    Signage Solutions LED zaslon

    27BDL6395L/00

    Modul od 4 u 1 mini LED za postizanje 4K razlučivosti na panoramskom prikazu od 165’’, 16:9 ili 32:9. Serija 6395 odlikuje se niskom potrošnjom i slabim zagrijavanjem, podržava HDR10+ i boje od 12 bita za najdublje vizualne doživljaje.

    Zidovi s LED zaslonima bez okvira.

    • 27 inča
    • Direct View LED

    4-u jedan mini LED sa univerzalnom katodom IMD

    Jednostavno povežite više kućišta LED zaslona kako biste dobili željenu razlučivost, 4K, 8K ili više. U usporedbi s LCD zaslonima, LED zasloni imaju veće brzine osvježavanja koje omogućuju glađe slike. Bez obzira na primjenu, oduševit ćete kristalno jasnom slikom.

    Glatke slike bez trzanja s visokom frekvencijom osvježavanja

    Unutarnja elektronika pristupačna je za zamjenu, servisiranje i održavanje. Moduli u kućištu mogu se lako i sigurno ukloniti posebnim alatom za uklanjanje.

    Značajke dinamičnog i crnog zaslona za uštedu energije

    Razvijamo tehnologiju za održivu poslovnu budućnost – tehnologija univerzalne katode i ugrađene značajke za uštedu energije smanjuju potrošnju energije za do 25 %.

    Aktivni nadzor zdravlja tvrtke Philips

    Ostvarite savršenost kroz preciznost. Aktivni nadzor zdravlja održavanje čini brzim, jednostavnim i predvidljivim uz točan prikaz pokvarene stavke i njene lokacije. Primjenom ovog softvera, koji radi u stvarnom vremenu na mreži i izvan nje, zamjena odgovaraćujeg dijela postaje učinkovit postupak, stoga je neprocjenjiv vlasnicima zaslona s brojnim geografskim lokacijama.

    Vrhunska kvaliteta, podržava HDR10+ do dubine boje od 12 bita

    Visoke razine točnosti boje, ujednačenost dubokog crnog kontrasta i svjetline (do 650 nita prije kalibriranja i 550 nita nakon kalibriranja) do 97 %. Podrška za 12 bitne boje i razlučivost HDR10+, s boljom ravnotežom bijele boje i preciznijom paletom sive, čak i pri slabom osvjetljenju. S performansama koje nadilaze 4K, HDR10+ daje veći kontrast između tamnih i svijetlih površina, što rezultira s više detalja i jasnoće, s visokim razinama točnosti boje i dubokim kontrastom crne.

    Podrška za PPDS Wave za daljinsko upravljanje

    Oslobodite snagu, svestranost i inteligenciju zaslona Philips L-Line daljinskim upravljanjem putem platforme Wave. Ova revolucionarna platforma u računalnom oblaku daje vam potpunu kontrolu uz pojednostavljenu ugradnju i podešavanje, nadzor i kontrolu zaslona, nadogradnju programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vrijeme i energiju te smanjuje negativan utjecaj na okoliš.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Omjer širine i visine
      16:9
      Ravnomjerna svjetlina
      >=97 %
      Svjetlina nakon kalibracije
      550 nita
      Svjetlina prije kalibracije
      650 nita
      Kalibracija (svjetlina/boja)
      Podržano
      Raspon prilagodbe temperature boje
      4000 ~ 9500 K (prema softveru)
      Zadana temperature boje
      6500±500 K
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      > = 3000:1
      Kut gledanja (horizontalno)
      160  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      160  stupanj
      Napredne značajke slike
      Zaslon sa širokom paletom boja
      Položaj
      Pejzažni
      Frekvencija okvira (Hz)
      50 i 60
      Brzina osvježavanja (Hz)
      1920~3840
      Upotreba
      Danonoćno, u zatvorenom

    • Praktičnost

      Jednostavna instalacija
      • Vodeći zatici
      • Lagan dizajn
      • Mehanizam za zaključavanje za kućište
      Prijenos napajanja
      Za okruženja s 230 V: 8 kućišta ili manje – za okruženja sa 110 V: 4 kućišta ili manje
      Prijenos kontrole signala
      RJ45

    • Snaga

      Potrošnja (uobičajena)
      50  W
      Ulazni napon
      100 ~ 240 V AC (50 i 60 Hz)
      Maksimalna potrošna energije AC (W)
      722 W
      Maksimalna potrošna energije BC (W)
      866 W

    • Radni uvjeti

      Raspon temperature (rada)
      -20 ~ 45  °C
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 50  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      10 ~ 80 %
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      10 ~ 85 % 

    • Kućište

      Površina kućišta (m2)
      0,208
      Pikseli kućišta (točkica)
      230,400
      Razlučivost kućišta (Š x V)
      640 × 360
      Veličina kućišta (mm)
      608 x 342 x 59
      Podatkovni priključak
      RJ45
      Priključak za napajanje
      Ulaz/izlaz (C14/C13)
      Količina prijemne kartice
      2 komada
      Tehnički podaci prijemne kartice
      A8S-N
      Marka prijemne kartice
      Novastar
      Masa (kg)
      7,32 Kg
      Dijagonala kućišta (inči)
      27,5
      Konstrukcija kućišta
      Lijevani aluminij+aluminijski stražnji poklopac

    • Modul

      Vrsta LED rasvjetnog tijela
      SMD 1616 od bakrene žice
      Konstitucija piksela
      4R4G4B
      Vijek trajanja LED rasvjetnog tijela (sati)
      50 000
      Razlučivost modula (Š x V pikseli)
      320 x 180
      Razmak piksela (mm)
      0,95
      Veličina modula (Š x V u mm)
      303,9 x 170,9

    • Dodatna oprema

      LAN kabel (RJ45, CAT-5)
      1 komad
      QSG
      1 komad
      Kabel za prijenos napajanja
      1 komad

    • Razno

      Jamstvo
      1 godina
      Propisi i odobrenja
      • RoHS
      • EAC
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • FCC SDOC, dio 15, klasa B
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • EN55032
      • EN55035

