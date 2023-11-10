Traži pojmove

    Signage Solutions EcoDesign

    55BDL3650QE/00

    Privucite publiku ovim ekološki prihvatljivim 4K Ultra HD digitalnim zaslonom. Pruža beskompromisne 4K UHD performanse uz dvostruko manje energije u usporedbi s drugim modelima na tržištu, a ima najnoviji PPDS EcoDesign.

    Signage Solutions EcoDesign

    EcoDesign zaslon 18/7

    • 55 inča
    • Direct LED pozadinsko osvjetljenje
    • Ultra HD

    100 % reciklirano i reciklabilno pakiranje

    Dizajniran s ekološki prihvatljivijim i energetski učinkovitijim proizvodnim procesima, fizičkim značajkama, materijalima, ambalažom i ugrađenim softverom, zaslon Philips Signage 3650 EcoDesign osmišljen je za rad s upola manje energije i jednakim nenadmašnim performansama u odnosu na konkurenciju.

    Android SoC procesor. Izvorne i web aplikacije

    Pogonjeni našom platformom Android 10 SoC, ovi zasloni optimizirani su za izvorne Android aplikacije pa možete izravno instalirati web-aplikacije i na zaslon. Prilagodljiva i sigurna, osigurava da specifikacije zaslona duže ostaju aktualne.

    Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka

    Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka uz integrirani HTML5 preglednik. Upotrebljavajući preglednik utemeljen na pregledniku Chromium, dizajnirajte sadržaj na mreži i povežite jedan zaslon ili cijelu mrežu. Prikazujte sadržaj u vodoravnom i okomitom načinu rada uz Full HD rezoluciju. Jednostavno povežite zaslon s internetom upotrebljavajući opcionalni modul CRD22 Wifi ili putem LAN-a i uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali.

    S certifikatom EPEAT Gold Climate+

    Zaslon Philips Signage 3650 EcoDesign nosi ekološku oznaku EPEAT Gold Climate+ i ispunjava stroge kriterije glavne svjetske ekološke oznake za elektroničke uređaje.

    FailOver. osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja

    Neophodna za zahtjevne komercijalne primjene, FailOver je revolucionarna tehnologija koja automatski reproducira sigurnosnu kopiju sadržaja na zaslonu u malo vjerojatnom slučaju pogreške u ulaznom izvoru ili aplikaciji. Jednostavno odaberite primarnu ulaznu vezu i FailOver vezu i spremni ste za trenutnu zaštitu sadržaja.

    Opcionalna interakcija za bežično dijeljenje zaslona

    Bežično dijelite zaslon putem postojeće Wi-Fi mreže kako biste trenutno i sigurno povezali uređaje ili opcionalnim HDMI hardverskim ključem za interakciju emitirajte izravno na zaslon bez povezivanja sa sigurnom mrežom.

    Podrška za Philips Wave za daljinsko upravljanje

    Oslobodite snagu, svestranost i inteligenciju zaslona Philips Signage 3650 EcoDesign daljinskim upravljanjem putem platforme Wave. Ova revolucionarna platforma u računalnom oblaku daje vam potpunu kontrolu uz pojednostavljenu ugradnju i podešavanje, nadzor i kontrolu zaslona, nadogradnju programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vrijeme, energiju i smanjuje negativan utjecaj na okoliš.

    Wifi i Bluetooth 5.2 putem opcionalnog modula

    Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja ili iz interne memorije. Vaš profesionalni zaslon Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      138.7  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      54.6  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,315 x 0,315 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svjetlina
      350  cd/m²
      Boje zaslona
      1,06 milijardi
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      1200 : 1
      Dinamički kontrast
      500 000:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      8  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Napredne značajke slike
      • 3/2 - 2/2 Motion Pull Down
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      • Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta
      Tehnologija zaslona
      IPS
      Operativni sustav
      Android 10

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Ostali priključci
      mikro SD
      Vanjska kontrola
      • RJ45
      • RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm
      • IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm
      Opcionalna funkcija Wi-Fi
      CRD22 wifi hardverski ključ

    • Praktičnost

      Položaj
      • Vodoravni (18/7)
      • Okomiti (18/7)
      Modularni
      Do 15 x 15
      Kontrola tipkovnicom
      • Može se zaključati
      • Skriveno
      Signal za daljinsko upravljanje
      Može se zaključati
      Prijenos signala
      • RS232
      • IR prijenos signala (petlja)
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Može se kontrolirati putem mreže
      • RS232
      • RJ45

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      100 ~ 240 V AC
      Potrošnja (uobičajena)
      70  W
      Potrošnja (maks.)
      120 W
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,5 W
      Značajke za uštedu energije
      Smart Power
      Energetska klasa
      D

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 3840 x 2160, 24,25, 30,60 Hz
      Video formati
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1241,8  mm
      Masa proizvoda
      17,2  kg
      Visina uređaja
      712,6  mm
      Dubina uređaja
      63,6  mm
      Postavljena širina (inči)
      48,89  inča
      Postavljena visina (inči)
      28.06  inča
      Zidni nosač
      400 mm x 400 mm, M6
      Postavljena dubina (inči)
      2.50  inča
      Širina prednje ploče
      13,9 mm (ravni okvir)
      Masa proizvoda (lb)
      37,92  lb

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30.000  sat(i)
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 60  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      20 ~ 80 % RV (bez kondenzacije)
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      5 ~ 95% RV (bez kondenzacije)

    • Multimedijske aplikacije

      USB reprodukcija videozapisa
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB reprodukcija slike
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interni reproduktor

      Procesor
      Četverojezgreni Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Memorija
      • 16 GB
      • 3 GB DDR

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Kabel IR senzora (1,8 m) (x1)
      • Kabel za lančanu vezu RS232
      • Logotip Philips (x1)
      • AC mrežni kabel
      • Poklopac AC sklopke
      • Kvačica za kabel (x2)
      • Kratke upute za uporabu
      • RS232 kabel
      • Poklopac za USB (x1)

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Engleski
      • Francuski
      • Njemački
      • Talijanski
      • Poljski
      • Turski
      • Ruski
      • Pojednostavljeni kineski
      • Španjolski
      • Tradicionalni kineski
      • Arapski
      • Japanski
      Jamstvo
      3 godine jamstva
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC, klasa A
      • VCCI
      • J-Moss
      • ETL
      • RoHS

