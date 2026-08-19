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  • Snimka jednog proizvoda
  • Fotografija proizvoda s gornje prednje desne strane
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pakiranja

Obustavljeno

Slušalice za računalo

SHM1900/00

Jasni razgovori, lagan dizajn

Philips SHM1900 lagane su slušalice koje se stavljaju preko ušiju i pružaju vrhunsku udobnost.

Pogledajte sve prednosti

Jasni razgovori, lagan dizajn

  • Slušalice koje se stavljaju preko ušiju

Adapter 2-u-1 najbolje funkcionira na računalima i prijenosnim računalima

Pomoću adapter 2-u-1 možete jednostavno birati rad na računalu, odnosno prijenosnom računalu.

Mikrofon postavljen na idealno mjesto za snimanje glasa

Zahvaljujući prilagodljivom držaču, mikrofon ćete uvijek moći postaviti na željeno mjesto na kojemu će najbolje moći snimiti vaš glas.

Dizajn preko ušiju za vrhunsku udobnost, prianjanje i zvučnu izolaciju

Dizajn preko ušiju za vrhunsku udobnost i prianjanje. Dizajn preko ušiju blokira okolnu buku, za iskustvo slušanja visokog intenziteta.

Tehničke specifikacije

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