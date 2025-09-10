27HDL6400IR/00
LED paneli Unite serije 6000 tvrtke Philips
Serija Philips Unite 6000 mijenja profesionalne LED performanse. Dizajnirana sa svrhom i stručno utvrđenim specifikacijama kako bi ugradnja bila jednostavnija, ova serija dolazi s naprednim značajkama i nevjerojatnom vizualnom kvalitetom. Idealna je za istinski poslovni učinak.
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Vizualni prikazi napredne kvalitete s iznimno malim razmakom piksela od 0,7 mm. Živopisne boje, duboke crne i ujednačena svjetlina stvaraju prožimajući vizualni doživljaj, idealan za profesionalna okruženja velikog utjecaja. Hladne zajedničke katode pružaju stabilnost, pouzdanost i veću definiciju uz manju potrošnju energije kako bi trošak vlasništva bio manji.
27HDL6500IR s 7HDL6578IM/00 i 27HDL6400IR s 7HDL6493IM/00 Opcije serije Philips Unite LED 6000 uključuju ugrađenu redundanciju napajanja i podataka. Budući da pružaju kontinuirani rad čak i tijekom kvara komponente, ova rješenja idealna su za visokorizična okruženja kao što su kontrolne sobe i studiji za emitiranje gdje je neprekidan rad neophodan.
S brzinama osvježavanja do 7680 Hz, paneli serije Philips Unite LED 6000 omogućuju besprijekorne vizualne prikaze bez treperenja. Idealno za reprodukciju brzog sadržaja, prijenose uživo i primjene kritične za zadatke u kojima je bitan svaki kadar.
Svjetlina do 1000 nita osigurava živopisne slike visokog kontrasta čak i u prostorima s jakom ambijentalnom rasvjetom. Idealno za dobro osvjetljene prostore kao što su predvorja, trgovački centri i maloprodajni prostori ili okruženja za emitiranje koja zahtijevaju vizualni učinak.
Tvornička i višeslojna kalibracija jamče ujednačenu svjetlinu i točnost boja u svim modulima. Rezultat je dosljedna kvaliteta slike koja podržava integritet branda i profesionalne standarde na svakoj razini. Idealno za prikaz oglasa kojima se ostvaruju prihodi. Višeslojna kalibracija sivih tonova osigurava besprijekornu ujednačenost tamnih tonova, živopisnu točnost boja i iznimno glatke detalje. Automatska ponovna kalibracija održava vizualni prikaz savršenim, što je idealno za vrhunske LED instalacije.
Veća dubina boje poboljšava gradijente, uklanja gubitak nijansi i oživljava sadržaj s više detalja i realističnosti. Napredni sivi tonovi omogućuju bolju kvalitetu teksture prikaza, ali i brže vrijeme obrade. Serija osigurava vrhunske performanse nijansiranja, nenadmašne prezentacije i prožimajuće prikaze.
Dizajnirani za fleksibilnost, napredne kontrole svjetline, slojevi kalibracije i značajke za prilagodbu performansi na seriji Philips Unite LED 6000 pojednostavnjuju integraciju i rad, prilagođavaju se osvjetljenju i sadržaju i prikazuju sadržaj bez kompromisa. Pristup sprijeda olakšava servisiranje i održavanje jer se svaki od modula u ormariću može lako ukloniti uz izravan pristup napajanju, središnjoj ploči i ožičenju.
Slika/zaslon
Snaga
Radni uvjeti
Kućište
Modul
Razno
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.