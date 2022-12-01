Traži pojmove

  • U potrazi za inovacijama U potrazi za inovacijama U potrazi za inovacijama
    Energy Label Europe G

    Signage Solutions D-Line zaslon

    50BDL4550D/00

    U potrazi za inovacijama

    Zadivite goste pametnijim i bržim zaslonom za javne prostore. Uz integrirani WiFi i mogućnost pokretanja Android aplikacija, ovo je novi napredak u rješenjima za prikaz u javnim prostorima

    Signage Solutions D-Line zaslon

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Serija D-Line

    U potrazi za inovacijama

    sa sustavom Android

    • 50 inča
    • 4K UHD
    • 500 cd/m²
    Spremajte i reproducirajte sadržaj uz internu memoriju

    Spremajte i reproducirajte sadržaj uz internu memoriju

    Spremajte i reproducirajte sadržaj uz internu memoriju. Prenesite multimedijske sadržaje na zaslon i odmah ih reproducirajte. Radeći u sprezi s internim preglednikom, zaslon služi i kao predmemorija prilikom usmjeravanja mrežnog sadržaja. Ako se ikada dogodi da mreža zakaže, interna memorija omogućit će nastavak reprodukcije sadržaja tako da reproducira verziju sadržaja iz predmemorije, što znači da će se vaši multimedijski sadržaji nastaviti reproducirati čak i ako se prekine veza s mrežom.

    FailOver osigurava neprekinut sadržaj

    FailOver osigurava neprekinut sadržaj

    Kad su u pitanju zahtjevne komercijalne primjene, od ključne je važnosti da ne dođe do prekida sadržaja. Iako je malo vjerojatno da će se sa sadržajem dogoditi nešto strašno, FailOver pruža zaštitu zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji koja omogućava reprodukciju rezervnog sadržaja na zaslonu u slučaju da dođe do prekida rada multimedijskog reproduktora. FailOver se automatski aktivira u slučaju prekida signala iz primarnog ulaza. Jednostavno odaberite primarni ulaz i FailOver ulaz i bit ćete zaštićeni.

    SmartPower za uštedu energije

    SmartPower za uštedu energije

    Intenzitet pozadinskog osvjetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.

    CMND: preuzmite kontrolu nad svojim zaslonima

    CMND: preuzmite kontrolu nad svojim zaslonima

    Robusna platforma za upravljanje zaslonima, CMND vraća kontrolu u vaše ruke. Ažurirajte sadržaj uz CMND & Create i upravljajte njime ili kontrolirajte postavke uz CMND & Control. Sve je moguće uz CMND.

    Kreirajte i ažurirajte sadržaj uz CMND & Create

    Kreirajte i ažurirajte sadržaj uz CMND & Create

    Dizajnirajte i kreirajte privlačan sadržaj uz CMND & Create, moćan alat za kreiranje sadržaja. Uz sučelje s mogućnošću povlačenja i ispuštanja, prethodno učitane predloške i integrirane widgete, zadivit ćete kupce privlačnim sadržajem. Dostupni su portretni i pejzažni način rada.

    Upravljajte postavkama za više zaslona uz CMND & Control

    Upravljajte postavkama za više zaslona uz CMND & Control

    Značajka CMND & Control omogućit će vam lako upravljanje većim brojem zaslona sa središnje lokacije. Uz nadzor zaslona u stvarnom vremenu, postavljanje i ažuriranja softvera s udaljene lokacije te mogućnost prilagođavanja i konfiguracije više zaslona u isto vrijeme, primjerice videozida ili zaslona s ponudom jelovnika, upravljanje skupinom zaslona nikada nije bilo lakše.

    Android SoC procesor. Izvorne i web aplikacije

    Upravljajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi Android 8 osigurava sigurnost softvera duže zadržavanje na najnovijim specifikacijama.

    Uvjerite se da se sadržaj reproducira uz automatske snimke zaslona

    Sadržaj je najvažniji, a uz značajku automatske snimke zaslona bit ćete sigurni da se sadržaj cijelo vrijeme reproducira. Snimke zaslona snimaju se tijekom cijelog dana, a zatim se pohranjuju na FTP poslužitelj. S poslužitelja ih možete pregledati bilo kada i bilo gdje.

