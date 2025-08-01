135HDL6115IA/00
Philipsov Unite LED 6115 „sve u jednom”
Ostvarite maksimalan povrat ulaganja s ovim krajnje prilagodljivim dvLED zaslonom. Zahvaljujući mehanizmu za podizanje i spuštanje, kao i preklapanju za prolazak kroz okvire vrata, ovaj Sve u jednom zaslon moguće je premještati radi prilagodbe, a u opciji je i kovčeg za let koji olakšava premještanje.
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Doživite vrhunsku kvalitetu slike s COB LED i finim razmakom piksela od 1,5 mm. Živopisne boje, duboke crne nijanse i ujednačena svjetlina oblikuju prožimajući vizualni doživljaj, idealan za profesionalne prostorije za sastanke, gledališta i korporativne konfiguracije.
Maksimalno povećajte uštedu energije bez kompromisa po pitanju kvalitete ili pouzdanosti. Philipsov Unite LED 6115 All In One obuhvaća stanje pripravnosti s izuzetno niskom potrošnjom. Ova jedinstvena značajka troši manje od 0,5 vata pa pomaže smanjiti radne troškove i podržava ciljeve održivosti. Trenutačno uključivanje putem daljinskog upravljača osigurava minimalnu stanku kada ste spremni za prezentaciju.
Zahvaljujući dizajnu s pametnom, sklopivom strukturom, postavljanje, transportiranje i spremanje nikada nije bilo praktičnije. Besprijekoran kad je postavljen zaslon se uredno preklapa za kompaktno transportiranje, što osigurava zaštitu tijekom pomicanja i olakšava pristup kroz standardna vrata i u dizala.
Dizajniran za profesionalnu prilagodljivost i veću pokretljivost, Philipsov Unite LED 6115 All In One obuhvaća motorizirana kolica koja omogućuju laku prilagodbu visine jednostavnim pritiskom gumba, za savršeno gledanje u svim konfiguracijama. Idealna za dinamične prostore, ova postavka prilagodbe visine omogućuje i jednostavno transportiranje kroz vrata između prostorija te putem dizala između katova.
Philips Wave, revolucionarna platforma za upravljanje uređajima na daljinu, omogućuje vam potpunu kontrolu. Jednostavna instalacija i postavljanje, nadzor i kontrola, nadogradnje programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanje rasporeda napajanja. Ušteda vremena i energije i manji utjecaj na okoliš.
Sigurnost je na prvom mjestu, stoga motorizirana prilagodba visine na Philipsovom Unite LED 6115 All In One dolazi s posebnim značajkama, u koje se ubrajaju standardno integrirani gumb za zaustavljanje u nuždi i zaštita od prikliještenja. Gumb za zaustavljanje u nuždi osigurava brzi odziv tijekom podizanja, dok funkcija sprječavanja prikliještenja otkriva prepreke i obustavlja pomicanje radi sprječavanje ozljede ili oštećenja opreme.
S poznatom pouzdanošću sustava Android 11. Optimiziran za izvorne Android aplikacije, ovaj ugrađeni SoC (System on Chip) omogućuje instaliranje web-aplikacija i softvera izravno na zaslon bez potrebe za vanjskim reproduktorom medija.
Slika/zaslon
Mogućnost povezivanja
Snaga
Radni uvjeti
Modul
Dodatna oprema
Razno
Podaci o pakiranju
Značajka
