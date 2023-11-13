27BDL6395L/00
Zapanjujuće vizualne performanse
Modul od 4 u 1 mini LED za postizanje 4K razlučivosti na panoramskom prikazu od 165’’, 16:9 ili 32:9. Serija 6395 odlikuje se niskom potrošnjom i slabim zagrijavanjem, podržava HDR10+ i boje od 12 bita za najdublje vizualne doživljaje.
Jednostavno povežite više kućišta LED zaslona kako biste dobili željenu razlučivost, 4K, 8K ili više. U usporedbi s LCD zaslonima, LED zasloni imaju veće brzine osvježavanja koje omogućuju glađe slike. Bez obzira na primjenu, oduševit ćete kristalno jasnom slikom.
Unutarnja elektronika pristupačna je za zamjenu, servisiranje i održavanje. Moduli u kućištu mogu se lako i sigurno ukloniti posebnim alatom za uklanjanje.
Razvijamo tehnologiju za održivu poslovnu budućnost – tehnologija univerzalne katode i ugrađene značajke za uštedu energije smanjuju potrošnju energije za do 25 %.
Ostvarite savršenost kroz preciznost. Aktivni nadzor zdravlja održavanje čini brzim, jednostavnim i predvidljivim uz točan prikaz pokvarene stavke i njene lokacije. Primjenom ovog softvera, koji radi u stvarnom vremenu na mreži i izvan nje, zamjena odgovaraćujeg dijela postaje učinkovit postupak, stoga je neprocjenjiv vlasnicima zaslona s brojnim geografskim lokacijama.
Visoke razine točnosti boje, ujednačenost dubokog crnog kontrasta i svjetline (do 650 nita prije kalibriranja i 550 nita nakon kalibriranja) do 97 %. Podrška za 12 bitne boje i razlučivost HDR10+, s boljom ravnotežom bijele boje i preciznijom paletom sive, čak i pri slabom osvjetljenju. S performansama koje nadilaze 4K, HDR10+ daje veći kontrast između tamnih i svijetlih površina, što rezultira s više detalja i jasnoće, s visokim razinama točnosti boje i dubokim kontrastom crne.
Oslobodite snagu, svestranost i inteligenciju zaslona Philips L-Line daljinskim upravljanjem putem platforme Wave. Ova revolucionarna platforma u računalnom oblaku daje vam potpunu kontrolu uz pojednostavljenu ugradnju i podešavanje, nadzor i kontrolu zaslona, nadogradnju programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vrijeme i energiju te smanjuje negativan utjecaj na okoliš.
