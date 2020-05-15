SCF355/09
Brzo i ravnomjerno zagrijavanje
Nježno zagrijte mlijeko ili hranu za bebu za samo 3 minute. Zagrijava postupno i kontinuirano kako neki dijelovi ne bi bili prevrući. Ima jednostavno upravljanje, praktičnu postavku za odmrzavanje, a može i zagrijavati hranu za bebe.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Jednostavno okrenite regulator kako biste uključili grijač bočica za bebe i odaberite postavku za zagrijavanje. Uz grijač za bočice dobit ćete i korisnu tablicu vremena zagrijavanja pomoću koje jednostavno možete izračunati potrebno trajanje zagrijavanja.
Dizajniran iz samo jednog komada, pa je čišćenje jednostavno, a vi možete više vremena provoditi sa svojim mališanom.
Grijač za bočice ima praktičnu postavku odmrzavanja. Jednostavno odaberite postavku za odmrzavanje zamrznutog mlijeka ili dječje hrane koja je sigurnija od odmrzavanja u mikrovalnoj pećnici i praktičnija od uporabe vode za odmrzavanje.
Grijač za bočice potpuno je kompatibilan sa svim bočicama i spremnicima tvrtke Philips Avent*. Omogućava praktično zagrijavanje bočica i spremnika za dječju hranu.
Grijač za bočice zagrijava brzo i ravnomjerno. Neprestanim cirkuliranjem mlijeka koje zagrijava sprječava nastanak vrućih točaka.
Grijač za bočice zagrijat će 150 ml / 5 oz mlijeka za samo 3 minute*.
Mlijeko ili hrana za bebu polako se zagrijava, održavat će se toplom pri odgovarajućoj temperaturi i bit će spremna kada vam zatreba.
Osim bočica za bebe, pomoću grijača za bočice možete i nježno te ravnomjerno zagrijati hranu za bebe.
