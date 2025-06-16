Traži pojmove

Nevjerojatna učinkovitost susreće iznimnu štednju energije

Zelena

Monitori tvrtke Philips odlikuju se inovativnim i ekološkim tehnologijama za zeleniju budućnost. Energetska učinkovitost, ambalaža koja se potpuno može reciklirati, usklađenost sa strogim međunarodnim ekološkim standardima te nekorištenje štetnih tvari poput žive i PVC-a/BFR-a neke su od značajki koje pomažu u izgradnji bolje budućnosti za sve nas.

Ugrađena USB-C priključna stanica

Ugrađena USB-C priključna stanica

Ovaj monitor tvrtke Philips ima ugrađenu priključnu stanicu USB C s napajanjem. Njezin tanki simetrični USB-C priključak omogućuje lako povezivanje jednim kabelom. Jednostavno povežite sve periferne uređaje kao što su tipkovnica, miš i RJ-45 Ethernet kabel s priključnom stanicom monitora. Jednostavno povežite notebook i ovaj monitor jednim USB-C kabelom kako biste gledali videozapise visoke rezolucije i izuzetno brzo prenosili podatke, istovremeno napajajući i puneći notebook.

Ekološki prihvatljiva ambalaža

100 % reciklabilni materijal i ambalaža s FSC certifikatom

Ovaj monitor pakiran je u 100 % reciklabilnom materijalu i ima FSC certifikat koji jamči da je pakiranje ekološki održivo.

EcoSmart materijali

Napravljen s 85 % plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda i 5 % plastike za koju postoji opasnost da završi u oceanu

Ekološka prihvatljivost podrazumijeva ponovno iskorištavanje starih materijala. Zato je ovaj monitor tvrtke Philips napravljen s 85 % plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda i 5 % plastike za koju postoji opasnost da završi u oceanu, što predstavlja objedinjeni trud u smanjenju količine otpada.

Postolje i stalak od 100 % recikliranog aluminija

Ovaj ekološki savjestan izbor spoj je elegantne izdržljivosti i smanjenog ekološkog otiska – rezultat je snažna, moderna okosnica vašeg radnog prostora.

Vreća od vlakana kapoka: meka, razgradiva, štiti od oštećenja

Naša vreća od vlakana kapoka meka je, lagana i proizvedena od prirodnih biljnih vlakana te štiti vaš zaslon od ogrebotina i oštećenja tijekom prijevoza. Nježna je na dodir, sigurna za rukovanje i potpuno razgradiva; vraća se zemlji kad obavi svoju funkciju. Ova vreća ekološki je prihvatljiva zaštita tijekom prijevoza i otpreme. Lako se raspakirava i dobra je za planet.

Philips is committed to sustainable, eco-friendly monitors

We use 100% recyclable packaging packaging. In some selected models we utilize up to 85% post-consumer recycled plastics

Restriction of Hazardous Substances

Low Halogen design to minimise environmental impact

Rješenje za svakoga

Tehnologija za uštedu energije

Zahvaljujući hard switchu s 0 W, potrošnja energije može se potpuno smanjiti na nulu, dodatno smanjujući vaš ugljični otisak. Monitor osjeća okolno svjetlo i prilagođava svjetlinu zaslona, održava svjetlinu uz manju potrošnju energije te detektira kretanje kako bi smanjio potrošnju kada se ne koristi.

