Kompatibilnost s većinom bočica za bebe i staklenki s hranom

Dok vaše maleno raste, trebate znati da je naš grijač prikladan za sve vrste robnih marki bočice za bebe, kao i s različitim materijalima i veličinama bočica. A kada budu spremni za prijelaz, naš grijač prikladan je i za staklenke s hranom.