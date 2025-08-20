SCF359/00
Jedna jednostavna rutina, od hranjenja do hranjenja
Uz najpouzdaniji način zagrijavanja i sterilizacije uvijek ćete biti u prednosti. Zagrijavanje u vodenoj kupki bolničkog standarda bolje čuva mliječne bjelančevine, dok pametni senzor sprječava pregrijavanje. Vrijeme je za čišćenje? Prirodna para uklanja 99,9 % mikroba.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Vrijeme je za hranjenje? Bolničko standardno zagrijavanje u vodenoj kupki bolje čuva hranjive tvari u mlijeku, bez smanjenja učinkovitost. Nije važno hranite li bebu vi ili drugi njegovatelj, najbolja tehnologija zagrijavanja osigurava da je sve spremno za 3 minute.*
Kada dođe vrijeme za pranje, iskoristite snagu prirodne pare i uklonite 99,9 % bakterija. Para, poznata po sposobnosti prodiranja u proreze i utore, savršena je za sterilizaciju svakog kutka bočice za bebu, dude varalice i malenih igračaka. Potpuno bez kemikalija.
Primijenite zagrijavanje u vodenoj kupki i zagrijavajte mlijeko poput medicinskih sestara u bolnicama. U usporedbi s drugim metodama, omogućuje bolje očuvanje mliječnih proteina ključnih za izgradnju bebinog imunološkog sustava. Nježna i brza, naša tehnologija sa svakim hranjenjem podržava zdrav razvoj bebinog zdravlja.
Naša tehnologija zagrijavanja ujednačenom i neprestanom cirkulacijom mlijeka štiti proteine koji potiču zdrav razvoj bebe. Zahvaljujući zagrijavanju u vodenoj kupki, ne morate brinuti o vrućim točkama koje uzrokuju kvarenje mlijeka. Umjesto toga, vaša beba uvijek može uživati u ujednačeno zagrijanim i hranjivim tvarima i bogatim hranjenjima.
Bez obzira na početnu temperaturu mlijeka, naš pametni senzor prati pojedinosti za vas. Nakon utvrđivanja početne temperature mlijeka, automatski prilagođava vrijeme zagrijavanja. Bez nagađanja. I bez opasnosti od pregrijavanja.
Bez preispitivanja. Učinite dnevna i noćna hranjenja lakšima i sigurnijima znajući da se uređaj po dovršetku rada automatski isključuje te da bočicu do 60 minuta održava na temperaturi za hranjenje.
Nije važno zagrijavate li prvi put ili ste stručnjak za pripremanje hrane, naše sučelje s jednim gumbom svakom njegovatelju olakšava zagrijavanje i sterilizaciju. Kroz svaki postupak dobivate vizualna i zvučna upozorenja, a sve završava s automatskim isključivanjem.
S našim novim prozorčićem za nadzor priprema hrane svakome postaje intuitivna. Prije ciklusa zagrijavanja na njemu brzo provjerite razinu vode i nikada nećete pogriješiti. Bez nagađanja. Sve što trebate znati pred vama je.
Održavajte urednost vašeg doma s jednim višenamjenskim alatom koji zauzima minimalno prostora na radnoj površini. Malen, no snažan dizajn omogućuje usputnu sterilizaciju bočice, malenih igračaka i duda varalica.
Zahvaljujući našem predivno jednostavnom dizajnu, čišćenje je lako poput zagrijavanja i sterilizacije. Posuda širokog grla olakšava pristup u unutrašnjost pa grijač i sterilizator možete prebrisati krpom. Ako je potrebno, priključke za sterilizaciju moguće je staviti i u perilicu posuđa.
Dok vaše maleno raste, trebate znati da je naš grijač prikladan za sve vrste robnih marki bočice za bebe, kao i s različitim materijalima i veličinama bočica. A kada budu spremni za prijelaz, naš grijač prikladan je i za staklenke s hranom.
Naša tehnologija sterilizacije parom najsigurniji je način za dezinfekciju stvari vaše bebe. Učinkovito uklanja mikrobe i nježna je prema svim vrstama materijala, što produžuje vijek trajanja. Primjena priključka za sterilizaciju za male predmete olakšava zajedničku sterilizaciju bočica, duda varalica, rezervnih dijelova i malih igračaka.
