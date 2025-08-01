Philipsov Unite LED 6015 „sve u jednom”

Ostvarite maksimalan povrat ulaganja s ovim krajnje prilagodljivim dvLED zaslonom. Zahvaljujući mehanizmu za podizanje i spuštanje, kao i preklapanju za prolazak kroz okvire vrata, ovaj Sve u jednom zaslon moguće je premještati radi prilagodbe, a u opciji je i kovčeg za let koji olakšava premještanje.