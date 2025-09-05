32BDL5050D/00
Serija Signage 5000 tvrtke Philips
Prevladajte prosječnost. Privucite publiku i podignite njezino iskustvo na višu razinu uz Philips Signage 5000. Ovaj svestrani zaslon koji radi cijeli dan, svaki dan pokreće Android 14 za lakše integracije kako bi pružao izvanredne performanse u svakom okruženju.
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Uz svjetlinu od 500 cd/m2 za bolju vidljivost pod jarkim osvjetljenjem ili čak sunčevom svjetlosti, serija Philips Signage 5000 dizajnirana je da se upotrebljava 24/7, što je čini odličnim odabirom za putna i transportacijska središta, maloprodajne centre, ugostiteljske lokacije i mnoga druga mjesta.
Produžite trajanje zaslona uz naš modularni pristup. Pružamo prilike za duže trajanje proizvoda zahvaljujući komponentama koje se lako mogu odvojiti i zamijeniti, kao i dobar fokus na održivost uz manje WEEE otpada.
Sa sustavom Android 14 vaš zaslon Philips Signage 5050 dizajniran je na profesionalnoj platformi s pouzdanim povezivanjem i ugrađenom sigurnosti. Optimiziran je za izvorne Android aplikacije i omogućuje vam instaliranje web-aplikacija i softvera izravno na zaslon, čime se uklanja potreba za vanjskim multimedijskim reproduktorom.
Uspostavite vezu i kontrolirajte sadržaj putem računalnog oblaka uz naš integrirani HTML5 preglednik temeljen na pregledniku Chromium. Dizajnirajte sadržaj na mreži i povežite jedan zaslon ili cijelu mrežu, u pejzažnom ili portretnom načinu rada. Jednostavno povežite zaslon s internetom putem kabela RJ45.
Oslobodite snagu, svestranost i inteligenciju zaslona Philips Signage 5000 daljinskim upravljanjem putem platforme Wave. Ova revolucionarna platforma u računalnom oblaku daje vam potpunu kontrolu uz pojednostavljenu ugradnju i podešavanje, nadzor i kontrolu zaslona, nadogradnju programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vrijeme, energiju i smanjuje negativan utjecaj na okoliš.
