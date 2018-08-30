ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Crtež priključaka
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Crtež priključaka
  • Primarna slika

Obustavljeno

4000 seriesIzuzetno tanki Full HD LED TV

24PFS4032/12

4.4

| (13) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki Full HD LED TV

Prijenosan i predivan. Televizor Philips 4000 dizajniran je da ide kamo i vi. Zahvaljujući izuzetno tankim konturama i bijelom okviru čistih linija, izgledat će odlično u svakoj prostoriji.

Pogledajte sve prednosti
TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

s tehnologijom Digital Crystal Clear

Izuzetno tanki Full HD LED TV

  • 60 cm (24")

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Elegantna bijela boja svaku će prostoriju učiniti modernom

Znamo da želite mali televizor koji jednako dobro izgleda i radi. Stoga je naš dizajnerski tim spojio elegantni okvir od profinjene bijele boje i sjajne završne obrade kako bi kreirao svjež, moderan dizajn koji uljepšava prostoriju u kojoj se nalazi.

Full HD LED TV – briljantna LED slika nevjerojatnog kontrasta

Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.4

od 5

13

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

30/08/2018

Česká republika

Česká republika

Televizor zcela vyhovuje mým potřebám.

Krásný vzhled, jednoduchá obsluha, postačující vybavení, perfektní obraz, kvalitní zvuk.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD

07/06/2019

България

България

Отличен продукт

Ползвам телевизора вече повече от година. Отличен продукт - перфектна картина, добър и ясен звук, лесен и удобен за обслужване, все още редовни актуализации, въпреки, че продуктът е на повече от две години. Единственият недостатък е, че след като се включи, твърде бавно се появява картината, но после всичко е наред.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор

11/07/2018

România

România

Foarte bun!

Produs foarte bun si util. Prezinta multe functii noi. Meniul este intuitiv, usor de folosit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

  5. Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.