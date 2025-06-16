VA LED zasloni tvrtke Philips koriste naprednu tehnologiju okomitog poravnanja u više domena zahvaljujući kojoj postižu izuzetno visoke omjere statičkog kontrasta, što rezultira iznimno živopisnim slikama jarkih boja. Standardne uredske aplikacije prikazuju bez poteškoća, a naročito su pogodni za fotografije, pretraživanja interneta, filmove, igre i zahtjevnu grafičku obradu. Zahvaljujući optimiziranoj tehnologiji za upravljanje pikselima, osiguravaju izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što rezultira čistom slikom.
DisplayHDR 400 s VESA certifikatom predstavlja značajan napredak u odnosu na obične SDR zaslone. Za razliku od drugih monitora koji „podržavaju HDR”, pravi DisplayHDR 400 stvara nevjerojatnu svjetlinu, kontrast i boje. Uz globalno zatamnjenje i svjetlina od minimalno 400 nita, slika oživljava uz uočljivo naglašavanje dubljih, nijansiranih crnih. Stvara puniju paletu bogatih novih boja, pružajući vizualni doživljaj koji očarava osjetila.
Stolni monitori pružaju osobni korisnički doživljaj, što vrlo dobro odgovara zaobljenom dizajnu. Zaobljeni zaslon na sredini stola pruža ugodan, a ipak suptilan efekt prikaza koji će vas zaokupiti.
Za razliku od standardne ugrađene tipke KVM na monitoru, Smart KVM omogućuje prebacivanje između izvora pritiskom tipke na tipkovnici. Kad su svi uređaji pravilno povezani, korisnici mogu lako prebacivati između izvora tako da tri puta pritisnu tipku „Ctrl”.
49-inčni 32:9 SuperWide zaslon rezolucije 5120 x 1440 dizajniran je kao zamjena za konfiguracije s više zaslona, za iznimno širok prikaz. Dojam je kao da imate dva 27-inčna 16:9 Quad HD zaslona jedan uz drugi. SuperWide monitori nude zaslonsku površinu dvaju monitora bez kompliciranog konfiguriranja.
Poboljšajte udobnost videokonferencija s pomoću ove značajke. Podešavanjem web-kamere prema naprijed i natrag za 30 stupnjeva, korisnici sada mogu udobno uspostavljati pozive i prisustvovati sastancima iz položaja koji im najviše odgovara.
Ova značajka poboljšana umjetnom inteligencijom savršena je za videokonferencije s više osoba. Kad se jedna ili više osoba pridruže prikazu web-kamere, značajka koju pokreće umjetna inteligencija omogućuje automatsko podešavanje i zumiranje kako bi svi članovi tima stali u kadar. Isto tako, kad sudionici napuste prikaz web-kamere, web-kamera poboljšana umjetnom inteligencijom izvršit će odgovarajuće podešavanje. To je čini idealnom za dugotrajne i timske sastanke.
Ova značajka omogućuje nenadmašno spremanje slušalica. Pažljivo povucite kuku koja se nalazi na bočnoj strani monitora: ova značajka osigurava uredan stol i pruža praktično rješenje za upravljanje kabelima u radnom prostoru.
49B2U6903CH/00
32:9 SuperWide Thunderbolt™ 4 monitor
Ovaj monitor Thunderbolt™ 4 tvrtke Philips osmišljen je sa svime što vam treba za suradničko radno mjesto na daljinu. Njegova web-kamera ima značajke kao što je automatsko kadriranje i indikator zauzetosti, za nenadmašan doživljaj videokonferencija.
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.