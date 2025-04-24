Preuzmite kontrolu nad svojim monitorom Philips Evnia kao nikad prije zahvaljujući Philips Evnia Precision Center, univerzalnom kontrolnom panelu za prilagođavanje, rukovanje i vrhunske performanse. Jednostavno mijenjajte postavke i načine rada, te prilagodite svoj monitor.
Oslobodite punu snagu centra Philips Evnia Precision Center
Centar Philips Evnia Precision Center je dizajniran za igrače koji traže ono najbolje. Omogućava izvanredno precizan prikaz, glatku reakciju i adaptivnu inteligenciju koja se prilagođava izmjenama vaših potreba.
Značajke na dohvat ruke
Upravljajte svojim monitorom putem naprednih značajki koje su stvorene za jasan prikaz, performanse i jednostavnost.
Modusi za igre
SmartImage
Jednostavno optimizirajte postavke displeja putem modusa koji su prilagođeni za trkačke igre, RTS, FPS i druge.
Dualna razlučivost
S lakoćom mijenjajte način rada između 4K i FHD razlučivosti. Veća fleksibilnost, nikakvi kompromisi.
Boje koje
zbilja važe
S displejom DisplayHDR™ TrueBlack 400 i modusom sRGB važi to što zbilja vidite.
Pametna
radna ploha
Prilagodite radnu plohu i stvorite idealan raspored za vaše radne postupke.
Stvoreno za svakog korisnika. Namijenjeno za svaki izazov
Bilo da se probijate kroz rangirane igre, izrađujete filmski sadržaj ili izrađujete više radnih postupaka, centar Philips Evnia Precision Center je dizajniran tako da bez problema podrži sve ove zahtjeve
Za igrače: Taktička preciznost, reakcija u realnom vremenu, potpuna zadubljenost u priču.
Za stvaratelje: Savršene boje i čistoća svake snimke i montaže.
Za profesionalce: Multitasking s pametnim alatkama za raspoređivanje i fleksibilne ulaze.
Centar uputa
Pogledajte kako podesiti, prolaziti i konfigurirati centar Philips Evnia Precision Center.
Kako postaviti i instalirati Philips Evnia Precision Center
Kako postaviti Ambiglow
Kako se kretati po početnoj stranici
Zašto upravo Philips Evnia?
Pošto displej ne treba biti samo zaslon , već treba s vama surađivati.
S centrom Philips Evnia Precision Center radi se o više nego samo o postavkama. Usavršava način na koji radite s monitorom.
✓ Cjelokupna personalizacija: Prilagodite displej točno prema svojim preferencijama za igre, od vizualnih postavki do unapređenja performansi.
✓ Jednostavno korištenje: Jednostavna navigacija i prilagođavanje postavki bez bilo kakvih poteškoća, tako da se možete u cijelosti fokusirati na igru.
✓ Povećajte svoje performanse: Optimizirajte svoj monitor za kontinualnije i brže igranje pomoću podesivih parametara koji će zadovoljiti sve vaše potrebe.
✓ Neproblematična integracija: Sinkronizacija s Philips Evnia monitorima za zbilja jedinstvene postavke za igre.
