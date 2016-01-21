Obustavljeno
50PFT6510/12
Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android
Mnogo je više od privlačnog uređaja: FHD televizor serije 6500 sa snagom sustava Android. Počinjemo s tehnologijom Perfect Pixel HD Engine za briljantnu sliku; zatim dodajemo Ambilight, moderan dizajn i autentične materijale kako bismo doživljaj gledanja prenijeli na novu razinu.
126 cm (50")
Full HD LED TV
Dvojezgreni; 8 GB, mogućnost proširenja
DVB-T/T2/C
Nastavljajući starim stazama popločanima nagradama, podigli smo kvalitetu slike visoke rezolucije na potpuno novu razinu. Tehnologija Perfect Pixel HD Engine tvrtke Philips pruža uglađenu sliku koja je izuzetno oštra. Od bogatijih, živopisnijih boja i prirodnijih nijansi kože do dubljih crnih i svjetlijih bijelih nijansi, svaki će detalj biti užitak za vaše oči.
Zahvaljujući sustavu Android na Smart TV televizoru, moći ćete uživati u brzom procesoru i sučelju jednostavnom za uporabu. Tako možete kontrolirati brojne sadržaje: Google Play™, Netflix, internetski preglednik i mnoge druge. Izbornikom se jednostavno upravlja, a pruža i izravne veze na omiljene stavke.
Stvorili ste mnogo više od kuće, stvorili ste dom, pa zašto ne biste odabrali i televizor koji odiše toplinom i privlačnošću? Jedinstvena tehnologija Ambilight tvrtke Philips čini vaš zaslon mnogo širim, a doživljaj gledanja uzbudljivijim emitirajući izuzetno širok sjaj s dvije strane zaslona televizora na okolni zid. Boja, živopisnost i uzbuđenje prelaze granice zaslona i ulaze u vaš dnevni boravak, pružajući izvanredni doživljaj gledanja.
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2.6
od 5
26
Recenzije
dseverdi
21/01/2016
Hrvatska
Vrhunski full HD televizor
Ukoliko želite vrhunski full HD televizor, ovaj je svakako preporuka. Omjer cijene i onog što dobijete je odličan. Po meni Ambilight daje posebnu dimenziju ovom televizoru, pgotovo ako se odlučite staviti ga na zid :-)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Peter
10/04/2016
Česká republika
cena a vykon super
Cena a vykon super - proc kupovat 4K. A mimochodem 4K nema jeste vyreseny rychli prepis obrazu i kdyz uz ma 200 MHZ obratovku. Ja jsem moc spokojen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Felipe
20/12/2016
Slovenija
Odlično
Dela kot singerica,slika kristalno čista zvok odličen,internet wifi deluje tekoče.Tv nudi ogromno funkcij.Vreden vsakega centa.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina jer njihov sustav vida još nije u potpunosti razvijen.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Ponuda igara u oblaku ovisi o dobavljačima igara.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Funkcionalnost usluge Google Cast ovisi o aplikacijama i uređajima koji podržavaju Google Cast. Više detalja potražite na stranici proizvoda za Google Cast.
Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
Kompatibilnost ovisi o Wifi Miracast certifikatu i sustavu Android 4.2 ili novijoj verziji. Više informacija potražite u dokumentaciji uređaja.