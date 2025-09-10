Traži pojmove

  • LED paneli Unite serije 6000 tvrtke Philips LED paneli Unite serije 6000 tvrtke Philips LED paneli Unite serije 6000 tvrtke Philips

    Signage Solutions LED paneli Unite 6000 tvrtke Philips

    27HDL6000IP/00

    LED paneli Unite serije 6000 tvrtke Philips

    Serija Philips Unite 6000 mijenja profesionalne LED performanse. Dizajnirana sa svrhom i stručno utvrđenim specifikacijama kako bi ugradnja bila jednostavnija, ova serija dolazi s naprednim značajkama i nevjerojatnom vizualnom kvalitetom. Idealna je za istinski poslovni učinak.

    Signage Solutions LED paneli Unite 6000 tvrtke Philips

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Serija L-Line

    LED paneli Unite serije 6000 tvrtke Philips

    Vrhunske performanse. Besprijekorna integracija.

    • 27 inč
    • Direct View LED

    Opcije za 1,2/1,5/1,8 pp za iznimno oštre vizualne prikaze.

    Vizualni prikazi napredne kvalitete s opcijama panela za: razmak piksela od 1,2 mm s modulom 14HDL6012IM/00; razmak piksela od 1,5 mm s modulom 14HDL6015IM/00; razmak piksela od 1,8 mm za modul 14HDL6018IM/00. Živopisne boje, duboke crne i ujednačena svjetlina stvaraju prožimajući vizualni doživljaj, idealan za profesionalna okruženja velikog utjecaja.

    Brzine osvježavanja od 3840 Hz omogućuju fluidne pokrete bez treperenja.

    S brzinama osvježavanja do 3840 Hz, ovi paneli serije Philips Unite LED 6000 omogućuju besprijekorne vizualne prikaze bez treperenja. Idealno za reprodukciju brzog sadržaja i prijenose uživo.

    Tvornička kalibracija za dosljednost u modulima.

    Tvornička kalibracija jamči ujednačenu svjetlinu i točnost boja u svim modulima. Rezultat je dosljedna kvaliteta slike koja podržava integritet branda i profesionalne standarde na svakoj razini. Idealno za prikaz oglasa kojima se ostvaruju prihodi.

    Točne boje s nenadmašnom dubinom.

    Veća dubina boje poboljšava gradijente, uklanja gubitak nijansi i oživljava sadržaj s više detalja i realističnosti. Serija osigurava vrhunske performanse nijansiranja, nenadmašne prezentacije i prožimajuće prikaze.

    Modularni dizajn prilagođava se svakom prostoru ili rezoluciji.

    Dizajnirane za fleksibilnost, napredne kontrole svjetline i značajke za prilagodbu performansi na seriji Philips Unite LED 6000 pojednostavnjuju integraciju i rad, prilagođavaju se osvjetljenju i sadržaju i prikazuju sadržaj bez kompromisa. Pristup sprijeda olakšava servisiranje i održavanje jer se svaki od modula u ormariću može lako ukloniti uz izravan pristup napajanju, središnjoj ploči i ožičenju.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Svjetlina (nit)
      600  nit
      Ravnomjerna svjetlina
      ≧ 97 %
      Kalibracija (svjetlina/boja)
      Boja i svjetlina
      Raspon prilagodbe temperature boje
      4000~9500 (prema softveru)
      Zadana temperature boje
      6500 K ± 500 K
      Omjer kontrasta
      ≥ 3000:1
      Dubina bita (bit)
      13
      Frekvencija okvira (Hz)
      50-60
      Brzina osvježavanja (Hz)
      ≦ 3840 Hz
      Ujednačenost boje
      ± 0,012 Cx,Cy
      Koordinate boje
      0,313, 0,325 (± 0,012 Cx,Cy)
      Kut gledanja (°) H/V
      145/145
      Brzina skeniranja
      45

    • Snaga

      Ulazni napon
      100 ~ 240 V AC (50 i 60 Hz)
      BTU/M2
      311/251/227
      Maksimalna potrošnja energije kućišta (W)
      93/75/68
      Uobičajena potrošnja energije kućišta (W)
      31/25/23
      Potrošnja energije / M2 (W)
      459/370/336
      Jedinica napajanja
      HWT-354V6-SS

    • Radni uvjeti

      Raspon temperature (rada)
      -20 – 45  °C
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 – 50  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      10 % – 80 % RV
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      10 % – 85 % RV
      Radno okruženje (unutarnje/vanjsko)
      Upotrebu u zatvorenom

    • Kućište

      Površina kućišta (m2)
      0,2025
      Razlučivost kućišta (Š x V)
      480 x 270 / 384 x 216 / 320 x 180 piksela
      Podatkovni priključak
      RJ45
      Priključak za napajanje
      C13/C14
      Količina prijemne kartice
      1
      Marka prijemne kartice
      Novastar
      Masa (kg)
      4 kg (±)
      Konstrukcija kućišta
      Lijevani aluminij
      Veličina kućišta (ŠxVxD u mm)
      600 x 337,5 x 33,5 / 600 x 337,5 x 33,6 / 600 x 337,5 x 33,7
      Veličina kućišta (inč)
      27,1 inča
      Vrsta prijemne kartice
      A5s+

    • Modul

      Vrsta LED rasvjetnog tijela
      SMD
      Konstitucija piksela
      SMD 1R1G1B
      Razmak piksela (mm)
      1,25/1,5625/1,875
      Veličina modula (Š x V u mm)
      300 x 168,75 x 2,0 mm (odstupanje: +0/-0,1)
      Vrsta LED šipke
      Univerzalna anoda
      Vijek trajanja za LED (sati, djelomična svjetlina)
      100 000
      Premaz sukladan propisima (otporan na UV zračenje)
      Ne
      Plosnatost LED modula sa stražnjim omotačem
      ≦ 0,25 mm
      Rezolucija modula (Š × V u pikselima)
      240 x 135 / 192 x 108 / 160 x 90
      U kompletu
      Ušteda energije crnog zaslona, flash memorija, dinamična ušteda energije

    • Razno

      Jamstvo
      2 godine
      Propisi i odobrenja
      • FCC SDOC, dio 15, klasa A
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • CE
      • RoHS

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.