2 godine jamstva
Hrskavo i meko uz 90 % manje masnoće
Skuhajte na pari savršene meke i sočne obroke
Prženje zrakom i parom ujednačeno i bez zagorijevanja
Nema nakupljanja masnoće uz čišćenje parom
Tehnologija RapidAir Plus s jedinstvenim dizajnom u obliku zvijezde osigurava brži protok vrućeg zraka i usmjerava ga oko hrane i kroz nju, a pritom osigurava ravnomjerno kuhanje iznutra i izvana za pripremu ukusnih domaćih obroka
Airfryer kapaciteta 9 l s 2 košare i funkcijom kuhanja na pari: ladica od 6 l za glavna jela, krumpiriće i omiljene obroke te ladica od 3 l za priloge i grickalice. U Airfryer stane 1100 g krumpirića, 1600 g povrća ili 12 pilećih bataka. U veliku košaru stane cijelo pile od 1,2 kg.
Automatski sinkronizirajte vrijeme kuhanja u 2 košare kako bi obroci bili spremni u isto vrijeme.
3.7
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Crazykmanx
18/01/2026
Україна
Provjereni kupac
Виріб має чудові функції
Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
08/11/2025
Україна
Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням
Ova recenzija je napravljena za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Ova recenzija je napravljena za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Yarik88
28/02/2026
Україна
Мультипіч Philips NA555/00
Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!
Ova recenzija je napravljena za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Ova recenzija je napravljena za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
¹ U usporedbi s domaćim krumpirićima pripremljenima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju
² Vanjsko laboratorijsko mjerenje, temeljeno na sadržaju vitamina C u brokuli
³ Za optimalne rezultate, nakon svake uporabe uključite funkciju čišćenja parom u velikoj košari u trajanju od 15 minuta
⁴ Usporedba temeljena na pripremi cijelog pileta u trajanju od 80 minuta upotrebom funkcije prženja parom i vrućim zrakom u odnosu na funkciju prženja vrućim zrakom
⁵ Vanjsko ispitivanje okusa provedeno na uzorku od 30 korisnika aparata Airfryer
⁶ Interno laboratorijsko mjerenje NA55x s kobasicama u odnosu na upotrebu pećnice klase A. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o receptu
⁷ Pileći batak: do 40 % manje masnoće u odnosu na sirovi