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Tanki LED TV
Pravi televizor za danas i za budućnost: tanki LED televizor serije 4100 tvrtke Philips s tehnologijom Digital Crystal Clear. Doživite živopisnu sliku, čist zvuk i sve ostale potrebne značajke, kao što su praktične dodatne USB i HDMI priključnice, kako biste mogli uživati u svom televizoru kod kuće.
80 cm (32")
LED televizor
DVB-T/C
Standardni televizori imaju okvir koji obavija televizor poput okvira za fotografije. Naš izuzetno tanki okvir moderan je i uzak pa ćete imati veću sliku u kojoj ćete moći uživati.
Televizor modernih, profinjenih linija zaslužuje postolje koje ga uzdiže iznad običnih. To je razlog zašto su dizajneri televizora tvrtke Philips osmislili ovo jedinstveno postolje otvorenog dizajna koje se predivno uklapa u interijer.
Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenoj sapunici, vijestima ili ste pozvali prijatelje da gledate film, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.
4.1
od 5
15
Recenzije
87%
osoba preporučuje ovaj proizvod
gizmo111
04/04/2016
Hrvatska
Proizvod ima odličan odnos cijene i kvalitete
Mišljenja sam da proizvod ima sasvim dobre kvalitete u odnosu na cijenu,kvaliteta slike i zvuka su prilično dobre a to je najvažnije za proizvod sličnih osobina.Naravno za vezano za cijenu uređaja.Iznenađen sam i samim dizajnom uređaja tj.uklapa se u razne interijere.Pogodan za klijente(kupce)slabijih i srednjih kupovnih mogućnosti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHH4100 Tanki LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHH4100 Tanki LED TV
Brut51
08/06/2016
Slovenija
odlično
Odlično, zelo sem zadovoljen. Edino, kar me moti: pri prenosu nogometnih tekem, ko se predvaja slika od daleč (nogometaši po celem terenu), so silhuete igralcev malce zabrisane (zmazane), ni ostrine. A to bo najbrž vzrok pri operaterju ali distributerju TV signala (nasvet vaše podpore je bil - zmanjšati artefakte MPEG. Žal pa do te funkcije po 4.koraku (SLIKA) ne pridem!? No, še ena zadeva: pri funkciji SAMODEJNI IZKLOP sta zgolj dve izbiri glede trajanja - 120 in 240 minut, ni torej vmesnih, zame optimalnih 180 minut.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHH4100 Tanek LED-televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHH4100 Tanek LED-televizor
MICO146
16/03/2016
Slovenija
Super
Zadeva deluje skladno po pričakovanjih za Philips TV!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHH4100 Tanek LED-televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHH4100 Tanek LED-televizor
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.