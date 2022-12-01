Spremajte i reproducirajte sadržaj uz internu memoriju

Spremajte i reproducirajte sadržaj uz internu memoriju. Prenesite multimedijske sadržaje na zaslon i odmah ih reproducirajte. Radeći u sprezi s internim preglednikom, zaslon služi i kao predmemorija prilikom usmjeravanja mrežnog sadržaja. Ako se ikada dogodi da mreža zakaže, interna memorija omogućit će nastavak reprodukcije sadržaja tako da reproducira verziju sadržaja iz predmemorije, što znači da će se vaši multimedijski sadržaji nastaviti reproducirati čak i ako se prekine veza s mrežom.