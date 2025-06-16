Ovaj monitor tvrtke Philips ima ugrađenu priključnu stanicu USB C s napajanjem. Njezin tanki simetrični USB-C priključak omogućuje lako povezivanje jednim kabelom. Jednostavno povežite sve periferne uređaje kao što su tipkovnica, miš i RJ-45 Ethernet kabel s priključnom stanicom monitora. Jednostavno povežite notebook i ovaj monitor jednim USB-C kabelom kako biste gledali videozapise visoke rezolucije i izuzetno brzo prenosili podatke, istovremeno napajajući i puneći notebook.
Ovaj monitor pakiran je u 100 % reciklabilnom materijalu i ima FSC certifikat koji jamči da je pakiranje ekološki održivo.
Ekološka prihvatljivost podrazumijeva ponovno iskorištavanje starih materijala. Zato je ovaj monitor tvrtke Philips napravljen s 85 % plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda i 5 % plastike za koju postoji opasnost da završi u oceanu, što predstavlja objedinjeni trud u smanjenju količine otpada.
Ovaj ekološki savjestan izbor spoj je elegantne izdržljivosti i smanjenog ekološkog otiska – rezultat je snažna, moderna okosnica vašeg radnog prostora.
Naša vreća od vlakana kapoka meka je, lagana i proizvedena od prirodnih biljnih vlakana te štiti vaš zaslon od ogrebotina i oštećenja tijekom prijevoza. Nježna je na dodir, sigurna za rukovanje i potpuno razgradiva; vraća se zemlji kad obavi svoju funkciju. Ova vreća ekološki je prihvatljiva zaštita tijekom prijevoza i otpreme. Lako se raspakirava i dobra je za planet.
