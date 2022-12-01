75BDL4511D/00
Istaknite svoje sadržaje uz brzi profesionalni 4K UHD D-Line zaslon tvrtke Philips. Vrhunska kvaliteta slike uređaja tvrtke Philips donosi vjerne boje i intenzivan kontrast. Možete bez poteškoća prikazivati sadržaj s više izvora na jednom zaslonu.
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.
Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.
Intenzitet pozadinskog osvjetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.
Pretvorite USB u doista isplativ digitalni uređaj za prikaz u javnim prostorima. Jednostavno spremite sadržaj (videozapis, zvuk, slike) na USB i priključite ga u zaslon. Kreirajte popis za reprodukciju i napravite raspored za sadržaj putem izbornika na zaslonu te uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali, bilo kada i bilo gdje.
Osigurajte vidljivost iz bilo kojeg kuta uz tehnologiju ADS za široki prikaz. Advanced Super Dimension Switch pruža bržu obradu slike na zaslonu čime se postižu uglađeniji prijelazi sadržaja, nevjerojatna preciznost slike i superiorna reprodukcija boja uz prikaz od 180 stupnjeva.
Open Pluggable Specification predstavlja standardni industrijski utor u koji možete dodati multimedijski reproduktor kompatibilan s OPS standardom. To vam omogućuje da nadogradite ili zamijenite hardver kad god vam je potrebno.
Slika/zaslon
Mogućnost povezivanja
Praktičnost
Zvuk
Snaga
Podržana rezolucija zaslona
Dimenzije
Radni uvjeti
Multimedijske aplikacije
Dodatna oprema
Razno
