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Sve serije

  • Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare
  • Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare
  • Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare
  • Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare
  • Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare
  • Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare
  • Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare
  • Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare
  • Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare
  • Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare
  • Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare
  • Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare
  • Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare
  • Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare
  • Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare
  • Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare
  • Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare
  • Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare

Serija 1000Airfryer s dvije košare

NA150/00

4.9
| (8) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare
S lakoćom prijeđite s uporabe dviju košara na uporabu jedne velike posude uz odvojivi razdjelnik. Pripremite bilo koje jelo, od obroka s dva sastojka do velikog pečenja. Hrana će uvijek biti hrskava i meka zahvaljujući našoj tehnologiji RapidAir.
Pogledajte sve prednosti

Pripremite jedan veliki obrok ili dva obroka istovremeno

Naš najkompaktniji Airfryer s dvije košare

  • Hrskavo i meko uz 90 % manje masnoće

  • Lako prijeđite s dvije košare na veliku posudu

  • Ergonomski dizajn ladice štedi prostor

Hrskava i meka hrana uz 90 % manje masnoće*

Hrskava i meka hrana uz 90 % manje masnoće*

Tehnologija RapidAir s jedinstvenim dizajnom u obliku zvijezde upotrebljava brzi protok vrućeg zraka za pripremu ukusnih hrskavih i mekih grickalica i priloga.

Birajte između dvije košare ili jedne velike posude za pečenje

Birajte između dvije košare ili jedne velike posude za pečenje

Uklonite razdjelnik kako biste spojili dvije košare od 3,55 l u jednu prostranu posudu za pečenje od 7,1 l. U nju stane 900 g krumpirića, 1200 g povrća ili 10 pilećih bataka. Osim toga, u velikoj košari možete ispeći dva cijela pileta od 1 kg.

Ergonomski dizajn štedi prostor, omogućuje sigurno i lako rukovanje ladicama.

Ergonomski dizajn štedi prostor, omogućuje sigurno i lako rukovanje ladicama.

Uz naš kompaktni aparat Airfryer s dvije košare uštedjet ćete 40 % prostora.** Ladica uključuje dvije čvrste vodoravne ručke za sigurno, udobno rukovanje čak i kad je puna.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

8

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

29/09/2025

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Ľahko sa v ňom robí jedlo

Som nadmieru spokojná 🤗 trúbu skoro vôbec nezapinam

Prednosti

Rýchlo urobené jedlo a hlavne bez tuku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza

02/04/2026

Україна

Україна

Provjereni kupac

Philips як Philips

Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

24/02/2026

Україна

Україна

Provjereni kupac

Зручно корисно, швидко.

Ova recenzija je napravljena za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Ova recenzija je napravljena za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

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Upozorenja

  1. U usporedbi s domaćim krumpirićima pripremljenima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju

  2. U usporedbi s modelima NA35x i NA55x

  3. Interno laboratorijsko mjerenje NA15x sa lososom u odnosu na pećnicu klase A. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o vrsti proizvoda i receptu