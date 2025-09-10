Dvostruko napajanje i podaci za performanse bez prekida.

27HDL6500IR s 7HDL6578IM/00 i 27HDL6400IR s 7HDL6493IM/00 Opcije serije Philips Unite LED 6000 uključuju ugrađenu redundanciju napajanja i podataka. Budući da pružaju kontinuirani rad čak i tijekom kvara komponente, ova rješenja idealna su za visokorizična okruženja kao što su kontrolne sobe i studiji za emitiranje gdje je neprekidan rad neophodan.