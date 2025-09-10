Izvanredna kvaliteta slike sa stvarnom dubinom.

Dizajnirani za fleksibilnost, napredne kontrole svjetline, slojevi kalibracije i značajke za prilagodbu performansi na seriji Philips Unite LED 6000 pojednostavnjuju integraciju i rad, prilagođavaju se osvjetljenju i sadržaju i prikazuju sadržaj bez kompromisa. Pristup sprijeda olakšava servisiranje i održavanje jer se svaki od modula u ormariću može lako ukloniti uz izravan pristup napajanju, središnjoj ploči i ožičenju.