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SHM1900/00
Jasni razgovori, lagan dizajn
Philips SHM1900 lagane su slušalice koje se stavljaju preko ušiju i pružaju vrhunsku udobnost.
Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Pomoću adapter 2-u-1 možete jednostavno birati rad na računalu, odnosno prijenosnom računalu.
Zahvaljujući prilagodljivom držaču, mikrofon ćete uvijek moći postaviti na željeno mjesto na kojemu će najbolje moći snimiti vaš glas.
Dizajn preko ušiju za vrhunsku udobnost i prianjanje. Dizajn preko ušiju blokira okolnu buku, za iskustvo slušanja visokog intenziteta.
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