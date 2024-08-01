75BDL6051C/00
Interaktivni zaslon za sastanke
Ostvarite najveću uključenost i nadahnite suradnju s interaktivnim zaslonom Philips C-Line. Ovi zasloni sa sustavom Android izrađeni su za zahtjevnu svakodnevnu upotrebu i odlikuju se s do 10 dodirnih točaka, staklom od ruba do ruba i ravnim dizajnom.
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.
Integrirajte punokrvno računalo ili Android CRD50 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.
Prikažite četiri sadržaja na jednom zaslonu. Bežično dijeljenje zaslona omogućuje istovremeno povezivanje više uređaja za brzu zamjenu sadržaja po potrebi. Iskoristite postojeću Wi-Fi mrežu za trenutačno i sigurno povezivanje uređaja ili primijenite naše interaktivne HDMI hardverske ključeve za izravno odašiljanje na zaslon, bez povezivanja s osiguranom/zaštićenom mrežom.
Capacitive Touch daje vrhunski izgled stakla od ruba do ruba s okvirom od samo 1,5 mm! Izrađujte nezaboravne interaktivne događaje s do 10 istovremenih dodirnih točaka. Savršen za suradničke i natjecateljske primjene, ovaj zaslon publiku povezuje sa svakim sadržajem – stoga je idealan za obrazovanje, javne događaje, korporacije, ugostiteljstvo i maloprodaju.
Nadahnite živahnu suradnju u načinu za zaslonsku ploču. Jednostavnim uključenjem ove značajke zaslon pretvarate u prazno platno po kojem različiti korisnici mogu crtati ručno i namjenskim markerima za zaslon. Sve sa zaslona potom je moguće pohraniti radi lakog ispisivanja ili dijeljenja datoteke.
Zahvaljujući pripremljenom softveru za videokonferencije, videopozivi jedan na jedan ili grupne videopozivi lakši su no ikada. Jednostavno upotrijebite vlastitu kameru ili dodajte opcionalni komplet Logitech Meetup za sveobuhvatno rješenje ConferenceCam.
Integrirajte profesionalni zaslon tvrtke Philips s Crestron mrežom za potpuno daljinsko upravljanje putem prijenosnog računala, stolnog računala ili mobilnog uređaja. Uključujte i isključujte zaslon, planirajte sadržaj za reprodukciju, upravljajte postavkama i jednostavno povezujte vanjske uređaje. Crestron Connected® pruža brzo, pouzdano, sigurno i profesionalno rješenje za upravljanje sustavom.
Upravljajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi operacijski sustav Android omogućava da softver bude siguran i da dulje ostane na najnovijim specifikacijama.
Slika/zaslon
Mogućnost povezivanja
Praktičnost
Zvuk
Snaga
Podržana rezolucija zaslona
Dimenzije
Radni uvjeti
Multimedijske aplikacije
Interni reproduktor
Interaktivnost uz više dodira
Dodatna oprema
Razno
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.