    Zaslon s ADS panelom za široki prikaz

    Osigurajte vidljivost iz bilo kojeg kuta uz tehnologiju ADS za široki prikaz. Advanced Super Dimension Switch pruža bržu obradu slike na zaslonu čime se postižu uglađeniji prijelazi sadržaja, nevjerojatna preciznost slike i superiorna reprodukcija boja uz prikaz od 180 stupnjeva.

    Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka

    Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka uz integrirani HTML5 preglednik. Upotrebljavajući preglednik utemeljen na pregledniku Chromium, dizajnirajte sadržaj na mreži i povežite jedan zaslon ili cijelu mrežu. Prikazujte sadržaj u vodoravnom i okomitom načinu rada uz Full HD rezoluciju. Jednostavno povežite zaslon s internetom upotrebljavajući WiFi ili RJ45 kabel i uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      125.7  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      49.5  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,2854 x 0,2854 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svjetlina
      500  cd/m²
      Boje zaslona
      1,07 milijardi
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      4000:1
      Dinamički kontrast
      500,000:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      8  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Napredne značajke slike
      • 3/2 - 2/2 Motion Pull Down
      • 3D kombinirani filtar
      • Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta
      • 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      • Progresivno skeniranje
      Tehnologija zaslona
      VA
      Operativni sustav
      Android 8.0

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • Display Port 1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video izlaz
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Vanjska kontrola
      • RJ45
      • RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm
      • IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm
      WiFi
      dvostruka antena; 2,4 Ghz i 5 Ghz
      Priključnice za 4G/LTE antenu
      mPCIe

    • Praktičnost

      Položaj
      • Vodoravni (24/7)
      • Okomiti (24/7)
      Modularni
      Do 10 x 15
      Funkcije za zaštitu zaslona
      Pomak piksela, niska razina svjetline
      Kontrola tipkovnicom
      • Skriveno
      • Može se zaključati
      Prijenos signala
      • RS232
      • IR prijenos signala (petlja)
      • DisplayPort
      • HDMI
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Može se kontrolirati putem mreže
      RS232
      Protokol za Wi-Fi
      a b g n, 802.1x

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Potrošnja (uobičajena)
      100  W
      Potrošnja (maks.)
      132 W
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,5 W
      Energetska klasa
      G

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      Video formati
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576 p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 24, 30, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1128,4  mm
      Masa proizvoda
      14,75  kg
      Visina uređaja
      649,0  mm
      Dubina uređaja
      63,5  mm
      Postavljena širina (inči)
      44,43  inča
      Postavljena visina (inči)
      25.55  inča
      Zidni nosač
      400 (V) x 400 (O) mm, M6
      Postavljena dubina (inči)
      2.50  inča
      Širina prednje ploče
      14,9 mm (ravni okvir)
      Masa proizvoda (lb)
      32,52  lb

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  sat(i)
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 60  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      5 – 95 % RV (bez kondenzacije)

    • Multimedijske aplikacije

      USB reprodukcija videozapisa
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      USB reprodukcija slike
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interni reproduktor

      Procesor
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Memorija
      3 GB DDR
      Spremanje
      32 GB eMMc

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Kratke upute za uporabu
      • RS232 kabel
      • AC mrežni kabel
      • Kabel IR senzora (1,8 m)
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      Isporučena dodatna oprema
      • Kabel za lančanu vezu RS232
      • Logotip Philips (x1)
      • Poklopac AC sklopke
      • Poklopac za USB (x1)
      • Vijci
      Postolje
      BM05922 (dodatno)

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Engleski
      • Francuski
      • Njemački
      • Španjolski
      • Poljski
      • Turski
      • Ruski
      • Talijanski
      • Pojednostavljeni kineski
      • Tradicionalni kineski
      • Arapski
      • Japanski
      • Danski
      • Nizozemski
      • Finski
      • Norveški
      • Portugalski
      • Švedski
      Jamstvo
      3 godine jamstva
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • CCC
      • RoHS
      • BSMI
      • CB
      • VCCI
      • CU
      • EMF
      • EnergyStar 8.0
      • ETL
      • FCC, klasa A
      • PSB

    Što se nalazi u kutiji?

    Druge stavke u pakiranju

    • Kratke upute za korisnike
    • RS232 kabel
    • AC mrežni kabel
    • Kabel IR senzora (1,8 m)
    • Daljinski upravljač i AAA baterije
    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.