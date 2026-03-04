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Sve serije

  • Naš prvi model s dvije košare i funkcijom pare
  • Naš prvi model s dvije košare i funkcijom pare
  • Naš prvi model s dvije košare i funkcijom pare
  • Naš prvi model s dvije košare i funkcijom pare
  • Naš prvi model s dvije košare i funkcijom pare
  • Naš prvi model s dvije košare i funkcijom pare
  • Naš prvi model s dvije košare i funkcijom pare
  • Naš prvi model s dvije košare i funkcijom pare
  • Naš prvi model s dvije košare i funkcijom pare
  • Naš prvi model s dvije košare i funkcijom pare
  • Naš prvi model s dvije košare i funkcijom pare
  • Naš prvi model s dvije košare i funkcijom pare
  • Naš prvi model s dvije košare i funkcijom pare
  • Naš prvi model s dvije košare i funkcijom pare

Serija 5000Airfryer s dvije košare

NA552/00

5
| (31) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Naš prvi model s dvije košare i funkcijom pare
Dvije košare za prženje, pečenje, hrskavo pečenje i grilanje uz jednu dodatnu košaru opremljenu za kuhanje na pari. Uživajte u savršeno pripremljenim obrocima uz tehnologije RapidAir Plus i Air Steam
Pogledajte sve prednosti

Kuhajte 2 različite namirnice, gotove istovremeno

Naš prvi model s dvije košare i funkcijom pare

  • Hrskavo i meko uz 90 % manje masnoće

  • Skuhajte na pari savršene meke i nježne obroke

  • Prženje zrakom i parom ujednačeno i bez zagorijevanja

  • Nema nakupljanja masnoće uz čišćenje parom

Hrskavi i savršeno ravnomjerno kuhani obroci s do 90 % manje masnoće ¹

Hrskavi i savršeno ravnomjerno kuhani obroci s do 90 % manje masnoće ¹

Tehnologija RapidAir Plus s jedinstvenim dizajnom u obliku zvijezde osigurava brži protok vrućeg zraka i usmjerava ga oko hrane i kroz nju, a pritom osigurava ravnomjerno kuhanje iznutra i izvana za pripremu ukusnih domaćih obroka

2 košare i 2 veličine za svaki obrok

2 košare i 2 veličine za svaki obrok

Airfryer kapaciteta 9 l s 2 košare i funkcijom kuhanja na pari: ladica od 6 l za glavna jela, krumpiriće i omiljene obroke te ladica od 3 l za priloge i grickalice. U aparat stane 1100 g krumpirića, 1600 g povrća ili 12 pilećih bataka. U veliku košaru stane cijelo pile od 1,2 kg

Postavite vrijeme kuhanja kako biste oba obroka pripremili u isto vrijeme

Postavite vrijeme kuhanja kako biste oba obroka pripremili u isto vrijeme

Automatski sinkronizirajte vrijeme kuhanja u 2 košare kako bi obroci bili spremni u isto vrijeme

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

31

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

04/03/2026

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji do sada!

Imala sam davno prvi Philipsov airfryer, nakon toga i drugu marku, ali ovaj je stvarno drugi level. Možeš peći više stvari odjednom. Para drži hranu sočnom, a automatsko odmašćivanje je genijalno. U upotrebi je svaki dan.🤍

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare

29/12/2025

Slovenija

Slovenija

Odličen airfryer!

Odlična mi je funkcija s paro - vso hrano lahko pogrejem hitro in ostane veliko boljšega okusa, kot sicer - recimo rižota je ravno prav sočna, nič izsušena. všeč mi je tudi, da lahko v vsaki košari uporabljam različne funkcije; npr pečenje in kuhanje s paro.

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro

22/06/2026

България

България

Чудесен помощник

Много съм доволна от Philips NA552/00 – храната става вкусна, хрупкава, приготвя се бързо и най-хубавото е, че е здравословна. Уредът е лесен за използване и почистване, което го прави предпочитан помощник за мен в кухнята.

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-05-06

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-05-06

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Upozorenja

  1. ¹ U usporedbi s domaćim krumpirićima pripremljenima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju

  2. ² Vanjsko laboratorijsko mjerenje, temeljeno na sadržaju vitamina C u brokuli

  3. ³ Za optimalne rezultate, nakon svake uporabe uključite funkciju čišćenja parom u velikoj košari u trajanju od 15 minuta

  4. ⁴ Usporedba temeljena na pripremi cijelog pileta u trajanju od 80 minuta upotrebom funkcije prženja parom i vrućim zrakom u odnosu na funkciju prženja vrućim zrakom

  5. ⁵ Vanjsko ispitivanje okusa provedeno na uzorku od 30 korisnika aparata Airfryer

  6. ⁶ Interno laboratorijsko mjerenje NA55x s kobasicama u odnosu na upotrebu pećnice klase A. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o receptu

  7. ⁷ Pileći batak: do 40 % manje masnoće u odnosu na sirovi