2 godine jamstva
Obustavljeno
Regeneracija ionima
Profesionalna temperatura od 220 C
Precizna kontrola
Frizuri osigurajte njegu uz regeneriranje ionima. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.
Aparat za ravnanje kose ima kratko vrijeme zagrijavanja pa je spreman za upotrebu u roku od 60 sekundi
4.7
od 5
9
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Roza
20/06/2020
България
Пресата е страхотна.
Бързо загрява без да се налага да чакаш.Удобна ,изправя прекрасно и има йонизираща функция ,което прави косата гладка и мека.Просто чудесна!
Prednosti
Изправя и загрява бързо
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EssentialCare HP8324/00 Преса за коса
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EssentialCare HP8324/00 Преса за коса
DanielaA
08/05/2019
România
Super mulțumită
Un produs ușor de folosit, design plăcut, îndreaptă ușor și este blândă cu părul
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Mary44
07/05/2019
România
Excelenta
Design ergonomic,usor de folosit. Intinde parul perfect si nu il arde.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)