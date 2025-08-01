Traži pojmove

    Ostvarite maksimalan povrat ulaganja s ovim krajnje prilagodljivim dvLED zaslonom. Zahvaljujući mehanizmu za podizanje i spuštanje, kao i preklapanju za prolazak kroz okvire vrata, ovaj Sve u jednom zaslon moguće je premještati radi prilagodbe, a u opciji je i kovčeg za let koji olakšava premještanje.

    Veća mobilnost, sigurnost i energetska učinkovitost

    • LED rješenja
    • 135’’

    Razmak piksela od 1,5 mm za izuzetno oštre vizualne prikaze

    Doživite vrhunsku kvalitetu slike s COB LED i finim razmakom piksela od 1,5 mm. Živopisne boje, duboke crne nijanse i ujednačena svjetlina oblikuju prožimajući vizualni doživljaj, idealan za profesionalne prostorije za sastanke, gledališta i korporativne konfiguracije.

    Potrošnja u stanju pripravnosti manja je od 0,5 W, čime se ostvaruje najbolja ušteda energije

    Maksimalno povećajte uštedu energije bez kompromisa po pitanju kvalitete ili pouzdanosti. Philipsov Unite LED 6015 All In One obuhvaća stanje pripravnosti s izuzetno niskom potrošnjom. Ova jedinstvena značajka troši manje od 0,5 vata pa pomaže smanjiti radne troškove i podržava ciljeve održivosti. Trenutačno uključivanje putem daljinskog upravljača osigurava minimalnu stanku kada ste spremni za prezentaciju.

    Oblikovan za lakše transportiranje i spremanje koje štedi prostor

    Zahvaljujući dizajnu s pametnom, sklopivom strukturom, postavljanje, transportiranje i spremanje nikada nije bilo praktičnije. Besprijekoran kad je postavljen zaslon se uredno preklapa za kompaktno transportiranje, što osigurava zaštitu tijekom pomicanja i olakšava pristup kroz standardna vrata i u dizala.

    Glatko i sigurno podešavanje visine. Ugrađeni kabeli i zvuk

    Dizajniran za profesionalnu prilagodljivost i veću pokretljivost, Philipsov Unite LED 6015 All In One obuhvaća motorizirana kolica koja omogućuju laku prilagodbu visine jednostavnim pritiskom gumba, za savršeno gledanje u svim konfiguracijama. Idealna za dinamične prostore, ova postavka prilagodbe visine omogućuje i jednostavno transportiranje kroz vrata između prostorija te putem dizala između katova.

    Neposredno zaustavljanje mogućnosti motorizirane prilagodbe visine

    Philips Wave, revolucionarna platforma za upravljanje uređajima na daljinu, omogućuje vam potpunu kontrolu. Jednostavna instalacija i postavljanje, nadzor i kontrola, nadogradnje programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanje rasporeda napajanja. Ušteda vremena i energije i manji utjecaj na okoliš.

    Sprječava ozljede tijekom podizanja ili spuštanja

    Sigurnost je na prvom mjestu, stoga motorizirana prilagodba visine na Philipsovom Unite LED 6015 All In One dolazi s posebnim značajkama, u koje se ubrajaju standardno integrirani gumb za zaustavljanje u nuždi i zaštita od prikliještenja. Gumb za zaustavljanje u nuždi osigurava brzi odziv tijekom podizanja, dok funkcija sprječavanja prikliještenja otkriva prepreke i obustavlja pomicanje radi sprječavanje ozljede ili oštećenja opreme.

    Upravljanje s daljinskim upravljačem ili platformom za upravljanje uređajima na daljinu

    S poznatom pouzdanošću sustava Android 11. Optimiziran za izvorne Android aplikacije, ovaj ugrađeni SoC (System on Chip) omogućuje instaliranje web-aplikacija i softvera izravno na zaslon bez potrebe za vanjskim reproduktorom medija.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Omjer širine i visine
      16:9
      Ravnomjerna svjetlina
      ≥ 95 %
      Raspon prilagodbe temperature boje
      6500 ± 500 K
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      5000:1
      Kut gledanja (horizontalno)
      160°  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      160°  stupanj
      Frekvencija okvira (Hz)
      50/60
      Brzina osvježavanja (Hz)
      3840
      Maks. svjetlina
      500 cd/m²
      Električno podizanje
      Da
      Preklapanje zaslona
      Da
      Sprječavanje prikliještenja
      Da
      Zaustavljanje u nuždi
      Da

    • Mogućnost povezivanja

      Video ulaz
      • DVI-I (x 1)
      • DisplayPort 1.4 (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 ( x2)
      Audio ulaz
      Minipriključnica od 3,5 mm (x1)
      Audioizlaz
      Priključnica od 3,5 mm za slušalice/linijski izlaz
      Video izlaz
      DisplayPort 1.4 (x1)
      Vanjska kontrola
      • RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm
      • RJ45
      • IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      AC 100 ~ 240
      Maksimalna potrošnja energije (W)
      1,650  W
      Uobičajena potrošnja energije (W)
      600

    • Radni uvjeti

      Raspon temperature (rada)
      -20 ~ 45  °C
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 50  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      10 ~ 80 %
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      10 ~ 85 %

    • Modul

      Vrsta LED rasvjetnog tijela
      COB
      Konstitucija piksela
      Preklopni čip_1R1G1B
      Vijek trajanja LED rasvjetnog tijela (sati)
      100 000
      Razlučivost modula (Š x V pikseli)
      96 x 108
      Razmak piksela (mm)
      1,5625
      Veličina modula (Š x V u mm)
      150 x 168,75

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • Kratke upute za uporabu
      • Komplet zvučnika
      Wi-Fi modul
      CRD22 Wi-Fi i Bluetooth USB modul s uključene 2 antene

    • Razno

      Jamstvo
      3 godine
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • FCC SDOC, dio 15, klasa A
      • CB 62368
      • RoHS

    • Podaci o pakiranju

      Mogućnosti pakiranja
      Drveni sanduk

    • Značajka

      Uključene značajke
      Upravljanje datotekama, Chromium, preglednik, reproduktor medija, postavke, Teamviewer, reproduktor PDF-a, interakcija

