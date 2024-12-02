Druge stavke u pakiranju
- AC mrežni kabel
- RS232 kabel
- Daljinski upravljač
- Baterije za daljinski upravljač
- Kratke upute za korisnike
65BDL3550Q/00
Upečatljiv
Dijelite informacije i oduševite se zaslonom Philips Q-Line Professional Ultral HD. Ovo pouzdano rješenje može se postaviti i početi upotrebljavati onoliko brzo koliko vam to treba.
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.
Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.
Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.
Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja. Vaš profesionalni zaslon tvrtke Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.
Upravljajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi Android 8 osigurava sigurnost softvera duže zadržavanje na najnovijim specifikacijama.
Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka uz integrirani HTML5 preglednik. Upotrebljavajući preglednik utemeljen na pregledniku Chromium, dizajnirajte sadržaj na mreži i povežite jedan zaslon ili cijelu mrežu. Prikazujte sadržaj u vodoravnom i okomitom načinu rada uz Full HD rezoluciju. Jednostavno povežite zaslon s internetom upotrebljavajući WiFi ili RJ45 kabel i uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali.
