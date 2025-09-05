Traži pojmove

  • Serija Signage 5000 tvrtke Philips Serija Signage 5000 tvrtke Philips Serija Signage 5000 tvrtke Philips

    Signage Solutions Serija Signage 5000 tvrtke Philips

    32BDL5050D/00

    Serija Signage 5000 tvrtke Philips

    Prevladajte prosječnost. Privucite publiku i podignite njezino iskustvo na višu razinu uz Philips Signage 5000. Ovaj svestrani zaslon koji radi cijeli dan, svaki dan pokreće Android 14 za lakše integracije kako bi pružao izvanredne performanse u svakom okruženju.

    Signage Solutions Serija Signage 5000 tvrtke Philips

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Serija D-Line

    Serija Signage 5000 tvrtke Philips

    Pametan i modularan – visoke performanse cijeli dan, svaki dan

    • 32 inča
    • Sa sustavom Android
    • 500 cd/m2

    24 sata i 7 dana u tjednu – Neprekidno prikazuje vaš sadržaj.

    Uz svjetlinu od 500 cd/m2 za bolju vidljivost pod jarkim osvjetljenjem ili čak sunčevom svjetlosti, serija Philips Signage 5000 dizajnirana je da se upotrebljava 24/7, što je čini odličnim odabirom za putna i transportacijska središta, maloprodajne centre, ugostiteljske lokacije i mnoga druga mjesta.

    Postavljanje vodoravno ili okomito.

    Produžite trajanje zaslona uz naš modularni pristup. Pružamo prilike za duže trajanje proizvoda zahvaljujući komponentama koje se lako mogu odvojiti i zamijeniti, kao i dobar fokus na održivost uz manje WEEE otpada.

    Profesionalni Android 14 System on Chip.

    Sa sustavom Android 14 vaš zaslon Philips Signage 5050 dizajniran je na profesionalnoj platformi s pouzdanim povezivanjem i ugrađenom sigurnosti. Optimiziran je za izvorne Android aplikacije i omogućuje vam instaliranje web-aplikacija i softvera izravno na zaslon, čime se uklanja potreba za vanjskim multimedijskim reproduktorom.

    Integrirani HTML5 preglednik temeljen na pregledniku Chromium.

    Uspostavite vezu i kontrolirajte sadržaj putem računalnog oblaka uz naš integrirani HTML5 preglednik temeljen na pregledniku Chromium. Dizajnirajte sadržaj na mreži i povežite jedan zaslon ili cijelu mrežu, u pejzažnom ili portretnom načinu rada. Jednostavno povežite zaslon s internetom putem kabela RJ45.

    Podrška za Philips Wave za daljinsko upravljanje uređajima.

    Oslobodite snagu, svestranost i inteligenciju zaslona Philips Signage 5000 daljinskim upravljanjem putem platforme Wave. Ova revolucionarna platforma u računalnom oblaku daje vam potpunu kontrolu uz pojednostavljenu ugradnju i podešavanje, nadzor i kontrolu zaslona, nadogradnju programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vrijeme, energiju i smanjuje negativan utjecaj na okoliš.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      80.01  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      31.5  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      1920 x 1080 piksela
      Razmak piksela
      0,36375 (V) x 0,36375 (O) mm
      Optimalna rezolucija
      1920 x 1080 pri 60 Hz
      Svjetlina
      500  cd/m²
      Boje zaslona
      16,7 milijuna
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      1200:1
      Dinamički kontrast
      500,000:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      8  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Napredne značajke slike
      • 3/2 - 2/2 Motion Pull Down
      • Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      • Progresivno skeniranje
      Tehnologija zaslona
      ADS
      Operativni sustav
      Android 14
      Izmaglica
      25 %

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • DisplayPort 1.4 (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (4,5 W)
      Ostali priključci
      • Priključnice za 4G/LTE antenu
      • Micro USB (x 1) (OTG)
      • USB 3.0 (x2)
      Video izlaz
      HDMI 2.0
      Vanjska kontrola
      • RJ45
      • RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm
      • IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm
      • Wi-Fi 6
      • Ugrađeni modul Bluetooth 5.2

    • Praktičnost

      Položaj
      • Vodoravni (24/7)
      • Okomiti (24/7)
      Modularni
      Do 10 x 15
      Funkcije za zaštitu zaslona
      Pomak piksela
      Kontrola tipkovnicom
      • Skriveno
      • Može se zaključati
      Prijenos signala
      • RS232
      • IR prijenos signala (petlja)
      • DisplayPort
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Može se kontrolirati putem mreže
      • RS232
      • Vanjski 4G mPCIe utor
      • RJ45

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,5 W
      Energetska klasa
      F
      Potrošnja
      EEI lot5 33 W

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      Video formati
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576 p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 480i, 60Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      726,5  mm
      Masa proizvoda
      5,7  kg
      Visina uređaja
      425,4  mm
      Dubina uređaja
      65,1 (kod zidne ugradnje / 69,1 (kod napajanja)  mm
      Postavljena širina (inči)
      28,60  inča
      Postavljena visina (inči)
      16.75  inča
      Zidni nosač
      100 (V) x 100 (O) mm / 200 (V) x 200 (O) mm, M4
      Postavljena dubina (inči)
      2.56(@Wall mount) / 2.72(@AC)  inča
      Širina prednje ploče
      11,9 mm (gore/lijevo/desno), 17,2 mm (dolje)
      Masa proizvoda (lb)
      12,57  lb

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  sat(i)
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 60  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      5 – 95 % RV (bez kondenzacije)

    • Multimedijske aplikacije

      USB reprodukcija videozapisa
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      • WEBM
      USB reprodukcija slike
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interni reproduktor

      Procesor
      4x A72 + 4x A53 RK3576 + MT9800
      GPU
      ARM Mali G52 MC3
      Memorija
      4 GB RAM
      Spremanje
      32 GB

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Kabel za lančanu vezu RS232
      • Logotip Philips (x1)
      • Poklopac AC sklopke
      • Poklopac za USB (x1)
      • Vijci
      • AC mrežni kabel
      • Kabel IR senzora (1,8 m) (x1)
      • Kratke upute za uporabu
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • RS232 kabel

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Engleski
      • Francuski
      • Njemački
      • Španjolski
      • Poljski
      • Turski
      • Ruski
      • Talijanski
      • Pojednostavljeni kineski
      • Tradicionalni kineski
      • Arapski
      • Japanski
      • Danski
      • Nizozemski
      • Finski
      • Norveški
      • Portugalski
      • Švedski
      Jamstvo
      3 godine jamstva
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • RoHS
      • CB

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.