Novi
NX1111/00
Philips Airfryer pribor – set za pečenje
Pripremi svoje omiljene recepte uz set za pečenje prilagođen tvom Philips Airfryeru. Idealan za pripremu kolača, kruha, složenaca, muffina i još mnogo toga!
NA555/00
NA462/80
NA461/00
NA462/70
NA322/00
NA332/00
NA552/00
NA150/00
NA352/00
NA120/00
Idealan za pečenje i kuhanje
Uključuje 7 kalupa za muffine
Može se prati u perilici posuđa
Keramički premaz bez PFAS-a
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Lako otkrijte nove načine korištenja Airfryera uz Philips set za pečenje, savršen za deserte i razna slana jela.
Izrađeni od silikona bez mirisa, naši elegantni kalupi za muffine omogućuju jednostavno pečenje, uživanje i višekratnu upotrebu.
Naš premaz nove generacije ne sadrži PFAS*: ne lijepi se, izdržljiv je, otporan na ogrebotine i lako se čisti.
Recenzije
Površine za kuhanje/pripremu hrane, izrađene bez PFAS-a
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