Philips Sonicare s više od 100 godina iskustva u kliničkom razvoju pruža najsuvremenije uređaje koji će Vama i Vašim pacijentima pomoći prilagoditi oralnu njegu zahtjevima modernog doba i načina života. Zahvaljujući soničnim vibracijama koje stvaraju i usmjeravaju mikro mjehuriće interdentalno i uzduž marginalne gingive, Philips Sonicare četkice omogućuju učinkovitije uklanjanje dentobakterijskog plaka u usporedbi s običnom manualnom četkicom za zube.
prof. dr. sc. Ana Badovinac, dr. med. dent. specijalist parodontologije
“Preporučujem Philips Sonicare električne četkice koje zbog svoje jednistvene sonične tehnologije jednim pranjem zubi postižu ono što obična četkica ne uspijeva u mjesec dana. One čiste i do 20 puta bolje od obične četkice te stvaraju do 62 000 pokreta u minuti što je s manualnom četkicom nezamislivo.”
Dr.med.dent Ana Badovinac
Philips Sonicare zubne četkice klinički dokazano
pomažu raznim skupinama pacijenata održati i očuvati oralno zdravlje.
Bolesti parodonta
Fiksna ortodoncija
Djeca
Implanto-protetska
rehabilitacija
Hiperpigmentacija
Posebne skupine pacijenata (trudnice, dijabetičari, osobe sa srčanim bolestima)
Philips Sonicare Vaš partner u edukaciji pacijenata
Podignimo zajedno svijest o važnosti oralne higijene.
Klikom na poveznicu napustit ćete službenu web stranicu tvrtke Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Sve poveznice na web-stranice trećih strana koje se mogu pojaviti na ovim stranicama date su samo za vašu udobnost i ni na koji način ne predstavljaju bilo kakvu povezanost ili odobravanje informacija koje se nalaze na tim povezanim web-mjestima. Philips ne daje nikakve izjave niti jamstva bilo koje vrste u vezi s web-mjestovima trećih strana ili informacijama koje se na njima nalaze.