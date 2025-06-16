Traži pojmove

Nova definicija produktivnosti tijeka rada

Philips zakrivljeni monitori poboljšavaju osobno iskustvo rada na desktopu jer prate vaše vidno polje i prirodan oblik oka. Time se stvara blagi efekt uranjanja koji pomaže fokusiranju, smanjuje ometanja i pruža poboljšanu ergonomsku udobnost gledanja.

DisplayHDR 400

DisplayHDR 400 za živopisniju i izvanrednu sliku

DisplayHDR 400 s VESA certifikatom predstavlja značajan napredak u odnosu na obične SDR zaslone. Za razliku od drugih monitora koji „podržavaju HDR”, pravi DisplayHDR 400 stvara nevjerojatnu svjetlinu, kontrast i boje. Uz globalno zatamnjenje i svjetlina od minimalno 400 nita, slika oživljava uz uočljivo naglašavanje dubljih, nijansiranih crnih. Stvara puniju paletu bogatih novih boja, pružajući vizualni doživljaj koji očarava osjetila.

Web-kamera s autokadriranjem poboljšanim umjetnom inteligencijom

Web-kamera s autokadriranjem poboljšanim umjetnom inteligencijom: za dinamične videopozive.

Ova značajka poboljšana umjetnom inteligencijom savršena je za videokonferencije s više osoba. Kad se jedna ili više osoba pridruže prikazu web-kamere, značajka koju pokreće umjetna inteligencija omogućuje automatsko podešavanje i zumiranje kako bi svi članovi tima stali u kadar. Isto tako, kad sudionici napuste prikaz web-kamere, web-kamera poboljšana umjetnom inteligencijom izvršit će odgovarajuće podešavanje. To je čini idealnom za dugotrajne i timske sastanke.

Podesiva web-kamera

Podesiva web-kamera: za udobne videokonferencije.

Poboljšajte udobnost videokonferencija s pomoću ove značajke. Podešavanjem web-kamere prema naprijed i natrag za 30 stupnjeva, korisnici sada mogu udobno uspostavljati pozive i prisustvovati sastancima iz položaja koji im najviše odgovara.

Busylight: za postavljanje radnog statusa

Ova značajka omogućuje privatnost i optimalnu suradnju kad radite u užurbanom uredskom okruženju. Kako bi drugima dali do znanja da su zauzeti, korisnici jednostavno mogu pritisnuti tipku prečaca Busylight koja se nalazi na donjem lijevom dijelu okvira monitora i svjetlo na web-kameri počet će svijetliti crveno. Osim toga, značajka Busylight može se i sinkronizirati sa statusom korisnika u aplikaciji Microsoft Teams.

32:9 SuperWide zaslon dizajniran kao zamjena za konfiguracije s više zaslona

49-inčni 32:9 SuperWide zaslon rezolucije 5120 x 1440 dizajniran je kao zamjena za konfiguracije s više zaslona, za iznimno širok prikaz. Dojam je kao da imate dva 27-inčna 16:9 Quad HD zaslona jedan uz drugi. SuperWide monitori nude zaslonsku površinu dvaju monitora bez kompliciranog konfiguriranja.

Tehnologija SoftBlue: za ugodniji doživljaj gledanja

LED tehnologija SoftBlue LED u kombinaciji s rasvjetnom pločom monitora sa slabim plavim svjetlom učinkovito je rješenje za smanjenje štetnih učinaka na zdravlje uzrokovanih visokom izloženošću plavom svjetlu. Na ploči monitora omjer svjetla smanjen je za gotovo 50 posto, a LED tehnologija SoftBlue istovremeno radi kako bi smanjila emisiju štetnih zraka plavog svjetla iz zaslona. Uz to, LED tehnologija SoftBlue LED testirana je i odobrena od strane TUV Rheinland Eyesafe® zbog njezine učinkovitosti u smanjenju emisije plavog svjetla.

Kuka za slušalice: za prilagodljivo spremanje

Ova značajka omogućuje nenadmašno spremanje slušalica. Pažljivo povucite kuku koja se nalazi na bočnoj strani monitora: ova značajka osigurava uredan stol i pruža praktično rješenje za upravljanje kabelima u radnom prostoru.

Zaštita od plave svjetlosti s certifikatom Eyesafe i preciznost boja

Philips zasloni ispunjavaju standard TUV Rheinland Eyesafe® čime vas uistinu štite od duge izloženosti plavoj svjetlosti. Uvijek uključen filtar plave svjetlosti pomaže pri smanjivanju digitalnog naprezanja očiju, ali i jamči za integritet boja.

Široki kut gledanja

Široki kut gledanja

Bezokvirni ultra-široki zasloni idealni su za multitaskere, zamjenjujući višestruke monitore. S uranjajućom zakrivljenošću od 1500R/1800R, proširuju vidno polje i uključuju periferni vid, pružajući vrhunsku udobnost gledanja.

USB-C Dokiranje

USB-C Dokiranje

Dostupni u velikom izboru zakrivljenih monitora, uključujući ugrađeni USB 3.2 Type-C docking s napajanjem, koji vam omogućuje brzi prijenos podataka i fleksibilnu povezanost u uredu ili kod kuće.

Rješenje za svakoga

Rješenje za svakoga

Zaobljeni monitori tvrtke Philips posebno su oblikovani da imitiraju prirodno zaobljenje oka, čime se smanjuje izobličenje i smanjuju smetnje, uz stvaranje suptilnog prožimajućeg dojma koji vas uvlači. Budući da su dostupni u formatima od 24'', 27'', 32”, 34'', 43'' i 49'', među monitorima tvrtke Philips možete pronaći rješenje za svakoga

* Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm
* Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
* NTSC područje na temelju CIE1976
* sRGB područje na temelju CIE 1931
* Za prijenos videozapisa putem USB-C notebook/uređaj mora podržavati način rada USB-C DP Alt
* Aktivnosti kao što su dijeljenje zaslona, usmjeravanje videozapisa i zvuka na internetu mogu utjecati na mrežne radne značajke. Ukupnu kvalitetu zvuka i slike određuju hardver, širina pojasa mreže i radne značajke mreže.
* Funkcija USB-C napajanja i punjenja zahtijeva da notebook/uređaj mora podržavati tehničke zahtjeve standarda USB-C Power Delivery. Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za notebook ili zatražite od proizvođača.
* USB-C napajanje ovog zaslona ide do 100 W (tipično 96 W), dok će maksimalna snaga napajanja ovisiti o vašem uređaju.
* Pri izračunu ušteda u potrošnji energije uz PowerSensor, isključuju se USB i napajanje.
* EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.
* Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.
* Kad je automatsko kadriranje web-kamere uključeno, kvaliteta piksela web-kamere je 2 M. Kad je automatsko kadriranje web-kamere isključeno, kvaliteta piksela web-kamere je 5 M.
* Ako vam Ethernet veza djeluje sporo, otvorite izbornik na zaslonu i odaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzine do 2.5G.
