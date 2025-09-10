Traži pojmove

  • LED paneli Unite serije 6000 tvrtke Philips LED paneli Unite serije 6000 tvrtke Philips LED paneli Unite serije 6000 tvrtke Philips

    Signage Solutions LED paneli Unite 6000 tvrtke Philips

    27HDL6500IP/00

    LED paneli Unite serije 6000 tvrtke Philips

    Serija Philips Unite 6000 mijenja profesionalne LED performanse. Dizajnirana sa svrhom i stručno utvrđenim specifikacijama kako bi ugradnja bila jednostavnija, ova serija dolazi s naprednim značajkama i nevjerojatnom vizualnom kvalitetom. Idealna je za istinski poslovni učinak.

    Signage Solutions LED paneli Unite 6000 tvrtke Philips

    LED paneli Unite serije 6000 tvrtke Philips

    Vrhunske performanse. Besprijekorna integracija.

    • 27 inč
    • Direct View LED

    Razmak piksela od 0,7 za izuzetno oštre vizualne prikaze.

    Vizualni prikazi napredne kvalitete s iznimno malim razmakom piksela od 0,7 mm. Živopisne boje, duboke crne i ujednačena svjetlina stvaraju prožimajući vizualni doživljaj, idealan za profesionalna okruženja velikog utjecaja. Hladne zajedničke katode pružaju stabilnost, pouzdanost i veću definiciju uz manju potrošnju energije kako bi trošak vlasništva bio manji.

    Velike brzine osvježavanja omogućuju fluidne pokrete bez treperenja.

    S brzinama osvježavanja do 3840 Hz, paneli serije Philips Unite LED 6000 omogućuju besprijekorne vizualne prikaze bez treperenja. Idealno za reprodukciju brzog sadržaja, prijenose uživo i primjene kritične za zadatke u kojima je bitan svaki kadar.

    Za odvažne vizualne prikaze – čak i u svjetlijim okruženjima.

    Svjetlina do 1000 nita osigurava živopisne slike visokog kontrasta čak i u prostorima s jakom ambijentalnom rasvjetom. Idealno za dobro osvjetljene prostore kao što su predvorja, trgovački centri i maloprodajni prostori ili okruženja za emitiranje koja zahtijevaju vizualni učinak.

    Višeslojna kalibracija za dosljednost u modulima.

    Tvornička i višeslojna kalibracija jamče ujednačenu svjetlinu i točnost boja u svim modulima. Rezultat je dosljedna kvaliteta slike koja podržava integritet branda i profesionalne standarde na svakoj razini. Idealno za prikaz oglasa kojima se ostvaruju prihodi. Višeslojna kalibracija sivih tonova osigurava besprijekornu ujednačenost tamnih tonova, živopisnu točnost boja i iznimno glatke detalje. Automatska ponovna kalibracija održava vizualni prikaz savršenim, što je idealno za vrhunske LED instalacije.

    Napredne boje, gradijenti i sivi tonovi.

    Veća dubina boje poboljšava gradijente i uklanja gubitak nijansi, a toplinska kompenzacija uklanja projiciranje boja čak i kod dugog rada. Napredni sivi tonovi omogućuju veću kvalitetu teksture slika i podržavaju bržu obradu. Sadržaj se oživljava uz više detalja i realističnost te se osiguravaju vrhunske performanse za nijansiranje, nenadmašne prezentacije i prožimajuće prikaze.

    Izvanredna kvaliteta slike sa stvarnom dubinom.

    Dizajnirani za fleksibilnost, napredne kontrole svjetline, slojevi kalibracije i značajke za prilagodbu performansi na seriji Philips Unite LED 6000 pojednostavnjuju integraciju i rad, prilagođavaju se osvjetljenju i sadržaju i prikazuju sadržaj bez kompromisa. Pristup sprijeda olakšava servisiranje i održavanje jer se svaki od modula u ormariću može lako ukloniti uz izravan pristup napajanju, središnjoj ploči i ožičenju.

    Modularni dizajn prilagođava se svakom prostoru ili rezoluciji.

    Napredna prijemna kartica u panelu Philips Unite LED 27HDL6500IP podržava ulaz za mrežni kabel za 5G, s višim kapacitetom opterećenja koji omogućuje upotrebe samo jedne prijemne kartice po panelu. Rezultat su manji broj kabela i potpuna kompatibilnost s ekosustavom Novastar COEX.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Svjetlina (nit)
      1000  nit
      Ravnomjerna svjetlina
      ≧ 95 %
      Kalibracija (svjetlina/boja)
      Svjetlina
      Raspon prilagodbe temperature boje
      4000~9500 (prema softveru)
      Zadana temperature boje
      6500 K ± 500 K
      Omjer kontrasta
      5000:1
      Dubina bita (bit)
      16
      Frekvencija okvira (Hz)
      50-60
      Brzina osvježavanja (Hz)
      ≦ 3840 Hz
      Ujednačenost boje
      ± 0,012 Cx,Cy
      Koordinate boje
      0,313, 0,325 (± 0,012 Cx,Cy)
      Kut gledanja (°) H/V
      >160/160
      Brzina skeniranja
      64

    • Snaga

      Ulazni napon
      100 ~ 240 V AC (50 i 60 Hz)
      BTU/M2
      387
      Maksimalna potrošnja energije kućišta (W)
      116
      Uobičajena potrošnja energije kućišta (W)
      39
      Potrošnja energije / M2 (W)
      573
      Jedinica napajanja
      HWT-403V8-2S-SS

    • Radni uvjeti

      Raspon temperature (rada)
      -20 – 45  °C
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 – 50  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      10 % – 80 % RV
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      10 % – 85 % RV
      Radno okruženje (unutarnje/vanjsko)
      Upotrebu u zatvorenom

    • Kućište

      Površina kućišta (m2)
      0,2025
      Razlučivost kućišta (Š x V)
      768 x 432 piksela
      Podatkovni priključak
      RJ45
      Priključak za napajanje
      C13/C14
      Količina prijemne kartice
      1
      Marka prijemne kartice
      Novastar
      Masa (kg)
      4 kg (±)
      Konstrukcija kućišta
      Lijevani aluminij
      Veličina kućišta (ŠxVxD u mm)
      600 x 337,5 x 33,12
      Veličina kućišta (inč)
      27,1 inča
      Vrsta prijemne kartice
      CA50E

    • Modul

      Vrsta LED rasvjetnog tijela
      COB
      Konstitucija piksela
      Preklopni čip_1R1G1B
      Razmak piksela (mm)
      0,78125
      Veličina modula (Š x V u mm)
      150 x 168,75 x 2,0 mm (odstupanje: +0/-0,1)
      Vrsta LED šipke
      Univerzalna katoda
      Vijek trajanja za LED (sati, djelomična svjetlina)
      100 000
      Premaz sukladan propisima (otporan na UV zračenje)
      Ne
      Plosnatost LED modula sa stražnjim omotačem
      ≦ 0,25 mm
      Rezolucija modula (Š × V u pikselima)
      192 x 216
      U kompletu
      Ušteda energije crnog zaslona, flash memorija, dinamična ušteda energije

    • Razno

      Jamstvo
      2 godine
      Propisi i odobrenja
      • FCC SDOC, dio 15, klasa A
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • CE
      • RoHS

