvođača. Odnosi se samo na zemlje navedene na ovoj stranici: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Potrošačima se pruža uz njihova zakonska prava na temelju primjenjivih nacionalnih zakona i bez utjecaja na njih. Za nepotrošačke krajnje korisnike (poslovni/profesionalci) primjenjuju se samo ograničeni jamstveni uvjeti proizvođača.

* Boje zaslona smanjuju se na 8-bitne, maksimalna razlučivost HDMI-ja može biti 5120 x 1440 pri 75 Hz, a DisplayPorta 5120 x 1440 pri 120 Hz

* Namijenjen je prijenosnom računalu s DSC-om; u suprotnom maksimalna razlučivost ulaza i izlaza Thunderbolt 4 može biti 5120 x 1440 pri 60 Hz, 8-bitna boja zaslona i uz USB 3.2 Gen1.

* Imajte na umu da PowerSensor 2 radi samo s instaliranim operativnim sustavom Windows 11. Kad je PowerSensor 2 aktiviran, WAL znači Walk Away Lock, a WOA znači Wake On.

* Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.