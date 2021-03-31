Traži pojmove


Philips Sonicare

     

Profesjonaliści stomatologiczni
Profesjonaliści stomatologiczni

 
Philips Sonicare
 

  

Klinički testirana sonična
tehnologija

Philips Sonicare s više od 100 godina iskustva u kliničkom razvoju pruža najsuvremenije uređaje koji će Vama i Vašim pacijentima pomoći prilagoditi oralnu njegu zahtjevima modernog doba i načina života. Zahvaljujući soničnim vibracijama koje stvaraju i usmjeravaju mikro mjehuriće interdentalno i uzduž marginalne gingive, Philips Sonicare četkice omogućuju učinkovitije uklanjanje dentobakterijskog plaka u usporedbi s običnom manualnom četkicom za zube.

prof. dr. sc. Ana Badovinac, dr. med. dent.
specijalist parodontologije

“Preporučujem Philips Sonicare električne četkice koje zbog svoje jednistvene sonične tehnologije jednim pranjem zubi postižu ono što obična četkica ne uspijeva u mjesec dana. One čiste i do 20 puta bolje od obične četkice te stvaraju do 62 000 pokreta u minuti što je s manualnom četkicom nezamislivo.”

Dr.med.dent Ana Badovinac

Dr.med.dent Ana Badovinac

Philips Sonicare zubne četkice klinički dokazano 

pomažu raznim skupinama pacijenata održati i očuvati oralno zdravlje.

Dental professionals

Bolesti parodonta

Dental professionals

Fiksna ortodoncija

Dental professionals

Djeca

Dental professionals

Implanto-protetska
rehabilitacija

Dental professionals

Hiperpigmentacija

Dental professionals

Posebne skupine pacijenata (trudnice, dijabetičari, osobe sa srčanim bolestima)


Philips Sonicare
Vaš partner u edukaciji pacijenata

 
Podignimo zajedno svijest o važnosti oralne higijene. 
Isprintajte edukativne materijale besplatno:

pdf1
Preuzmi PDF
pdf1
Preuzmi PDF
pdf1
Preuzmi PDF
pdf1
Preuzmi PDF


Philips Sonicare
Vaš partner u edukaciji pacijenata

 
Podignimo zajedno svijest o važnosti oralne higijene. 
Isprintajte edukativne materijale besplatno:

    Philips Sonicare asortiman proizvoda

    Dental Professional

    Električne sonične četkice 

    Za temeljito, a nježno čišćenje.

    Dental Professional

    Glave četkica 

    Za različite indikacije pacijenata

    Dental Professional

    Bežični oralni tuš 

    Uklanja do 99,9 % naslaga na područjima primjene

    Philips Sonicare proizvode možete kupiti ovdje

    Želite da i Vaša ordinacija postane dio Philips Sonicare obitelji?

    Kontaktirajte našeg Dental Professional savjetnika

    davorin.vukoja@philips.com
     
    filip.sabel@philips.com

    davorin.vukoja@philips.com
    filip.sabel@philips.com

    Pretplati se na Philips Sonicare Dental Professional newsletter

    Obavijesti o seminarima i kongresima

    Promotivne ponude samo za zdravstvene radnike

    Philips Sonicare noviteti

    * Polje je obavezno

    *
    Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!
    Što to znači?

    Klikom na poveznicu napustit ćete službenu web stranicu tvrtke Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Sve poveznice na web-stranice trećih strana koje se mogu pojaviti na ovim stranicama date su samo za vašu udobnost i ni na koji način ne predstavljaju bilo kakvu povezanost ili odobravanje informacija koje se nalaze na tim povezanim web-mjestima. Philips ne daje nikakve izjave niti jamstva bilo koje vrste u vezi s web-mjestovima trećih strana ili informacijama koje se na njima nalaze.

    Razumijem

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.