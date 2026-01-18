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  • Kuhajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuhajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuhajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuhajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuhajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuhajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuhajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuhajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuhajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuhajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuhajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuhajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuhajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuhajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuhajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuhajte različite sastojke na 3 načina istovremeno

Serija 5000Airfryer s dvije košare

NA555/00

3.7
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Kuhajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
Sada možete kuhati različite sastojke na različite načine bez muke oko koordiniranja više lonaca i tava. Možete odabrati metodu kuhanja koja najbolje odgovara vašim sastojcima: prženje, kuhanje na pari ili kombinaciju oboje
Pogledajte sve prednosti

Prilagodba metode kuhanja vašim sastojcima

Kuhajte različite sastojke na 3 načina istovremeno

  • Hrskavo i meko uz 90 % manje masnoće

  • Skuhajte na pari savršene meke i sočne obroke

  • Prženje zrakom i parom ujednačeno i bez zagorijevanja

  • Nema nakupljanja masnoće uz čišćenje parom

Hrskavi i savršeno ravnomjerno kuhani obroci s do 90 % manje masnoće ¹

Hrskavi i savršeno ravnomjerno kuhani obroci s do 90 % manje masnoće ¹

Tehnologija RapidAir Plus s jedinstvenim dizajnom u obliku zvijezde osigurava brži protok vrućeg zraka i usmjerava ga oko hrane i kroz nju, a pritom osigurava ravnomjerno kuhanje iznutra i izvana za pripremu ukusnih domaćih obroka

2 košare i 2 veličine za svaki obrok

2 košare i 2 veličine za svaki obrok

Airfryer kapaciteta 9 l s 2 košare i funkcijom kuhanja na pari: ladica od 6 l za glavna jela, krumpiriće i omiljene obroke te ladica od 3 l za priloge i grickalice. U Airfryer stane 1100 g krumpirića, 1600 g povrća ili 12 pilećih bataka. U veliku košaru stane cijelo pile od 1,2 kg.

Postavite vrijeme kuhanja kako biste oba obroka pripremili u isto vrijeme

Postavite vrijeme kuhanja kako biste oba obroka pripremili u isto vrijeme

Automatski sinkronizirajte vrijeme kuhanja u 2 košare kako bi obroci bili spremni u isto vrijeme.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.7

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

18/01/2026

Україна

Україна

Provjereni kupac

Виріб має чудові функції

Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

08/11/2025

Україна

Україна

Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням

Ova recenzija je napravljena za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Ova recenzija je napravljena za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

28/02/2026

Україна

Україна

Мультипіч Philips NA555/00

Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!

Ova recenzija je napravljena za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Ova recenzija je napravljena za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

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Upozorenja

  1. ¹ U usporedbi s domaćim krumpirićima pripremljenima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju

  2. ² Vanjsko laboratorijsko mjerenje, temeljeno na sadržaju vitamina C u brokuli

  3. ³ Za optimalne rezultate, nakon svake uporabe uključite funkciju čišćenja parom u velikoj košari u trajanju od 15 minuta

  4. ⁴ Usporedba temeljena na pripremi cijelog pileta u trajanju od 80 minuta upotrebom funkcije prženja parom i vrućim zrakom u odnosu na funkciju prženja vrućim zrakom

  5. ⁵ Vanjsko ispitivanje okusa provedeno na uzorku od 30 korisnika aparata Airfryer

  6. ⁶ Interno laboratorijsko mjerenje NA55x s kobasicama u odnosu na upotrebu pećnice klase A. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o receptu

  7. ⁷ Pileći batak: do 40 % manje masnoće u odnosu na sirovi