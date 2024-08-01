37BDL3050S/00
Odaberite širinu
Proširite pogled. Povećajte svoje mogućnosti s Philips S-Line. S jedinstvenim dizajnom od 32:9 i razlučivošću 1920 x 540, visokom izlaznom svjetlinom i svestranim povezivanjem, na novom proširenom digitalnom zaslonu za javne prostore u manje prostora prikazuje se više.
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.
Upravljajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi Android 8 osigurava sigurnost softvera duže zadržavanje na najnovijim specifikacijama.
Budući da poslovanje nikada ne prestaje, naši zasloni za prikaz u javnim prostorima dizajnirani su za uporabu bez prestanka i najveću preciznost u zahtjevnim okruženjima. Modeli iz ove serije koriste prednosti superiorne tehnologije i tako jamče višu razinu kvalitete, što znači da se možete pouzdati u njihovu neprekidnu pouzdanost.
Za izvrsne rezultate u jako osvijetljenim ili poluotvorenim prostorima. Ovaj zaslon iznimne svjetline od 700 cd/m2 savršen je za privlačenje pažnje u velikim, krcatim područjima koja su izložena jakoj ambijentalnoj rasvjeti.
Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja. Vaš profesionalni zaslon tvrtke Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.
Povežite više zaslona HDMI lančanom vezom. Jednostavno povežite HDMI izlaz jednog zaslona s HDMI ulazom drugog zaslona i uživajte u najboljem dostupnom doživljaju.
Povežite dva ili više profesionalnih zaslona tvrtke Philips kako biste kreirali kombiniranu konfiguraciju sa samo jednim vanjskim uređajem. Jedan uređaj prenosi vaš prilagođeni sadržaj, bez obzira na broj zaslona.
Slika/zaslon
Mogućnost povezivanja
Praktičnost
Snaga
Podržana rezolucija zaslona
Dimenzije
Radni uvjeti
Interni reproduktor
Dodatna oprema
Razno
