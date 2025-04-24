Traži pojmove

Philips Evnia Precision Center

Otkrijte pun potencijal svog displeja

 
 
Preuzmite kontrolu nad svojim monitorom Philips Evnia kao
nikad prije zahvaljujući Philips Evnia Precision Center, univerzalnom kontrolnom
panelu za prilagođavanje, rukovanje i vrhunske performanse. Jednostavno mijenjajte
postavke i načine rada, te prilagodite svoj monitor.

Philips Evnia monitor postavljen za Precision Center

Oslobodite punu snagu centra Philips Evnia
Precision Center         

 
Centar Philips Evnia Precision Center je dizajniran za
igrače koji traže ono najbolje. Omogućava izvanredno precizan prikaz, glatku
reakciju i adaptivnu inteligenciju koja se prilagođava izmjenama vaših potreba.

Značajke na dohvat ruke

 
Upravljajte svojim monitorom putem naprednih značajki koje su stvorene za jasan prikaz,
performanse i jednostavnost.

 

Modusi za igre

SmartImage

 
Jednostavno optimizirajte postavke displeja putem modusa koji su prilagođeni za trkačke igre, RTS, FPS i druge.

 

Dualna razlučivost

 
 
S lakoćom mijenjajte način rada između 4K i FHD razlučivosti. Veća fleksibilnost, nikakvi kompromisi.

 

Boje koje

zbilja važe

 
S displejom DisplayHDR™ TrueBlack 400 i modusom sRGB važi to što zbilja vidite.

 

Pametna

radna ploha

 
 
Prilagodite radnu plohu i stvorite idealan raspored za vaše radne postupke.

 

Modusi za igre

SmartImage

 
Jednostavno optimizirajte postavke displeja putem modusa koji su prilagođeni za trkačke igre, RTS, FPS i druge.

 

Dualna razlučivost

 
 
S lakoćom mijenjajte način rada između 4K i FHD razlučivosti. Veća fleksibilnost, nikakvi kompromisi.

 

Boje koje

zbilja važe

 
S displejom DisplayHDR™ TrueBlack 400 i modusom sRGB važi to što zbilja vidite.

 

Pametna radna

ploha

 
 
Prilagodite radnu plohu i stvorite idealan raspored za vaše radne postupke.

Stvoreno za svakog korisnika. Namijenjeno za svaki izazov

 
Bilo da se probijate kroz rangirane igre, izrađujete filmski sadržaj ili izrađujete više radnih postupaka, centar Philips Evnia Precision Center je dizajniran tako da bez problema podrži sve ove zahtjeve

Philips Evnia Precision Center set up for every user

 
Za igrače: Taktička preciznost, reakcija u realnom vremenu, potpuna zadubljenost u priču. 
 
Za stvaratelje: Savršene boje i čistoća svake snimke i montaže.
 
Za profesionalce: Multitasking s pametnim alatkama za raspoređivanje i fleksibilne ulaze.

Centar uputa

 
Pogledajte kako podesiti, prolaziti i konfigurirati centar Philips Evnia Precision Center.

Kako postaviti i instalirati Philips Evnia Precision Center

Kako postaviti i instalirati Philips Evnia Precision Center

Kako postaviti Ambiglow

Kako postaviti Ambiglow

Kako se kretati po početnoj stranici

Kako se kretati po početnoj stranici

Zašto upravo Philips Evnia?

 
 
Pošto displej ne treba biti samo zaslon , već treba s vama surađivati.
 
S centrom Philips Evnia Precision Center radi se o više nego samo o postavkama. Usavršava način na koji radite s monitorom.

 Cjelokupna personalizacija: Prilagodite displej točno prema svojim preferencijama za igre, od vizualnih postavki do unapređenja performansi.

 ✓ Jednostavno korištenje: Jednostavna navigacija i prilagođavanje postavki bez bilo kakvih poteškoća, tako da se možete u cijelosti fokusirati na igru. 
 
Povećajte svoje performanse: Optimizirajte svoj monitor za kontinualnije i brže igranje pomoću podesivih parametara koji će zadovoljiti sve vaše potrebe. 
 ✓ Neproblematična integracija: Sinkronizacija s Philips Evnia monitorima za zbilja jedinstvene postavke za igre. 

Pogledajte seriju Philips Evnia 

Saznajte više

Klikom na poveznicu napustit ćete službenu web stranicu tvrtke Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Sve poveznice na web-stranice trećih strana koje se mogu pojaviti na ovim stranicama date su samo za vašu udobnost i ni na koji način ne predstavljaju bilo kakvu povezanost ili odobravanje informacija koje se nalaze na tim povezanim web-mjestima. Philips ne daje nikakve izjave niti jamstva bilo koje vrste u vezi s web-mjestovima trećih strana ili informacijama koje se na njima nalaze.

Razumijem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.