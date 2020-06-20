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  • Sjajan i elegantan s ionskim sjajem
  • Sjajan i elegantan s ionskim sjajem
  • Sjajan i elegantan s ionskim sjajem
  • Sjajan i elegantan s ionskim sjajem
  • Sjajan i elegantan s ionskim sjajem
  • Sjajan i elegantan s ionskim sjajem
  • Sjajan i elegantan s ionskim sjajem
  • Sjajan i elegantan s ionskim sjajem

Obustavljeno

EssentialCareAparat za ravnanje kose

HP8324/00

4.7
| (9) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Sjajan i elegantan s ionskim sjajem
Posebno dizajnirane za njegu ionima i preciznu kontrolu, aparat za ravnanje kose Essential Care tvrtke Philips omogućava još brže postizanje ravnih i sjajnih rezultata koje želite uz istovremenu njegu kose.
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Preserve up to 95% of hair moisture1

Aparat za ravnanje kose s preciznom kontrolom

Sjajan i elegantan s ionskim sjajem

  • Regeneracija ionima

  • Profesionalna temperatura od 220 C

  • Precizna kontrola

Precizna kontrola uz prilagodljivu temperaturu 220°C

Precizna kontrola uz prilagodljivu temperaturu 220°C

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Frizuri osigurajte njegu uz regeneriranje ionima. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.

Kratko vrijeme zagrijavanja, aparat je spreman za korištenje u roku od 60 sekundi

Kratko vrijeme zagrijavanja, aparat je spreman za korištenje u roku od 60 sekundi

Aparat za ravnanje kose ima kratko vrijeme zagrijavanja pa je spreman za upotrebu u roku od 60 sekundi

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

9

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

20/06/2020

България

България

Пресата е страхотна.

Бързо загрява без да се налага да чакаш.Удобна ,изправя прекрасно и има йонизираща функция ,което прави косата гладка и мека.Просто чудесна!

Prednosti

Изправя и загрява бързо

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EssentialCare HP8324/00 Преса за коса

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EssentialCare HP8324/00 Преса за коса

08/05/2019

România

România

Super mulțumită

Un produs ușor de folosit, design plăcut, îndreaptă ușor și este blândă cu părul

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

07/05/2019

România

România

Excelenta

Design ergonomic,usor de folosit. Intinde parul perfect si nu il arde.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 