2 godine jamstva
Hrskavo i meko uz 90 % manje masnoće
Lako prijeđite s dvije košare na veliku posudu
Ergonomski dizajn ladice štedi prostor
Tehnologija RapidAir s jedinstvenim dizajnom u obliku zvijezde upotrebljava brzi protok vrućeg zraka za pripremu ukusnih hrskavih i mekih grickalica i priloga.
Uklonite razdjelnik kako biste spojili dvije košare od 3,55 l u jednu prostranu posudu za pečenje od 7,1 l. U nju stane 900 g krumpirića, 1200 g povrća ili 10 pilećih bataka. Osim toga, u velikoj košari možete ispeći dva cijela pileta od 1 kg.
Uz naš kompaktni aparat Airfryer s dvije košare uštedjet ćete 40 % prostora.** Ladica uključuje dvije čvrste vodoravne ručke za sigurno, udobno rukovanje čak i kad je puna.
4.9
od 5
8
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dračica
29/09/2025
Slovensko
Provjereni kupac
Ľahko sa v ňom robí jedlo
Som nadmieru spokojná 🤗 trúbu skoro vôbec nezapinam
Prednosti
Rýchlo urobené jedlo a hlavne bez tuku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza
003Oleg
02/04/2026
Україна
Provjereni kupac
Philips як Philips
Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
24/02/2026
Україна
Provjereni kupac
Зручно корисно, швидко.
Ova recenzija je napravljena za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Ova recenzija je napravljena za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
U usporedbi s domaćim krumpirićima pripremljenima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju
U usporedbi s modelima NA35x i NA55x
Interno laboratorijsko mjerenje NA15x sa lososom u odnosu na pećnicu klase A. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o vrsti proizvoda i receptu