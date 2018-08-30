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Izuzetno tanki Full HD LED TV
Prijenosan i predivan. Televizor Philips 4000 dizajniran je da ide kamo i vi. Zahvaljujući izuzetno tankim konturama i bijelom okviru čistih linija, izgledat će odlično u svakoj prostoriji.
60 cm (24")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Znamo da želite mali televizor koji jednako dobro izgleda i radi. Stoga je naš dizajnerski tim spojio elegantni okvir od profinjene bijele boje i sjajne završne obrade kako bi kreirao svjež, moderan dizajn koji uljepšava prostoriju u kojoj se nalazi.
Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
4.4
od 5
13
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tom63
30/08/2018
Česká republika
Televizor zcela vyhovuje mým potřebám.
Krásný vzhled, jednoduchá obsluha, postačující vybavení, perfektní obraz, kvalitní zvuk.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD
Григор
07/06/2019
България
Отличен продукт
Ползвам телевизора вече повече от година. Отличен продукт - перфектна картина, добър и ясен звук, лесен и удобен за обслужване, все още редовни актуализации, въпреки, че продуктът е на повече от две години. Единственият недостатък е, че след като се включи, твърде бавно се появява картината, но после всичко е наред.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор
alex2
11/07/2018
România
Foarte bun!
Produs foarte bun si util. Prezinta multe functii noi. Meniul este intuitiv, usor de folosit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.