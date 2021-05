Glatko brijanje može biti izazov, naročito za muškarce s osjetljivom kožom sklonom crvenilu, iritaciji ili neizbježnoj prijetnji uraslih dlačica. No, ako se izvrši na pravilan način, glatko brijanje aparatom Series 7000 ne mora nadražiti kožu.



Što znači biti glatko obrijan?

Prije nego što započnemo, tu je cilj. Glatko obrijan znači biti bez brade: i bez trodnevne brade i bez trodnevne brade: glatka, čista koža koja otkriva vaš privlačni izgled. Spremni? Evo kako ćete postići glatko brijanje u nekoliko minuta.

Mokro ili suho?

Kad se brije aparatom za brijanje, suho brijanje ugodnije je za kožu i manja je vjerojatnost da će uzrokovati porezotine. Mokro brijanje osvježavajuće je i glatko, sve dok ne zaboravite upotrijebiti pjenu za brijanje. U početku možda nećete biti sigurni koje brijanje odabrati, naročito ako imate osjetljivu kožu, ali srećom pomoć je nadohvat ruke.



Savjet za brijanje

Osobni plan brijanja u aplikaciji GroomTribe sadrži prilagođene savjete za postizanje najboljeg brijanja.

Vođeno brijanje unaprjeđuje doživljaj brijanja u stvarnom vremenu, dok sinkronizirano brijanje upotrebljava dugoročne podatke brijanja za individualno prilagođene savjete kreirane samo za vas.



Korak 1. Ohladite se

Prije nego što posegnete za aparatom za brijanje operite lice tako da bude stvarno čisto. No prije brijanja nemojte se tuširati vrućom vodom jer će vam koža tada biti prevruća, podbuhla i znojna pa će brijanje biti teško. Pazite da koža bude suha prije nego što prijeđete na sljedeći korak.

Korak 2. Odaberite najbolje brijanje



Series 7000 može brijati sve do trodnevne brade. Ako na licu imate dulje dlačice, najprije ih podrežite. Ako želite mokro glatko brijanje (uključujući ono pod tušem), najprije nanesite malo pjene ili gela za brijanje i počnite brijanje kružnim pokretima.



U prvom prolasku brijte u smjeru rasta dlačica na licu, a zatim u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica kako biste postigli glađe brijanje. Ako vam je koža naročito osjetljiva, zadržite se u smjeru rasta dlačica.



Nježno zategnite kožu slobodnom rukom kako biste olakšali brijanje, ali nemojte je pretjerano zategnuti. Za glatko brijanje ne treba vam jak pritisak pa aparat za brijanje nemojte previše jako pritiskati na kožu.



Aparat za brijanje odradit će svoj dio posla, prepoznajući gustoću brade i automatski prilagođavajući snagu radi učinkovitijeg brijanja gustih područja brade. Tako nećete morati uvijek iznova prelaziti preko istih područja, čime smanjujete šanse za iritaciju kože.



Ako je u pitanju mokro brijanje, glavu za brijanje isperite svakih 10 do 15 sekundi kako biste oprali nakupine pjene ili gela te mrtve stanice, dlake i prljavštinu koja može smetati.



Korak 3. Briga nakon brijanja

Prelazimo na oporavak nakon brijanja. Poprskajte lice toplom vodom, nježno ga posušite tapkanjem i po potrebi nanesite losion za upotrebu nakon brijanja ili hidratantnu kremu. Isperite mokru glavu aparata za brijanje i ostavite je da se osuši na zraku.



To je to. Slijedite ove korake i moći ćete izaći iz kuće najglađe obrijani. Onih dana kad niste raspoloženi pratiti rutinu, uvijek možete odabrati savršenu jednodnevnu bradu.



Još nemate osobni plan brijanja?

Pronađite prilagodljive savjete za rješavanje specifičnih problema s kožom, bilo da se radi o crvenilu, iritaciji kože ili uraslim dlačicama. Povezana aplikacija, razvijena u suradnji s dermatolozima, prati vašu tehniku brijanja i napredak na koži brijanje po brijanje.



Kako biste započeli, preuzmite i uparite aplikaciju GroomTribe za iOS i Android.

