Signage Solutions LED paneli Unite 6000 tvrtke Philips
27HDL6000IP/00
LED paneli Unite serije 6000 tvrtke Philips
Serija Philips Unite 6000 mijenja profesionalne LED performanse. Dizajnirana sa svrhom i stručno utvrđenim specifikacijama kako bi ugradnja bila jednostavnija, ova serija dolazi s naprednim značajkama i nevjerojatnom vizualnom kvalitetom. Idealna je za istinski poslovni učinak.
Ovaj proizvod ispunjava uvjete za olakšavanje PDV-a
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Signage Solutions LED paneli Unite 6000 tvrtke Philips
Opcije za 1,2/1,5/1,8 pp za iznimno oštre vizualne prikaze.
Vizualni prikazi napredne kvalitete s opcijama panela za: razmak piksela od 1,2 mm s modulom 14HDL6012IM/00; razmak piksela od 1,5 mm s modulom 14HDL6015IM/00; razmak piksela od 1,8 mm za modul 14HDL6018IM/00. Živopisne boje, duboke crne i ujednačena svjetlina stvaraju prožimajući vizualni doživljaj, idealan za profesionalna okruženja velikog utjecaja.
Brzine osvježavanja od 3840 Hz omogućuju fluidne pokrete bez treperenja.
S brzinama osvježavanja do 3840 Hz, ovi paneli serije Philips Unite LED 6000 omogućuju besprijekorne vizualne prikaze bez treperenja. Idealno za reprodukciju brzog sadržaja i prijenose uživo.
Tvornička kalibracija za dosljednost u modulima.
Tvornička kalibracija jamči ujednačenu svjetlinu i točnost boja u svim modulima. Rezultat je dosljedna kvaliteta slike koja podržava integritet branda i profesionalne standarde na svakoj razini. Idealno za prikaz oglasa kojima se ostvaruju prihodi.
Točne boje s nenadmašnom dubinom.
Veća dubina boje poboljšava gradijente, uklanja gubitak nijansi i oživljava sadržaj s više detalja i realističnosti. Serija osigurava vrhunske performanse nijansiranja, nenadmašne prezentacije i prožimajuće prikaze.
Modularni dizajn prilagođava se svakom prostoru ili rezoluciji.
Dizajnirane za fleksibilnost, napredne kontrole svjetline i značajke za prilagodbu performansi na seriji Philips Unite LED 6000 pojednostavnjuju integraciju i rad, prilagođavaju se osvjetljenju i sadržaju i prikazuju sadržaj bez kompromisa. Pristup sprijeda olakšava servisiranje i održavanje jer se svaki od modula u ormariću može lako ukloniti uz izravan pristup napajanju, središnjoj ploči i ožičenju.
Tehničke specifikacije
Slika/zaslon
Svjetlina (nit)
600
nit
Ravnomjerna svjetlina
≧ 97 %
Kalibracija (svjetlina/boja)
Boja i svjetlina
Raspon prilagodbe temperature boje
4000~9500 (prema softveru)
Zadana temperature boje
6500 K ± 500 K
Omjer kontrasta
≥ 3000:1
Dubina bita (bit)
13
Frekvencija okvira (Hz)
50-60
Brzina osvježavanja (Hz)
≦ 3840 Hz
Ujednačenost boje
± 0,012 Cx,Cy
Koordinate boje
0,313, 0,325 (± 0,012 Cx,Cy)
Kut gledanja (°) H/V
145/145
Brzina skeniranja
45
Snaga
Ulazni napon
100 ~ 240 V AC (50 i 60 Hz)
BTU/M2
311/251/227
Maksimalna potrošnja energije kućišta (W)
93/75/68
Uobičajena potrošnja energije kućišta (W)
31/25/23
Potrošnja energije / M2 (W)
459/370/336
Jedinica napajanja
HWT-354V6-SS
Radni uvjeti
Raspon temperature (rada)
-20 – 45
°C
Raspon temperature (skladištenje)
-20 – 50
°C
Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
10 % – 80 % RV
Raspon vlage (spremanje) [RH]
10 % – 85 % RV
Radno okruženje (unutarnje/vanjsko)
Upotrebu u zatvorenom
Kućište
Površina kućišta (m2)
0,2025
Razlučivost kućišta (Š x V)
480 x 270 / 384 x 216 / 320 x 180 piksela
Podatkovni priključak
RJ45
Priključak za napajanje
C13/C14
Količina prijemne kartice
1
Marka prijemne kartice
Novastar
Masa (kg)
4 kg (±)
Konstrukcija kućišta
Lijevani aluminij
Veličina kućišta (ŠxVxD u mm)
600 x 337,5 x 33,5 / 600 x 337,5 x 33,6 / 600 x 337,5 x 33,7
Veličina kućišta (inč)
27,1 inča
Vrsta prijemne kartice
A5s+
Modul
Vrsta LED rasvjetnog tijela
SMD
Konstitucija piksela
SMD 1R1G1B
Razmak piksela (mm)
1,25/1,5625/1,875
Veličina modula (Š x V u mm)
300 x 168,75 x 2,0 mm (odstupanje: +0/-0,1)
Vrsta LED šipke
Univerzalna anoda
Vijek trajanja za LED (sati, djelomična svjetlina)
100 000
Premaz sukladan propisima (otporan na UV zračenje)
Ne
Plosnatost LED modula sa stražnjim omotačem
≦ 0,25 mm
Rezolucija modula (Š × V u pikselima)
240 x 135 / 192 x 108 / 160 x 90
U kompletu
Ušteda energije crnog zaslona, flash memorija, dinamična ušteda energije