Profesionalni Android 14 System on Chip.

Sa sustavom Android 14 vaš zaslon Philips Signage 5050 dizajniran je na profesionalnoj platformi s pouzdanim povezivanjem i ugrađenom sigurnosti. Optimiziran je za izvorne Android aplikacije i omogućuje vam instaliranje web-aplikacija i softvera izravno na zaslon, čime se uklanja potreba za vanjskim multimedijskim reproduktorom.