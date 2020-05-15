Traži pojmove

    Philips Avent Advanced Brzi grijač za bočice

    SCF355/09

    Brzo i ravnomjerno zagrijavanje

    Nježno zagrijte mlijeko ili hranu za bebu za samo 3 minute. Zagrijava postupno i kontinuirano kako neki dijelovi ne bi bili prevrući. Ima jednostavno upravljanje, praktičnu postavku za odmrzavanje, a može i zagrijavati hranu za bebe.

    Philips Avent Advanced Brzi grijač za bočice

    Ravnomjerno zagrijava za samo 3 minute

    Ravnomjerno zagrijava za samo 3 minute

    • Zagrijava ravnomj., bez vrućih točaka
    • Brzo zagrijavanje
    • Pažljivo odmrzavanje
    • Funkcija za održavanje topline
    Jednostavno upravljanje s pomoću korisnih uputa za zagrijavanje

    Jednostavno upravljanje s pomoću korisnih uputa za zagrijavanje

    Jednostavno okrenite regulator kako biste uključili grijač bočica za bebe i odaberite postavku za zagrijavanje. Uz grijač za bočice dobit ćete i korisnu tablicu vremena zagrijavanja pomoću koje jednostavno možete izračunati potrebno trajanje zagrijavanja.

    Izrađen od jednog dijela za lakše čišćenje

    Izrađen od jednog dijela za lakše čišćenje

    Dizajniran iz samo jednog komada, pa je čišćenje jednostavno, a vi možete više vremena provoditi sa svojim mališanom.

    Postavka za pažljivo odmrzavanje bočica za bebe

    Postavka za pažljivo odmrzavanje bočica za bebe

    Grijač za bočice ima praktičnu postavku odmrzavanja. Jednostavno odaberite postavku za odmrzavanje zamrznutog mlijeka ili dječje hrane koja je sigurnija od odmrzavanja u mikrovalnoj pećnici i praktičnija od uporabe vode za odmrzavanje.

    Kompatibilan s Philips Avent bočicama i najčešćim robnim markama

    Kompatibilan s Philips Avent bočicama i najčešćim robnim markama

    Grijač za bočice potpuno je kompatibilan sa svim bočicama i spremnicima tvrtke Philips Avent*. Omogućava praktično zagrijavanje bočica i spremnika za dječju hranu.

    Zagrijava brzo i jednoliko

    Zagrijava brzo i jednoliko

    Grijač za bočice zagrijava brzo i ravnomjerno. Neprestanim cirkuliranjem mlijeka koje zagrijava sprječava nastanak vrućih točaka.

    Bočice za bebe zagrijava za 3 minute

    Bočice za bebe zagrijava za 3 minute

    Grijač za bočice zagrijat će 150 ml / 5 oz mlijeka za samo 3 minute*.

    Održavajte mlijeko toplim

    Održavajte mlijeko toplim

    Mlijeko ili hrana za bebu polako se zagrijava, održavat će se toplom pri odgovarajućoj temperaturi i bit će spremna kada vam zatreba.

    Možete koristiti i za zagrijavanje dječje hrane

    Osim bočica za bebe, pomoću grijača za bočice možete i nježno te ravnomjerno zagrijati hranu za bebe.

    Tehničke specifikacije

    • Tehničke specifikacije

      Napon
      220 V~, 50 Hz
      Potrošnja energije
      275  W
      Potrošnja energije (isključeno)
      <0,3 W (vrijeme nakon kojeg se automatski isključuje: <1 min)

    • Težina i dimenzije

      Dimenzije proizvoda (ŠxVxD)
      160,4 x 139,9 x 148,55  mm
      Dimenzije maloprodajnog paketa (ŠxVxD)
      175 x 185 x 160  mm

    • Država podrijetla

      Dizajn:
      Europa
      Proizvodnja:
      Kina

    • Što se nalazi u paketu

      Grijač za bočice
      1  kom.

    • Specifikacije ambalaže

      Ambalaža na bazi papira**
      Da

    • Za 150 ml / 5 oz mlijeka pri temperaturi od 22 °C / 72 °F u Philips Natural bočici od 260 ml / 9 oz
    • Grijač bočica ne može se koristiti za zagrijavanje Philips Avent vrećica za spremanje izdojenog mlijeka niti bočica od 2 oz / 60 ml.
    • *Tijekom prijelaznog razdoblja primljena ambalaža može biti na bazi starog ili novog papira
