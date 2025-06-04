Traži pojmove

Dualni monitori Philips

Jedan monitor, dva modusa

 
Brzina ili oštrina? Sada ćete imati oboje
 
Philips Evnia vam nudi vrhunsku fleksibilnost za igranje videoigara – dovoljno je izabrati razlučivost 4K UHD na 160 Hz za imerzivne i kristalno čiste detalje, ili izabrati FHD na 320 Hz za odziv na razini e-sporta. Brz IPS, HDR i nisko zakašnjenje ulaza osigurava točan prikaz svakog kadra.

Mijenjajte brzinu, a ne zaslone

 
Dominirajte s brzinom od 320 Hz ili zabliještite s razlučivošću od 4K na 160 Hz – bilo što da se traži za vašu igru, ovaj monitor će se prilagoditi vašim potrebama. Dualni modus će vam dati kontrolu i omogućiti da izaberete savršenu ravnotežu između razlučivosti i učestalosti obnavljanja slike: prijeđite na FHD na 320 Hz za ultra-brze pucačine ili prebacite na 4K UHD na 160 Hz za bogatu i imerzivnu sliku. Razvijeno za igrače koji rade sve!

Philips Evnia Dual Resolution video banner image

Naši favoriti

Značajke na dohvat ruke

 

Dualni modus

 
 
Jednostavno prelazite između 4K UHD @160 Hz i FHD @320 Hz. Veća fleksibilnost, nikakvi kompromisi.

 

Brz IPS panel

 
Displej Philips Fast IPS s UltraClear 4K daje oštru sliku s preciznim bojama.

 

Boje koje zbilja važe

 
Zahvaljujući VESA DisplayHDR™ certifikaciji, vidjeti ćete upravo to što želite vidjeti: živu, realističnu sliku bez kompromisa.

 

Brz odziv 0,5 ms Smart MBR

 
Philips Evnia s 0,5 ms Smart MBR daje oštru i nezamućenu sliku, što je idealno za brze videoigre.

 

Za sve tipove igrača

 

Kreator sadržaja

 
160 Hz 4K. Preciznost u pokretu.
 
Uređujte, animirajte i dizajnirajte s ultra-glatkom učestalosti obnavljanja od 160 Hz i zapanjujućom 4K čistoćom. Donosimo rješenje za vrhunske kreativne radne postupke.

 

FPS Pro

 
Odziv 320 Hz. Nema više izgovora.

Dominirajte u svakoj rundi igre zahvaljujući odzivu na razini djelića sekundi i glatkom igranju.

 

Streamer

 
Uravnotežene performanse. Uvijek uključen.

Igrajte, streamujte i četujte sa stabilnim performansama i optimiziranim višezadaćnim radom. Vaše postavke = vaš šou.

 

Igrač na konzoli

 
HDMI 2.1, UHD @120 Hz. Pripremljeno za igranje.

Uronite u vizualne doživljaje s HDR-om, niskim zakašnjenjem ulaza i odličnom kompatibilnošću s konzolama nove generacije.

 

Philps Evnia Precision Center

Philips Evnia
Precision Center

 

Philips Evnia Precision Center je jednostavan softver
za korištenje, dizajniran za optimizaciju vašeg monitora
pomoću intuitivnih kontrola.

Otkrijte više

