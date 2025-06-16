* Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm

* Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

* NTSC područje na temelju CIE1976

* sRGB područje na temelju CIE 1931

* Za prijenos videozapisa putem USB-C notebook/uređaj mora podržavati način rada USB-C DP Alt

* Aktivnosti kao što su dijeljenje zaslona, usmjeravanje videozapisa i zvuka na internetu mogu utjecati na mrežne radne značajke. Ukupnu kvalitetu zvuka i slike određuju hardver, širina pojasa mreže i radne značajke mreže.

* Funkcija USB-C napajanja i punjenja zahtijeva da notebook/uređaj mora podržavati tehničke zahtjeve standarda USB-C Power Delivery. Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za notebook ili zatražite od proizvođača.

* USB-C napajanje ovog zaslona ide do 100 W (tipično 96 W), dok će maksimalna snaga napajanja ovisiti o vašem uređaju.

* Pri izračunu ušteda u potrošnji energije uz PowerSensor, isključuju se USB i napajanje.

* EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.

* Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.

* Kad je automatsko kadriranje web-kamere uključeno, kvaliteta piksela web-kamere je 2 M. Kad je automatsko kadriranje web-kamere isključeno, kvaliteta piksela web-kamere je 5 M.