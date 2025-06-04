Mijenjajte brzinu, a ne zaslone

Dominirajte s brzinom od 320 Hz ili zabliještite s razlučivošću od 4K na 160 Hz – bilo što da se traži za vašu igru, ovaj monitor će se prilagoditi vašim potrebama. Dualni modus će vam dati kontrolu i omogućiti da izaberete savršenu ravnotežu između razlučivosti i učestalosti obnavljanja slike: prijeđite na FHD na 320 Hz za ultra-brze pucačine ili prebacite na 4K UHD na 160 Hz za bogatu i imerzivnu sliku. Razvijeno za igrače koji rade sve!