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Sve serije

  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta

Serija 4000Vertikalni Airfryer

NA462/70

4.8
| (8) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
Naš vertikalni Airfryer s dvije košare kuha dva cijela obroka odjednom, istovremeno štedeći prostor. Štoviše, obroci su uvijek ukusno hrskavi i meki zahvaljujući tehnologiji RapidAir za okomito kretanje zraka.
Pogledajte sve prednosti

Oba jela savršeno su pripremljena i gotova u isto vrijeme

Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta

  • Zauzima 45 % manje mjesta

  • 2 košare, dva puta više obroka

  • Hrskavo i ravnomjerno pripremljeno uz tehnologiju Rapid Air

  • Pripremite 2 obroka u isto vrijeme

Hrskavo i ravnomjerno kuhano uz do 90 % manje masnoće**

Hrskavo i ravnomjerno kuhano uz do 90 % manje masnoće**

Uživajte u savršeno hrskavim i mekim obrocima zahvaljujući tehnologiji RapidAir za okomito kretanje zraka. Vrući zrak s vrha kruži oko hrane kako bi se osiguralo ravnomjerno kuhanje svaki put.

2 košare, dvostruki kapacitet

2 košare, dvostruki kapacitet

Izuzetno veliki vertikalni Airfryer kapaciteta 10 l s dvije košare od 5 l. Naš Airfryer za obiteljske porcije lako obrađuje do 1,4 kg krumpirića, 2 kg povrća ili 24 pileća batka. Osim toga, u njega može stati cijelo pile od 1,2 kg u svaku košaru kapaciteta 5 l.

Složeni dizajn zauzima dvostruko manje prostora na radnoj površini

Složeni dizajn zauzima dvostruko manje prostora na radnoj površini

Naš kompaktni vertikalni Airfryer s dvije košare pojednostavljuje pripremu ukusnih obroka i štedi 45 % prostora na radnoj površini.*

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.8

od 5

8

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

21/07/2026

Eesti

Eesti

Stiilne ja efektiivne abiline

Väga mahukas kuumaõhufritüür. Tänu kahele sahtlile saab valmistada erinevat kuumust vajavaid toite korraga. Lihtne ja efektiivne toiduvalmistaja, välimuselt stiilne.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer

Date of Use 2026-07-08

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer

Date of Use 2026-07-08

15/06/2026

България

България

Много съм доволен

Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!

Prednosti

Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-03-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-03-03

31/12/2025

България

България

Напълно си заслужава

Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

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Upozorenja

  1. U usporedbi s drugim aparatima Airfryer tvrtke Philips

  2. U usporedbi s domaćim krumpirićima pripremljenima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju

  3. Interno laboratorijsko mjerenje NA46x s lososom i pilećim prsima u odnosu na upotrebu pećnice klase A. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o receptu