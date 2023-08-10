Traži pojmove

  • Interaktivni zaslon za sastanke Interaktivni zaslon za sastanke Interaktivni zaslon za sastanke

    Signage Solutions Zaslon C-Line

    65BDL8051C/00

    Interaktivni zaslon za sastanke

    Ostvarite najveću uključenost i nadahnite suradnju s interaktivnim zaslonom Philips C-Line. Ovi zasloni sa sustavom Windows izrađeni su za zahtjevnu svakodnevnu upotrebu i odlikuju se s do 10 dodirnih točaka, staklom od ruba do ruba i ravnim dizajnom.

    Signage Solutions Zaslon C-Line

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Serija C-Line

    Interaktivni zaslon za sastanke

    vrhunska kapacitivna tehnologija više dodira

    • 65 inča
    • Sa sustavom Windows
    • 350 cd/m²
    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

    Bežično dijeljenje zaslona i napredna suradnja

    Prikažite četiri sadržaja na jednom zaslonu. Iskoristite postojeću Wi-Fi mrežu za trenutačno i sigurno povezivanje uređaja ili primijenite dva priložena HDMI hardverska ključa za izravno odašiljanje na zaslon, bez povezivanja s osiguranom/zaštićenom mrežom.

    Sučelje Capacitive Touch s USB Plug & Play

    Capacitive Touch daje vrhunski izgled stakla od ruba do ruba s okvirom od samo 1,5 mm! Izrađujte nezaboravne interaktivne događaje s do 10 istovremenih dodirnih točaka. Savršen za suradničke i natjecateljske primjene, ovaj zaslon publiku povezuje sa svakim sadržajem – stoga je idealan za obrazovanje, javne događaje, korporacije, ugostiteljstvo i maloprodaju.

    Sa sustavom Windows 10

    Snažni procesor Core i7 s grafičkim procesorom nVidia. Izvodi sve vaše omiljene aplikacije kao što su Zoom, Skype (obuhvaćen) i MS Teams, MS Office, (nije obuhvaćen)

    Ugrađen način rada zaslonske ploče

    Nadahnite živahnu suradnju u načinu za zaslonsku ploču. Jednostavnim uključenjem ove značajke zaslon pretvarate u prazno platno po kojem različiti korisnici mogu crtati ručno i namjenskim markerima za zaslon. Sve sa zaslona potom je moguće pohraniti radi lakog ispisivanja ili dijeljenja datoteke.

    Brzo i lako uspostavljanje video konferencija

    Zahvaljujući pripremljenom softveru za videokonferencije, videopozivi jedan na jedan ili grupne videopozivi lakši su no ikada. Jednostavno upotrijebite vlastitu kameru ili dodajte opcionalni komplet Logitech Meetup za sveobuhvatno rješenje ConferenceCam.

    Certifikat Crestron Connected

    Integrirajte profesionalni zaslon tvrtke Philips s Crestron mrežom za potpuno daljinsko upravljanje putem prijenosnog računala, stolnog računala ili mobilnog uređaja. Uključujte i isključujte zaslon, planirajte sadržaj za reprodukciju, upravljajte postavkama i jednostavno povezujte vanjske uređaje. Crestron Connected® pruža brzo, pouzdano, sigurno i profesionalno rješenje za upravljanje sustavom.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      163.83  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      64.5  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,372 (V) x 0,372 (O) mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svjetlina
      350  cd/m²
      Boje zaslona
      1,07 milijardi
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      1300:1
      Dinamički kontrast
      500 000:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      9  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Napredne značajke slike
      • 3/2 - 2/2 Motion Pull Down
      • Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta
      • 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      • Progresivno skeniranje
      Operativni sustav
      Windows 10

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      Priključnica od 3,5 mm (x2)
      Video ulaz
      • Display Port1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x4)
      • USB-C
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Ostali priključci
      • OPS
      • mikro SD
      Video izlaz
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI – D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      Vanjska kontrola
      • RJ45
      • RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm
      • IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm

    • Praktičnost

      Položaj
      • Pejzažni
      • Vodoravni (18/7)
      Funkcije za zaštitu zaslona
      Pomak piksela, niska razina svjetline
      Kontrola tipkovnicom
      • Skriveno
      • Može se zaključati
      Prijenos signala
      • RS232
      • IR prijenos signala (petlja)
      Jednostavna instalacija
      Smart Insert
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Može se kontrolirati putem mreže
      • RJ45
      • RS232
      Sustav za štednju energije DPMS
      Da

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 20 W RMS

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Potrošnja (uobičajena)
      190  W
      Potrošnja (maks.)
      320 W
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,5 W
      Energetska klasa
      G

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1440 x 1050, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60, 75Hz
      • 1400 x 1050 ,60, 75 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60,67, 75 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60,75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60,70 Hz
      • 1152 x 900, 66 Hz
      • 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60,70 Hz
      • 960 x 720, 75 Hz
      • 848 x 480, 60 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 640 x 350, 70 Hz
      Video formati
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 576 p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 4K x 2K, 50,60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      UHD formati
      • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 50 Hz

    • Dimenzije

      Nosač za Smart Insert
      6*M4*L6(100 x100 mm)
      Širina uređaja
      1485,1  mm
      Masa proizvoda
      47,33  kg
      Visina uređaja
      860,10  mm
      Dubina uređaja
      86,2 mm (D sa zidnim nosačem) / (97,4 mm (D s poklopcem zvučnika)  mm
      Postavljena širina (inči)
      58,47  inča
      Postavljena visina (inči)
      33.86  inča
      Zidni nosač
      400 (V) x 400 (O) mm, M8
      Postavljena dubina (inči)
      3.39(D@wall mount)/ 3.83(D@speaker Cover)  inča
      Širina prednje ploče
      1,50 mm (ujednačeno)
      Masa proizvoda (lb)
      104,34  lb

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  sat(i)
      Relativna vlažnost
      20 ~ 80 % (u radu), 5 – 95 % (pohrana)  %
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedijske aplikacije

      USB reprodukcija videozapisa
      • ASF
      • AVI
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • DAT
      USB reprodukcija slike
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Interni reproduktor

      Procesor
      Intel Core i7
      GPU
      Nvidia GT730
      Spremanje
      256 GB eMMc
      RAM
      8 GB DDR4

    • Interaktivnost uz više dodira

      Dodirne točke
      10 dodirnih točaka u isto vrijeme

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Logotip Philips (x1)
      • Kabel za lančanu vezu RS232 (x1)
      • Krpica za čišćenje (x1)
      • DVI - I kabel (1,8 m) (x1)
      • HDMI kabel (3 m) (x1)
      • HDMI prijenosnik (x1)
      • Kabel IR senzora (1,8 m) (x1)
      • M2 vijak (x2)
      • Vijak M3 (x2)
      • Kabel za napajanje (x3)
      • Pisaljka (x2)
      • Kabel USB A na B (3 m) (x1)
      • Poklopac za USB (x1)
      • AAA baterije (x1)
      • Kratke upute za korisnike (x1)
      • Daljinski upravljač (x1)
      • Kabel RS232 (3 m) (x1)

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Engleski
      • Francuski
      • Njemački
      • Španjolski
      • Poljski
      • Turski
      • Ruski
      • Talijanski
      • Pojednostavljeni kineski
      • Tradicionalni kineski
      • Arapski
      • Japanski
      • Danski
      • Nizozemski
      • Finski
      • Norveški
      • Portugalski
      • Švedski
      Jamstvo
      3 godine jamstva
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • RoHS
      • CB
      • CU
      • EMF
      • FCC, klasa A
      • ETL
      • PSB

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.