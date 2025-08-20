Traži pojmove

  • Jedna jednostavna rutina, od hranjenja do hranjenja Jedna jednostavna rutina, od hranjenja do hranjenja Jedna jednostavna rutina, od hranjenja do hranjenja

    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Vrhunsko

    SCF359/00

    Overall rating / 5
    • Recenzije Recenzije Recenzije
    1 nagrada

    Jedna jednostavna rutina, od hranjenja do hranjenja

    Uz najpouzdaniji način zagrijavanja i sterilizacije uvijek ćete biti u prednosti. Zagrijavanje u vodenoj kupki bolničkog standarda bolje čuva mliječne bjelančevine, dok pametni senzor sprječava pregrijavanje. Vrijeme je za čišćenje? Prirodna para uklanja 99,9 % mikroba.

    Saznajte više

    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Vrhunsko

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Grijači bočica za bebe

    Jedna jednostavna rutina, od hranjenja do hranjenja

    Brzo i sigurno zagrijavanje i sterilizacija. Svaki put.

    • Nježno zagrijavanje, bez vrućih točaka
    • Sterilizacija bez kemikalija
    • Brzo i jednostavno postavljanje
    • Kompatibilan s većinom osnovnih potrepština
    Zagrijte bočice za 3 minute jednim gumbom*

    Zagrijte bočice za 3 minute jednim gumbom*

    Vrijeme je za hranjenje? Bolničko standardno zagrijavanje u vodenoj kupki bolje čuva hranjive tvari u mlijeku, bez smanjenja učinkovitost. Nije važno hranite li bebu vi ili drugi njegovatelj, najbolja tehnologija zagrijavanja osigurava da je sve spremno za 3 minute.*

    Na siguran način uklonite 99,9 % bakterija uz pomoć prirodne pare

    Na siguran način uklonite 99,9 % bakterija uz pomoć prirodne pare

    Kada dođe vrijeme za pranje, iskoristite snagu prirodne pare i uklonite 99,9 % bakterija. Para, poznata po sposobnosti prodiranja u proreze i utore, savršena je za sterilizaciju svakog kutka bočice za bebu, dude varalice i malenih igračaka. Potpuno bez kemikalija.

    Primjenjuje zagrijavanje u vodenoj kupki sukladno bolničkom standardu

    Primjenjuje zagrijavanje u vodenoj kupki sukladno bolničkom standardu

    Primijenite zagrijavanje u vodenoj kupki i zagrijavajte mlijeko poput medicinskih sestara u bolnicama. U usporedbi s drugim metodama, omogućuje bolje očuvanje mliječnih proteina ključnih za izgradnju bebinog imunološkog sustava. Nježna i brza, naša tehnologija sa svakim hranjenjem podržava zdrav razvoj bebinog zdravlja.

    Neprestana cirkulacija mlijeka sprječava vruće točke

    Neprestana cirkulacija mlijeka sprječava vruće točke

    Naša tehnologija zagrijavanja ujednačenom i neprestanom cirkulacijom mlijeka štiti proteine koji potiču zdrav razvoj bebe. Zahvaljujući zagrijavanju u vodenoj kupki, ne morate brinuti o vrućim točkama koje uzrokuju kvarenje mlijeka. Umjesto toga, vaša beba uvijek može uživati u ujednačeno zagrijanim i hranjivim tvarima i bogatim hranjenjima.

    Pametni senzor sprječava pregrijavanje

    Pametni senzor sprječava pregrijavanje

    Bez obzira na početnu temperaturu mlijeka, naš pametni senzor prati pojedinosti za vas. Nakon utvrđivanja početne temperature mlijeka, automatski prilagođava vrijeme zagrijavanja. Bez nagađanja. I bez opasnosti od pregrijavanja.

    Automatski se isključuje i zadržava toplinu

    Automatski se isključuje i zadržava toplinu

    Bez preispitivanja. Učinite dnevna i noćna hranjenja lakšima i sigurnijima znajući da se uređaj po dovršetku rada automatski isključuje te da bočicu do 60 minuta održava na temperaturi za hranjenje.

    Zagrijavanje i sterilizacija jednim intuitivnim gumbom

    Zagrijavanje i sterilizacija jednim intuitivnim gumbom

    Nije važno zagrijavate li prvi put ili ste stručnjak za pripremanje hrane, naše sučelje s jednim gumbom svakom njegovatelju olakšava zagrijavanje i sterilizaciju. Kroz svaki postupak dobivate vizualna i zvučna upozorenja, a sve završava s automatskim isključivanjem.

    Provjerite razinu vode kroz prozorčić

    Provjerite razinu vode kroz prozorčić

    S našim novim prozorčićem za nadzor priprema hrane svakome postaje intuitivna. Prije ciklusa zagrijavanja na njemu brzo provjerite razinu vode i nikada nećete pogriješiti. Bez nagađanja. Sve što trebate znati pred vama je.

    Smanjuje nered zahvaljujući dizajnu koji štedi prostor

    Smanjuje nered zahvaljujući dizajnu koji štedi prostor

    Održavajte urednost vašeg doma s jednim višenamjenskim alatom koji zauzima minimalno prostora na radnoj površini. Malen, no snažan dizajn omogućuje usputnu sterilizaciju bočice, malenih igračaka i duda varalica.

    Osmišljen za brzo i jednostavno čišćenje

    Osmišljen za brzo i jednostavno čišćenje

    Zahvaljujući našem predivno jednostavnom dizajnu, čišćenje je lako poput zagrijavanja i sterilizacije. Posuda širokog grla olakšava pristup u unutrašnjost pa grijač i sterilizator možete prebrisati krpom. Ako je potrebno, priključke za sterilizaciju moguće je staviti i u perilicu posuđa.

    Kompatibilnost s većinom bočica za bebe i staklenki s hranom

    Kompatibilnost s većinom bočica za bebe i staklenki s hranom

    Dok vaše maleno raste, trebate znati da je naš grijač prikladan za sve vrste robnih marki bočice za bebe, kao i s različitim materijalima i veličinama bočica. A kada budu spremni za prijelaz, naš grijač prikladan je i za staklenke s hranom.

    Iskoristite svakodnevne osnove za vašu bebu na najbolji mogući način

    Iskoristite svakodnevne osnove za vašu bebu na najbolji mogući način

    Naša tehnologija sterilizacije parom najsigurniji je način za dezinfekciju stvari vaše bebe. Učinkovito uklanja mikrobe i nježna je prema svim vrstama materijala, što produžuje vijek trajanja. Primjena priključka za sterilizaciju za male predmete olakšava zajedničku sterilizaciju bočica, duda varalica, rezervnih dijelova i malih igračaka.

    Tehničke specifikacije

    • Materijal proizvoda

      Materijal proizvoda
      Plastika (PP i ABS)

    • Tehničke specifikacije

      Potrošnja energije
      400  W
      Napon (S_0000156)
      • 220 – 240 V~; 50 – 60 Hz
      • 120 – 127 V ~ 50 – 60 Hz (SAD, Kanada, Meksiko)

    • Težina i dimenzije

      Masa
      1000  g
      Dimenzije proizvoda (ŠxVxD)
      260,4 x 150 x 210,5  mm

    • Država podrijetla

      Proizvodnja:
      Kina

    • Što se nalazi u paketu

      Grijač i sterilizator 2 u 1
      1 komad

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Nagrade

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    • 150 ml/5 oz mlijeka na temperaturi prostorije u bočici Avent Natural od 9 oz.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.