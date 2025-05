Potpuna njega za zdraviju usnu šupljinu

Glava četkice A3 Premium All-in-One dizajnirana je imajući na umu pacijente. Glavom četkice A3 pacijenti mogu postići uklanjanje do 20 puta više naslaga*, do 15 puta zdravije desni** i uklanjanje do 100 % više mrlja***. Također priloženo: zahvaljujući novoj glavi četkice S2 Sensitive napravljenoj s najmekšim Sonicare vlaknima, pacijenti mogu postići nježno čišćenje koje uklanja do 10 puta više naslaga na teško dostupnim područjima*.