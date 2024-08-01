Traži pojmove

    Proširite pogled. Povećajte svoje mogućnosti s Philips S-Line. S jedinstvenim dizajnom od 32:9 i razlučivošću 1920 x 540, visokom izlaznom svjetlinom i svestranim povezivanjem, na novom proširenom digitalnom zaslonu za javne prostore u manje prostora prikazuje se više.

    Signage Solutions Zaslon S-Line

    Prošireni digitalni zaslon za javne prostore

    • 37 inča
    • Razlučivost 1920x540
    • 700 cd/m²
    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

    Android: pokrenite vlastitu aplikaciju ili odaberite omiljenu aplikaciju za pokretanje

    Upravljajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi Android 8 osigurava sigurnost softvera duže zadržavanje na najnovijim specifikacijama.

    Dizajniran za rad bez prestanka i najveću preciznost

    Budući da poslovanje nikada ne prestaje, naši zasloni za prikaz u javnim prostorima dizajnirani su za uporabu bez prestanka i najveću preciznost u zahtjevnim okruženjima. Modeli iz ove serije koriste prednosti superiorne tehnologije i tako jamče višu razinu kvalitete, što znači da se možete pouzdati u njihovu neprekidnu pouzdanost.

    Visoka svjetlina za jasniju sliku

    Za izvrsne rezultate u jako osvijetljenim ili poluotvorenim prostorima. Ovaj zaslon iznimne svjetline od 700 cd/m2 savršen je za privlačenje pažnje u velikim, krcatim područjima koja su izložena jakoj ambijentalnoj rasvjeti.

    Integrirani multimedijski reproduktor. Jednostavno planiranje USB sadržaja

    Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja. Vaš profesionalni zaslon tvrtke Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.

    Jednostavno i moćno ulančavanje za konfiguracije s više zaslona

    Povežite više zaslona HDMI lančanom vezom. Jednostavno povežite HDMI izlaz jednog zaslona s HDMI ulazom drugog zaslona i uživajte u najboljem dostupnom doživljaju.

    Način rada kombiniranja. Izradite konfiguraciju po vlastitom izboru

    Povežite dva ili više profesionalnih zaslona tvrtke Philips kako biste kreirali kombiniranu konfiguraciju sa samo jednim vanjskim uređajem. Jedan uređaj prenosi vaš prilagođeni sadržaj, bez obzira na broj zaslona.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      37  inča
      Omjer širine i visine
      32:9
      Rezolucija zaslona
      1920 x 540
      Razmak piksela
      0,47 x 0,47 mm
      Optimalna rezolucija
      1920 x 540 pri 60 Hz
      Svjetlina
      700  cd/m²
      Boje zaslona
      Uobičajeno crn
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      4000:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      8  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Napredne značajke slike
      • 3/2 - 2/2 Motion Pull Down
      • 3D kombinirani filtar
      • Smanjenje iskrivljenja
      • Progresivno skeniranje
      • 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala
      • Smart Picture
      • Prilagođavanje temperature boje
      • Napredne karakteristike boja
      • Smanjenje šuma
      Tehnologija zaslona
      AG
      Operativni sustav
      Android 8.0
      Položaj
      • Vodoravni (24/7)
      • Okomiti (24/7)

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • HDMI 2.0 (x1)
      • USB 2.0 (x1)
      • VGA (analogni, D-Sub) (x1)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video izlaz
      HDMI 2.0 (x1)
      Vanjska kontrola
      • IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm

    • Praktičnost

      Prijenos signala
      • RS232
      • HDMI
      • IR prijenos signala (petlja)
      Može se kontrolirati putem mreže
      LAN (RJ45)

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Potrošnja (uobičajena)
      70  W
      Potrošnja (maks.)
      85 W
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,5 W
      Energetska klasa
      G

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 640 x 480, 60, 67, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Video formati
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576 p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      928,5  mm
      Masa proizvoda
      7,76  kg
      Visina uređaja
      282,3  mm
      Dubina uređaja
      48,7  mm
      Zidni nosač
      400 mm x 200 mm, M6
      Širina prednje ploče
      12,4 mm (gore/dolje); 10,5 mm (desno/lijevo)

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  sat(i)
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 60  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      5 – 95 % RV (bez kondenzacije)

    • Interni reproduktor

      Procesor
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Memorija
      2 GB DDR3
      Spremanje
      8 GB eMMC

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Poklopac AC sklopke
      • Kabel IR senzora (1,8 m) (x1)
      • Logotip Philips (x1)
      • Kratke upute za korisnike (x1)
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • Kabel za lančanu vezu RS232
      • AC mrežni kabel
      • RS232 kabel
      • HDMI kabel
      • Vijak za zidni nosač x2

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Arapski
      • Nizozemski
      • Danski
      • Engleski
      • Francuski
      • Finski
      • Njemački
      • Talijanski
      • Japanski
      • Norveški
      • Poljski
      • Portugalski
      • Ruski
      • Španjolski
      • Švedski
      • Pojednostavljeni kineski
      • Turski
      • Tradicionalni kineski
      • Češki
      Jamstvo
      3 godine jamstva
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • FCC, klasa A
      • CB

