2 godine jamstva
Zauzima 45 % manje mjesta
2 košare, dva puta više obroka
Hrskavo i ravnomjerno pripremljeno uz tehnologiju Rapid Air
Pripremite 2 obroka u isto vrijeme
Uživajte u savršeno hrskavim i mekim obrocima zahvaljujući tehnologiji RapidAir za okomito kretanje zraka. Vrući zrak s vrha kruži oko hrane kako bi se osiguralo ravnomjerno kuhanje svaki put.
Izuzetno veliki vertikalni Airfryer kapaciteta 10 l s dvije košare od 5 l. Naš Airfryer za obiteljske porcije lako obrađuje do 1,4 kg krumpirića, 2 kg povrća ili 24 pileća batka. Osim toga, u njega može stati cijelo pile od 1,2 kg u svaku košaru kapaciteta 5 l.
Naš kompaktni vertikalni Airfryer s dvije košare pojednostavljuje pripremu ukusnih obroka i štedi 45 % prostora na radnoj površini.*
4.8
od 5
8
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Triinu578
21/07/2026
Eesti
Stiilne ja efektiivne abiline
Väga mahukas kuumaõhufritüür. Tänu kahele sahtlile saab valmistada erinevat kuumust vajavaid toite korraga. Lihtne ja efektiivne toiduvalmistaja, välimuselt stiilne.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer
Date of Use 2026-07-08
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer
Date of Use 2026-07-08
Gopeto
15/06/2026
България
Много съм доволен
Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!
Prednosti
Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Sis33
31/12/2025
България
Напълно си заслужава
Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
U usporedbi s drugim aparatima Airfryer tvrtke Philips
U usporedbi s domaćim krumpirićima pripremljenima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju
Interno laboratorijsko mjerenje NA46x s lososom i pilećim prsima u odnosu na upotrebu pećnice klase A. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o receptu