2 godine jamstva
Hrskavo i meko uz 90 % manje masnoće
Skuhajte na pari savršene meke i nježne obroke
Prženje zrakom i parom ujednačeno i bez zagorijevanja
Nema nakupljanja masnoće uz čišćenje parom
Tehnologija RapidAir Plus s jedinstvenim dizajnom u obliku zvijezde osigurava brži protok vrućeg zraka i usmjerava ga oko hrane i kroz nju, a pritom osigurava ravnomjerno kuhanje iznutra i izvana za pripremu ukusnih domaćih obroka
Airfryer kapaciteta 9 l s 2 košare i funkcijom kuhanja na pari: ladica od 6 l za glavna jela, krumpiriće i omiljene obroke te ladica od 3 l za priloge i grickalice. U aparat stane 1100 g krumpirića, 1600 g povrća ili 12 pilećih bataka. U veliku košaru stane cijelo pile od 1,2 kg
Automatski sinkronizirajte vrijeme kuhanja u 2 košare kako bi obroci bili spremni u isto vrijeme
5.0
od 5
31
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
frytula
04/03/2026
Hrvatska
Najbolji do sada!
Imala sam davno prvi Philipsov airfryer, nakon toga i drugu marku, ali ovaj je stvarno drugi level. Možeš peći više stvari odjednom. Para drži hranu sočnom, a automatsko odmašćivanje je genijalno. U upotrebi je svaki dan.🤍
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare
Anka_45
29/12/2025
Slovenija
Odličen airfryer!
Odlična mi je funkcija s paro - vso hrano lahko pogrejem hitro in ostane veliko boljšega okusa, kot sicer - recimo rižota je ravno prav sočna, nič izsušena. všeč mi je tudi, da lahko v vsaki košari uporabljam različne funkcije; npr pečenje in kuhanje s paro.
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro
didito41
22/06/2026
България
Чудесен помощник
Много съм доволна от Philips NA552/00 – храната става вкусна, хрупкава, приготвя се бързо и най-хубавото е, че е здравословна. Уредът е лесен за използване и почистване, което го прави предпочитан помощник за мен в кухнята.
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
¹ U usporedbi s domaćim krumpirićima pripremljenima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju
² Vanjsko laboratorijsko mjerenje, temeljeno na sadržaju vitamina C u brokuli
³ Za optimalne rezultate, nakon svake uporabe uključite funkciju čišćenja parom u velikoj košari u trajanju od 15 minuta
⁴ Usporedba temeljena na pripremi cijelog pileta u trajanju od 80 minuta upotrebom funkcije prženja parom i vrućim zrakom u odnosu na funkciju prženja vrućim zrakom
⁵ Vanjsko ispitivanje okusa provedeno na uzorku od 30 korisnika aparata Airfryer
⁶ Interno laboratorijsko mjerenje NA55x s kobasicama u odnosu na upotrebu pećnice klase A. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o receptu
⁷ Pileći batak: do 40 % manje masnoće u odnosu na sirovi