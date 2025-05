Koliko traje izdojeno mlijeko? Najprije ćemo razmotriti činjenice o spremanju izdojenog mlijeka. Izdojeno mlijeko prilično je izdržljivo ako je hermetički zatvoreno u steriliziran spremnik i pohranjeno na dosljednoj temperaturi. Njegovo trajanje ovisit će o tome gdje ga spremite. Kratki pregled: Hladnjak – do 5 dana pri 4 C (39,2 F) ili nižoj temperaturi

Zamrzivač (u hladnjaku) – do 2 tjedna

Zamrzivač (zaseban odjeljak) – do 6 mjeseci

Sobna temperatura – do 4 sata Ako vam se čini da ima mnogo toga za zapamtiti, ne brinite! Kako se ne biste zabunili, najbolje bi bilo da označite sve bočice i spremnike datumom do kojeg ih trebate iskoristiti te da najprije koristite najstarije mlijeko. Naravno, pojavit će se potreba i za prijenosom mlijeka pa u tim slučajevima svakako koristite posebnu izoliranu torbu za održavanje temperature. Vjerojatno se pitate i smijete li ostaviti mlijeko da stoji pa ga onda ohladiti. Nažalost, ne. Izdojeno mlijeko neće se pokvariti samo ako ga održavate na dosljednoj temperaturi pa ako planirate spremiti mlijeko u hladnjak ili zamrzivač, to trebate učiniti što je moguće prije. Koja je najbolja temperatura za posluživanje izdojenog mlijeka? Sada ćemo prijeći na zagrijavanje izdojenog mlijeka. Zagrijavanje izdojenog mlijeka znači zagrijavanje na temperaturu negdje između tjelesne i sobne, iako nekim bebama ne smeta ni ako je malo ohlađeno. Najlakši i najsigurniji način zagrijavanja mlijeka pruža grijač bočica za bebe. Ne preporučujemo uporabu mikrovalne pećnice jer ona stvara vruće točke koje mogu opržiti bebina usta. Grijač bočica za bebe, s druge strane, omogućuje pažljivo odmrzavanje mlijeka i/ili ravnomjerno zagrijavanje te očuvanje njegove kvalitete pažljivim zagrijavanjem. Zamrznuto mlijeko može se odmrznuti u grijaču bočica za bebe (time će se očuvati kvaliteta mlijeka), u hladnjaku, pod vodom iz slavine ili u zdjeli s toplom vodom. Nakon što se odmrzne nemojte ga ponovo zamrzavati. Ako nemate grijač bočica na raspolaganju, mlijeko možete zagrijati tako da ga stavite u zdjelu s toplom vodom. Svakako testirajte temperaturu bočice na svojoj koži prije nego što je date bebi. Sretno hranjenje na bočicu! Želite saznati više o našim izdajalicama? Kliknite ovdje kako biste istražili ukupnu ponudu.