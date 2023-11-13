Vrhunska kvaliteta, podržava HDR10+ do dubine boje od 12 bita

Visoke razine točnosti boje, ujednačenost dubokog crnog kontrasta i svjetline (do 650 nita prije kalibriranja i 550 nita nakon kalibriranja) do 97 %. Podrška za 12 bitne boje i razlučivost HDR10+, s boljom ravnotežom bijele boje i preciznijom paletom sive, čak i pri slabom osvjetljenju. S performansama koje nadilaze 4K, HDR10+ daje veći kontrast između tamnih i svijetlih površina, što rezultira s više detalja i jasnoće, s visokim razinama točnosti boje i dubokim kontrastom crne.