DisplayHDR 400 s VESA certifikatom predstavlja značajan napredak u odnosu na obične SDR zaslone. Za razliku od drugih monitora koji „podržavaju HDR”, pravi DisplayHDR 400 stvara nevjerojatnu svjetlinu, kontrast i boje. Uz globalno zatamnjenje i svjetlina od minimalno 400 nita, slika oživljava uz uočljivo naglašavanje dubljih, nijansiranih crnih. Stvara puniju paletu bogatih novih boja, pružajući vizualni doživljaj koji očarava osjetila.
Ova značajka poboljšana umjetnom inteligencijom savršena je za videokonferencije s više osoba. Kad se jedna ili više osoba pridruže prikazu web-kamere, značajka koju pokreće umjetna inteligencija omogućuje automatsko podešavanje i zumiranje kako bi svi članovi tima stali u kadar. Isto tako, kad sudionici napuste prikaz web-kamere, web-kamera poboljšana umjetnom inteligencijom izvršit će odgovarajuće podešavanje. To je čini idealnom za dugotrajne i timske sastanke.
Poboljšajte udobnost videokonferencija s pomoću ove značajke. Podešavanjem web-kamere prema naprijed i natrag za 30 stupnjeva, korisnici sada mogu udobno uspostavljati pozive i prisustvovati sastancima iz položaja koji im najviše odgovara.
Ova značajka omogućuje privatnost i optimalnu suradnju kad radite u užurbanom uredskom okruženju. Kako bi drugima dali do znanja da su zauzeti, korisnici jednostavno mogu pritisnuti tipku prečaca Busylight koja se nalazi na donjem lijevom dijelu okvira monitora i svjetlo na web-kameri počet će svijetliti crveno. Osim toga, značajka Busylight može se i sinkronizirati sa statusom korisnika u aplikaciji Microsoft Teams.
49-inčni 32:9 SuperWide zaslon rezolucije 5120 x 1440 dizajniran je kao zamjena za konfiguracije s više zaslona, za iznimno širok prikaz. Dojam je kao da imate dva 27-inčna 16:9 Quad HD zaslona jedan uz drugi. SuperWide monitori nude zaslonsku površinu dvaju monitora bez kompliciranog konfiguriranja.
LED tehnologija SoftBlue LED u kombinaciji s rasvjetnom pločom monitora sa slabim plavim svjetlom učinkovito je rješenje za smanjenje štetnih učinaka na zdravlje uzrokovanih visokom izloženošću plavom svjetlu. Na ploči monitora omjer svjetla smanjen je za gotovo 50 posto, a LED tehnologija SoftBlue istovremeno radi kako bi smanjila emisiju štetnih zraka plavog svjetla iz zaslona. Uz to, LED tehnologija SoftBlue LED testirana je i odobrena od strane TUV Rheinland Eyesafe® zbog njezine učinkovitosti u smanjenju emisije plavog svjetla.
Ova značajka omogućuje nenadmašno spremanje slušalica. Pažljivo povucite kuku koja se nalazi na bočnoj strani monitora: ova značajka osigurava uredan stol i pruža praktično rješenje za upravljanje kabelima u radnom prostoru.
Philips zasloni ispunjavaju standard TUV Rheinland Eyesafe® čime vas uistinu štite od duge izloženosti plavoj svjetlosti. Uvijek uključen filtar plave svjetlosti pomaže pri smanjivanju digitalnog naprezanja očiju, ali i jamči za integritet boja.
49B2U6900CH/00
Zaobljeni 32:9 SuperWide monitor s priključkom USB-C
Ovaj monitor je osmišljen sa svime što vam je potrebno za suradničko radno mjesto na daljinu. Značajke njegove web-kamere poput automatskog kadriranja, indikatora zauzetosti i prilagođavanja web-kamere osiguravaju nenadmašan doživljaj videokonferencija.
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.