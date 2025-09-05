Traži pojmove

    50BDL5050D/00

    Serija Signage 5000 tvrtke Philips

    Prevladajte prosječnost. Privucite publiku i podignite njezino iskustvo na višu razinu uz Philips Signage 5000. Ovaj svestrani zaslon koji radi cijeli dan, svaki dan pokreće Android 14 za lakše integracije kako bi pružao izvanredne performanse u svakom okruženju.

    Signage Solutions Serija Signage 5000 tvrtke Philips

    Serija Signage 5000 tvrtke Philips

    Pametan i modularan – visoke performanse cijeli dan, svaki dan

    • 50 inča
    • Sa sustavom Android
    • 600 cd/m2

    24 sata i 7 dana u tjednu – Neprekidno prikazuje vaš sadržaj.

    Uz svjetlinu od 600 cd/m2 za bolju vidljivost pod jarkim osvjetljenjem ili čak sunčevom svjetlosti, serija Philips Signage 5000 dizajnirana je da se upotrebljava 24/7, što je čini odličnim odabirom za putna i transportacijska središta, maloprodajne centre, ugostiteljske lokacije i mnoga druga mjesta.

    Postavljanje vodoravno ili okomito.

    Produžite trajanje zaslona uz naš modularni pristup. Pružamo prilike za duže trajanje proizvoda zahvaljujući komponentama koje se lako mogu odvojiti i zamijeniti, kao i dobar fokus na održivost uz manje WEEE otpada.

    Profesionalni Android 14 System on Chip.

    Sa sustavom Android 14 vaš zaslon Philips Signage 5050 dizajniran je na profesionalnoj platformi s pouzdanim povezivanjem i ugrađenom sigurnosti. Optimiziran je za izvorne Android aplikacije i omogućuje vam instaliranje web-aplikacija i softvera izravno na zaslon, čime se uklanja potreba za vanjskim multimedijskim reproduktorom.

    Integrirani HTML5 preglednik temeljen na pregledniku Chromium.

    Uspostavite vezu i kontrolirajte sadržaj putem računalnog oblaka uz naš integrirani HTML5 preglednik temeljen na pregledniku Chromium. Dizajnirajte sadržaj na mreži i povežite jedan zaslon ili cijelu mrežu, u pejzažnom ili portretnom načinu rada. Jednostavno povežite zaslon s internetom putem kabela RJ45.

    Podrška za Philips Wave za daljinsko upravljanje uređajima.

    Oslobodite snagu, svestranost i inteligenciju zaslona Philips Signage 5000 daljinskim upravljanjem putem platforme Wave. Ova revolucionarna platforma u računalnom oblaku daje vam potpunu kontrolu uz pojednostavljenu ugradnju i podešavanje, nadzor i kontrolu zaslona, nadogradnju programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vrijeme, energiju i smanjuje negativan utjecaj na okoliš.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      125.7  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      49.5  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,2854 x 0,2854 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svjetlina
      600  cd/m²
      Boje zaslona
      1,07 milijardi
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      4000:1
      Dinamički kontrast
      500,000:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      8  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Napredne značajke slike
      • 3/2 - 2/2 Motion Pull Down
      • Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      • Progresivno skeniranje
      Tehnologija zaslona
      VA
      Operativni sustav
      Android 14
      Izmaglica
      25 %

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • DisplayPort 1.4 (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (4,5 W)
      Ostali priključci
      • Priključnice za 4G/LTE antenu
      • Micro USB (x 1) (OTG)
      • USB 3.0 (x2)
      Video izlaz
      HDMI 2.0
      Vanjska kontrola
      • RJ45
      • RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm
      • IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm
      • Wi-Fi 6
      • Bluetooth 5.2 (putem CRD32)

    • Praktičnost

      Položaj
      • Vodoravni (24/7)
      • Okomiti (24/7)
      Modularni
      Do 10 x 15
      Funkcije za zaštitu zaslona
      Pomak piksela
      Kontrola tipkovnicom
      • Skriveno
      • Može se zaključati
      Prijenos signala
      • RS232
      • IR prijenos signala (petlja)
      • DisplayPort
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Može se kontrolirati putem mreže
      • RS232
      • Vanjski 4G mPCIe utor
      • RJ45

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,5 W
      Energetska klasa
      F
      Potrošnja
      EEI lot5 56 W

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      Video formati
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576 p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 480i, 60Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1128,4  mm
      Masa proizvoda
      14,75  kg
      Visina uređaja
      649,0  mm
      Dubina uređaja
      63,5  mm
      Postavljena širina (inči)
      44,43  inča
      Postavljena visina (inči)
      25.55  inča
      Zidni nosač
      400 (V) x 400 (O) mm, M6
      Postavljena dubina (inči)
      2.50  inča
      Širina prednje ploče
      14,9 mm (ravni okvir)
      Masa proizvoda (lb)
      32,52  lb

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  sat(i)
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 60  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      5 – 95 % RV (bez kondenzacije)

    • Multimedijske aplikacije

      USB reprodukcija videozapisa
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      • WEBM
      USB reprodukcija slike
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interni reproduktor

      Procesor
      4x A72 + 4x A53 RK3576 + MT9800
      GPU
      ARM Mali G52 MC3
      Memorija
      4 GB RAM
      Spremanje
      32 GB

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Kabel za lančanu vezu RS232
      • Logotip Philips (x1)
      • Poklopac AC sklopke
      • Poklopac za USB (x1)
      • Vijci
      • AC mrežni kabel
      • Kabel IR senzora (1,8 m) (x1)
      • Kratke upute za uporabu
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • RS232 kabel
      • CRD32 Wi-Fi i BT modul

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Engleski
      • Francuski
      • Njemački
      • Španjolski
      • Poljski
      • Turski
      • Ruski
      • Talijanski
      • Pojednostavljeni kineski
      • Tradicionalni kineski
      • Arapski
      • Japanski
      • Danski
      • Nizozemski
      • Finski
      • Norveški
      • Portugalski
      • Švedski
      Jamstvo
      3 godine jamstva
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • RoHS
      • CB

