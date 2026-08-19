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Sve serije

  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance

Novi

Philips Airfryer set za pečenjeAirfryer dodaci

NX1111/00

Philips Airfryer pribor – set za pečenje

Pripremi svoje omiljene recepte uz set za pečenje prilagođen tvom Philips Airfryeru. Idealan za pripremu kolača, kruha, složenaca, muffina i još mnogo toga!

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Kompatibilni proizvodi
Serija 5000

Serija 5000
Airfryer s dvije košare

NA555/00

Serija 4000

Serija 4000
Vertikalni Airfryer

NA462/80

Serija 4000

Serija 4000
Vertikalni Airfryer

NA461/00

Serija 4000

Serija 4000
Vertikalni Airfryer

NA462/70

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer kapaciteta 4,2 l

NA322/00

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer kapaciteta 6,2 l

NA332/00

Serija 5000

Serija 5000
Airfryer s dvije košare

NA552/00

Serija 1000

Serija 1000
Airfryer s dvije košare

NA150/00

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer s dvije košare

NA352/00

Serija 1000

Serija 1000
Airfryer kapaciteta 4,2 l

NA120/00

Pribor prilagođen za vaš Airfryer

Philips Airfryer pribor – set za pečenje

  • Idealan za pečenje i kuhanje

  • Uključuje 7 kalupa za muffine

  • Može se prati u perilici posuđa

  • Keramički premaz bez PFAS-a

  • Upute i podrška s besplatnom aplikacijom HomeID

Idealan za pečenje i kuhanje

Idealan za pečenje i kuhanje

Lako otkrijte nove načine korištenja Airfryera uz Philips set za pečenje, savršen za deserte i razna slana jela.

7 silikonskih kalupa za muffine za razna jela

7 silikonskih kalupa za muffine za razna jela

Izrađeni od silikona bez mirisa, naši elegantni kalupi za muffine omogućuju jednostavno pečenje, uživanje i višekratnu upotrebu.

Keramički premaz bez PFAS-a

Keramički premaz bez PFAS-a

Naš premaz nove generacije ne sadrži PFAS*: ne lijepi se, izdržljiv je, otporan na ogrebotine i lako se čisti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. Površine za kuhanje/pripremu hrane, izrađene bez PFAS-a

  2. Svi [x] na kraju šifre proizvoda su varijable.